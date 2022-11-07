"Укрэнерго" начало плановые и аварийные отключения в Киеве и 7 областях
НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов", - говорится в сообщении.
Отключения коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.
Также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может пропадать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
десь через тиждень запропонують цінник х2 і гарантії що будуть менше виключати "так як вже будуть кошти на ремонт"
До речі зараз гарний час щоб зробити висновок що АРМІЯ, Санітари, Вчителі, НБУ, Енергоносії, та інші апарати "держави" - не мають права належати паразиту - Олігарху.
Це все кінчається кепсько...
Зрозуміло що тут питання: а чи зможем ми по зубам дати їм, адже паразитами вони перестати точно не зможуть...