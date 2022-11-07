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Новости Война
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Советник Байдена Салливан ведет переговоры с Кремлем для предотвращения эскалации, - WSJ

джейк,салліван

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - отмечает издание.

По данным источников WSJ, целью переговоров было предотвращение эскалации в Украине, в частности, угрозы с использованием Россией ядерного оружия. Также, по данным издания, целью было сохранить каналы связи между США и РФ открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен в администрации тем, что настаивает на линии связи с Россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешней дипломатической и военной среде не будут плодотворными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Салливаном вопросы национальной безопасности и наградил его орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

Патрушев Николай (77) россия (95683) США (26853) Салливан Джейк (256) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+30
No fucking negotiations - you give them an inch, they'll take a mile.
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07.11.2022 02:01
+22
https://t.me/Chornovil_official/9848

Просто нагадаю. Це лютий 2021 року. До вторгнення рівно 1 рік. Зеленський свідомо розвалює армію, руйнує оборонку, садить у тюрми бойових офіцерів, створює фатальний некомплект у бригадах. Але навіть неукомплектовані бригади дуже швидко можна заповнити, як це і сталося в перші дні масованого вторгнення. І тому у владі заговорили про заміну прихованого скорочення армії повноцінним. Цілий ряд підрозділів встигли повністю скоротити. Серед них були й ті, які прикривали Київ з півночі.

Але скорочення армії - річ у народі не популярна. Опозиція підняла гул у Верховній Раді. Процес остаточного знищення армії забуксував. Тоді почалася брутальна антиармійська кампанія. Очорнювати всю армію було ризиковано, тому атаку спрямували на узагальнений образ українського бійця. В той час вийшло багато програм і новинних випусків із гидотним паплюженням людей, які захищали Україну. А суспільству вкидували думку, як багато можна б ще побудувати, а натомість стільки зайвих грошей іде на ці ЗСУ.

Тут кадри, як найогидніша та найпродажніша медіа-хвойда України обливає брудом наших захисників. І, що головне, саме те, що вона розказує в цьому епізоді - суцільна московська брехня. До речі, слуги для отаких медіа-хвойд біля двох мільярдів украдених у армії й людей гривень на наступний рік заклали.
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07.11.2022 05:15
+19
Какая нахер эскалация? У американцев только на 18 полодках 154 томагавка в каждой. Суммарный залп 2300 ракет. Амеры их в пыль сотрут и без ЯО
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07.11.2022 02:02
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No fucking negotiations - you give them an inch, they'll take a mile.
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07.11.2022 02:01 Ответить
Опять зрада. Вы бы хоть узнали про лендлиз а потом кудахкали
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07.11.2022 08:07 Ответить
Певно, то козачок засланий.
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07.11.2022 09:00 Ответить
Руссскій воєнний корабль іді *****!
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07.11.2022 08:58 Ответить
Промолчал бы и никто бы не понял, шо ты дол...б
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07.11.2022 09:26 Ответить
Теперь понятно зачем Саливан приезжал в Киев!

https://youtu.be/CjDyGm5NeV4

на той пресс-конференции он и Ермак не сказали, что обсуждали и «переговоры» с парашей.

Саливан также НЕ сказал, что целью Украины он считает Победу.
не сказал ничего о том, когда заработает ленд Лиз.
когда будут поставлены самолеты и абрамсы...

Саливан это Саливан.
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07.11.2022 14:51 Ответить
Or, maybe, and just maybe they're playing their special card?
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07.11.2022 14:56 Ответить
Какая нахер эскалация? У американцев только на 18 полодках 154 томагавка в каждой. Суммарный залп 2300 ракет. Амеры их в пыль сотрут и без ЯО
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07.11.2022 02:02 Ответить
І "Козирь"(єрмак) і Салліван підозрюються у лояльнсті до кремля.
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07.11.2022 05:13 Ответить
"Підозрюються" виключно дурнями:
- бо перший, разом з зезграєю щурів, давно довів своє зрадництво;
- а Салліван - представник не трампа, а Байдена, розумієте різницю?!
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07.11.2022 08:10 Ответить
Шурик, не надо ля-ля про Трампа. Он лебший друг ху&ла
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07.11.2022 14:55 Ответить
Так, вони це можуть, але чи стануть?
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07.11.2022 07:58 Ответить
Таємні переговори? Це все, що треба знати про адміністрацію Байдена.
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07.11.2022 02:02 Ответить
Это вбросы. Вчера и сегодня просто масса их. Хотя Салливан все четко обозначил, раша должна свалить из Украины
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07.11.2022 02:04 Ответить
якщо ми про них прочитали в ЗМІ - то може не такі вже і таємні?
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07.11.2022 03:25 Ответить
Таємним може бути зміст переговорів.
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07.11.2022 05:15 Ответить
ага, а при трумпе были бы открыте брачные игры
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07.11.2022 04:04 Ответить
Ви завжди обговорюєте "подію" що не сталась? Чудова тактика наводити тінь на тин
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07.11.2022 05:41 Ответить
Чи не в Києві відбуваються ці переговори, під ширмою комісії Саліван-Єрмак
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07.11.2022 02:14 Ответить
Джейк Салліван перебуває в контакті Джерело:

passive gay?
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07.11.2022 02:41 Ответить
Консерва кремлевская уже давно было о етом говне все ясно. Ну и как получилось избежать ескалации то что рашисты пол Украины разбомбили? Если бы не ВСУ то сейчас в Украине миллионы трупов было бы с такими сраными переговорщиками как Саливан
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07.11.2022 02:59 Ответить
Трупов итак выше головы. Но об этом забывают все переговорщики.
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07.11.2022 03:17 Ответить
Тупий Салліван ніяк не заспокоїться. Лаври Обами спокою не дають?
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07.11.2022 03:22 Ответить
А я гадаю, якого він до зелупи приїхав.
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07.11.2022 04:06 Ответить
Так це вони вдвох придумали такий ******** план.
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07.11.2022 05:20 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/9848

Просто нагадаю. Це лютий 2021 року. До вторгнення рівно 1 рік. Зеленський свідомо розвалює армію, руйнує оборонку, садить у тюрми бойових офіцерів, створює фатальний некомплект у бригадах. Але навіть неукомплектовані бригади дуже швидко можна заповнити, як це і сталося в перші дні масованого вторгнення. І тому у владі заговорили про заміну прихованого скорочення армії повноцінним. Цілий ряд підрозділів встигли повністю скоротити. Серед них були й ті, які прикривали Київ з півночі.

Але скорочення армії - річ у народі не популярна. Опозиція підняла гул у Верховній Раді. Процес остаточного знищення армії забуксував. Тоді почалася брутальна антиармійська кампанія. Очорнювати всю армію було ризиковано, тому атаку спрямували на узагальнений образ українського бійця. В той час вийшло багато програм і новинних випусків із гидотним паплюженням людей, які захищали Україну. А суспільству вкидували думку, як багато можна б ще побудувати, а натомість стільки зайвих грошей іде на ці ЗСУ.

Тут кадри, як найогидніша та найпродажніша медіа-хвойда України обливає брудом наших захисників. І, що головне, саме те, що вона розказує в цьому епізоді - суцільна московська брехня. До речі, слуги для отаких медіа-хвойд біля двох мільярдів украдених у армії й людей гривень на наступний рік заклали.
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07.11.2022 05:15 Ответить
можно продолжить --- отвод войск в даунбасе . ракетная программа ..кровавого пастора.. была закатана в асфальт . пропогандоны г+г вешали лапшу что вторжения не будет . что ***** блефует . а суды над генералами верх предательства Украины высшим руководством . беня пархатый судится с государством чтобы бобло отжать . а зеленые ублюдки судят генералов . КРИВОНОСА таскали за то что не дал рашистам в жулянах десант высадить . машины блин без разрешения использовал --- а татарова дружбана мыкытася дбр ..не видит.. КАК УЖЕ ЗАхлЕБАЛИ ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ --- натахе масейчук еще один орден надо нацепить и все будет ..нэ на часи..
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07.11.2022 10:59 Ответить
Що іще має статися, щоб офіційні особи Білого дому називали війну війною? Чи так пан Салліван, відомий договірник, хоче кремлю приємно зробити? "Пан Салліван розмовляв з керівництвом України, закликаючи їх публічно засвідчити свою готовність вирішити конфлікт". І якщо хтось іще не зрозумів "конфлікт вплинув на світові ціни на нафту та продовольство". Ширше треба думати, маштабніше https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988
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07.11.2022 06:08 Ответить
А почему этот задник не вёл переговоры с Бен Ладоном, или с Хусейном ***** , а шо такое , шо за подвійні стандарти ,. Демократию , надо защищать с кулаками . . Надо напомнить Салевану ,что это расия , напала на Украину , а не наоборот.
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07.11.2022 06:38 Ответить
Думаю, найкраще було б довести/підвести Росію до підписання акту про її повну і безумовну капітуляцію.
А також проведення там демілітарізації, денацифікаціі, демократизації, на кшталт у Німеччині, - після другої світової війни.
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07.11.2022 07:14 Ответить
Це не найкраще, а єдиний варіант:

"Не залишайте своїх ворогів живими,
вони можуть вам помститись"
Нікколо Макіавеллі
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07.11.2022 07:35 Ответить
Демократизацію андрофагів? Ви це серйозно?
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07.11.2022 08:02 Ответить
США поджали хвост и Селиван заискивает перед Кремлем... - Путин добился своего через тотальное уничтожение городов и сел Украины?
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07.11.2022 07:37 Ответить
*****, как же вы достали...
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07.11.2022 08:09 Ответить
саліван проруснявая гнида, якій треба заборонити в'їзд і масовано обкласти ху@ми в ЗМі.
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07.11.2022 07:53 Ответить
салливан этот всегда страдал **************, хорошо что там есть еще и другая группа советников которая периодически остужает его пыл
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07.11.2022 07:55 Ответить
Зеленский поблагодарил Салливана за поддержку Украины и вручил ему орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
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07.11.2022 07:56 Ответить
Ескалації, *****? А обстріли України кацапами з чого тільки можна, то хіба не ескалація?!!
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07.11.2022 08:03 Ответить
Це специфічна мова дипломатичного словоблуддя. По-народному такий спосіб спілкування називається розтікатись соплями по древку, або наплести сім мішків гречаної вовни
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07.11.2022 08:35 Ответить
Америка сейчас расколота до такой степени, что для республиканцев Байден и его партия гораздо большие враги, чем ***** или даже Китай. Ситуация практически войны. Лютая ненависть друг с другу. Экономика в жопе, инфляция, десятки миллионов упертых, для которых Трамп - бог и останется им, что бы он ни сделал и какой бы глупости ни сказал. Практически религиозный культ. Во вторник Байден станет хромой уткой, потеряв обе палаты. На этом фоне обвинения в том, что демократы тратят кучу ( а уже потратили в десять раз больше, чем ЕС и Великобритания вместе) денег на войну, которой не видно конца убийственны для демократов. А конца не видно, потому что оружие, которое могло бы по-настоящему переломить войну США поставлять не будут: боятся ядерного удара и что в этом случае трамписты все-таки возьмут штурмом Капитолий, и не только. Америка мощнее в военном смысле, безусловно. Но болевой порог куда ниже, и власть значительно более уязвима, чем в диктатуре с послушным населением. Поэтому конечно они имеют контакты, все время.
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07.11.2022 08:38 Ответить
И толку с контактів?
Разрушенная энергосеть Украины?
А ведь ещё летом США говорили:
"Не делайте этого, иначе будет ай-я-яй!"

Где этот айяй дальность 300-500 км?
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07.11.2022 10:50 Ответить
"проє...алі" за аферистовичем
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07.11.2022 14:51 Ответить
все що украхнському народові потрібно знати,що американський прорашистський Селіван,рашистські Парушев і Ушаков.та від України "зелені" єрмак і "зе" ,не є той набір дипломатії.котра за повне визволення території України від рашистської окупації,скоріше це є прихильники досягти тимчасового перемир'я за рахунок відмови України від своїх де-яких територій.Наприклад Криму і Донбасу.
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07.11.2022 09:17 Ответить
Найкраща риба - ковбаса,
А найкращий дипломат - Залужний із своїм Генеральним "дипкорпусом" та службовцями ЗСУ!
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07.11.2022 10:53 Ответить
Они не понимают наивные что любые уступки только увеличивают аппетит людоеда.
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07.11.2022 09:56 Ответить
протухшая кремлевская консерва!
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07.11.2022 11:59 Ответить
Его совет Украине заморозьте конфликт. Лишь бы не было ядерного удара. А точнее лишь бы США не влазило в войну. Манипуляции Кремля хавают и США и Европа.
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07.11.2022 12:04 Ответить
Почему до сих пор не объявлен в международный розыск, не внесен в санкционный список бывший Президент федерации бокса Украины - бандит и сепаратист Владимир Продивус?
Он плотно связан с ОПЗЖ, имеет крупный бизнес в нашей стране. Эта ватная мразь распространяет антиукраинские настроения среди спортсменов, ворует деньги из бюджета и у ребят-спортсменов, открыто выступает против независимости Украины.
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07.11.2022 12:07 Ответить
ФІЛЬМ РЕЖИСЕРА ДЖЕЙКА САЛЛІВАНА "СПАСТІ РЯДОВОГО ЛІЛІПУТІНА"
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07.11.2022 13:41 Ответить
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07.11.2022 13:44 Ответить
Из процесса общения с американской стороной во время приезда саливана был полностью выброшен МИД Украины.

Хотя Кулеба не глупый парень и не был замечен в про Российской позиции как Ермак.

Почему везде Ермак ???!!
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07.11.2022 15:03 Ответить
Салливан просто еще один западный идиот. Какой то 1% должен же быть среди вменяемых политиков. Но это решаемо, его идиотизм направили в полезное русло, тоже неплохо
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07.11.2022 23:55 Ответить
 
 