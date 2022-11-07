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"Укрэнерго" начало плановые и аварийные отключения в Киеве и 7 областях

електроенергія

НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.

Отключения коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

Также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может пропадать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Читайте: В Киеве завтра будут экстренные отключения, графики не работают

Тарифы на электроэнергию (2170) Укрэнерго (659)


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07.11.2022 08:21 Ответить
Це приватна корупційна контора. Слідкуємо за ручонками.
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07.11.2022 08:24 Ответить
Випередив...

десь через тиждень запропонують цінник х2 і гарантії що будуть менше виключати "так як вже будуть кошти на ремонт"

До речі зараз гарний час щоб зробити висновок що АРМІЯ, Санітари, Вчителі, НБУ, Енергоносії, та інші апарати "держави" - не мають права належати паразиту - Олігарху.
Це все кінчається кепсько...

Зрозуміло що тут питання: а чи зможем ми по зубам дати їм, адже паразитами вони перестати точно не зможуть...
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07.11.2022 14:12 Ответить
"почали"? а до цього то що було?
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07.11.2022 08:59 Ответить
разминка
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07.11.2022 09:04 Ответить
уже 2 дня без света, а Укрэнерго "еще ничего не начинали"???Прям,по путину
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07.11.2022 09:32 Ответить
І коли ж почнуться планові під'єднання до атомних станцій?
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07.11.2022 09:37 Ответить
Цікаво, чи на часі у нас планові ремонти інфраструктури? Чи на *** ото таке робить, краще асфальт перекладать, да, зелені, да, ахмєтов?
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07.11.2022 09:47 Ответить
А робити ці "вумники" щось будуть? Чи відключили, лапки склали - усе ок. Енергетичні компанії під час війни повинні бути негайно взяті під контроль держави!
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07.11.2022 11:42 Ответить
 
 