Советник Байдена Салливан ведет переговоры с Кремлем для предотвращения эскалации, - WSJ

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - отмечает издание.

По данным источников WSJ, целью переговоров было предотвращение эскалации в Украине, в частности, угрозы с использованием Россией ядерного оружия. Также, по данным издания, целью было сохранить каналы связи между США и РФ открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен в администрации тем, что настаивает на линии связи с Россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешней дипломатической и военной среде не будут плодотворными.

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