Советник Байдена Салливан ведет переговоры с Кремлем для предотвращения эскалации, - WSJ
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - отмечает издание.
По данным источников WSJ, целью переговоров было предотвращение эскалации в Украине, в частности, угрозы с использованием Россией ядерного оружия. Также, по данным издания, целью было сохранить каналы связи между США и РФ открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.
Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен в администрации тем, что настаивает на линии связи с Россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешней дипломатической и военной среде не будут плодотворными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/CjDyGm5NeV4
на той пресс-конференции он и Ермак не сказали, что обсуждали и «переговоры» с парашей.
Саливан также НЕ сказал, что целью Украины он считает Победу.
не сказал ничего о том, когда заработает ленд Лиз.
когда будут поставлены самолеты и абрамсы...
Саливан это Саливан.
- бо перший, разом з зезграєю щурів, давно довів своє зрадництво;
- а Салліван - представник не трампа, а Байдена, розумієте різницю?!
passive gay?
Просто нагадаю. Це лютий 2021 року. До вторгнення рівно 1 рік. Зеленський свідомо розвалює армію, руйнує оборонку, садить у тюрми бойових офіцерів, створює фатальний некомплект у бригадах. Але навіть неукомплектовані бригади дуже швидко можна заповнити, як це і сталося в перші дні масованого вторгнення. І тому у владі заговорили про заміну прихованого скорочення армії повноцінним. Цілий ряд підрозділів встигли повністю скоротити. Серед них були й ті, які прикривали Київ з півночі.
Але скорочення армії - річ у народі не популярна. Опозиція підняла гул у Верховній Раді. Процес остаточного знищення армії забуксував. Тоді почалася брутальна антиармійська кампанія. Очорнювати всю армію було ризиковано, тому атаку спрямували на узагальнений образ українського бійця. В той час вийшло багато програм і новинних випусків із гидотним паплюженням людей, які захищали Україну. А суспільству вкидували думку, як багато можна б ще побудувати, а натомість стільки зайвих грошей іде на ці ЗСУ.
Тут кадри, як найогидніша та найпродажніша медіа-хвойда України обливає брудом наших захисників. І, що головне, саме те, що вона розказує в цьому епізоді - суцільна московська брехня. До речі, слуги для отаких медіа-хвойд біля двох мільярдів украдених у армії й людей гривень на наступний рік заклали.
А також проведення там демілітарізації, денацифікаціі, демократизації, на кшталт у Німеччині, - після другої світової війни.
"Не залишайте своїх ворогів живими,
вони можуть вам помститись"
Нікколо Макіавеллі
Разрушенная энергосеть Украины?
А ведь ещё летом США говорили:
"Не делайте этого, иначе будет ай-я-яй!"
Где этот айяй дальность 300-500 км?
А найкращий дипломат - Залужний із своїм Генеральним "дипкорпусом" та службовцями ЗСУ!
Он плотно связан с ОПЗЖ, имеет крупный бизнес в нашей стране. Эта ватная мразь распространяет антиукраинские настроения среди спортсменов, ворует деньги из бюджета и у ребят-спортсменов, открыто выступает против независимости Украины.
Хотя Кулеба не глупый парень и не был замечен в про Российской позиции как Ермак.
Почему везде Ермак ???!!