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"Укренерго" почало планові та аварійні відключення в Києві та 7 областях

електроенергія

НЕК "Укренерго" попередила про планові та аварійні відключення 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів", - йдеться в повідомленні.

Відключення торкнуться самого Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей.

Також будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Також читайте: Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА

Автор: 

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07.11.2022 08:21 Відповісти
Це приватна корупційна контора. Слідкуємо за ручонками.
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07.11.2022 08:24 Відповісти
Випередив...

десь через тиждень запропонують цінник х2 і гарантії що будуть менше виключати "так як вже будуть кошти на ремонт"

До речі зараз гарний час щоб зробити висновок що АРМІЯ, Санітари, Вчителі, НБУ, Енергоносії, та інші апарати "держави" - не мають права належати паразиту - Олігарху.
Це все кінчається кепсько...

Зрозуміло що тут питання: а чи зможем ми по зубам дати їм, адже паразитами вони перестати точно не зможуть...
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07.11.2022 14:12 Відповісти
"почали"? а до цього то що було?
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07.11.2022 08:59 Відповісти
разминка
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07.11.2022 09:04 Відповісти
уже 2 дня без света, а Укрэнерго "еще ничего не начинали"???Прям,по путину
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07.11.2022 09:32 Відповісти
І коли ж почнуться планові під'єднання до атомних станцій?
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07.11.2022 09:37 Відповісти
Цікаво, чи на часі у нас планові ремонти інфраструктури? Чи на *** ото таке робить, краще асфальт перекладать, да, зелені, да, ахмєтов?
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07.11.2022 09:47 Відповісти
А робити ці "вумники" щось будуть? Чи відключили, лапки склали - усе ок. Енергетичні компанії під час війни повинні бути негайно взяті під контроль держави!
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07.11.2022 11:42 Відповісти
 
 