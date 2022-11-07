"Укренерго" почало планові та аварійні відключення в Києві та 7 областях
НЕК "Укренерго" попередила про планові та аварійні відключення 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів", - йдеться в повідомленні.
Відключення торкнуться самого Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей.
Також будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.
Будь ласка, зачекайте...
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десь через тиждень запропонують цінник х2 і гарантії що будуть менше виключати "так як вже будуть кошти на ремонт"
До речі зараз гарний час щоб зробити висновок що АРМІЯ, Санітари, Вчителі, НБУ, Енергоносії, та інші апарати "держави" - не мають права належати паразиту - Олігарху.
Це все кінчається кепсько...
Зрозуміло що тут питання: а чи зможем ми по зубам дати їм, адже паразитами вони перестати точно не зможуть...