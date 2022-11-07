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Оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя, - Андрющенко

Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетоны "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона.

Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольск. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым.
Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", - говорится в сообщении.

Смотрите: Российские оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара через Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

Оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя, - Андрющенко 01

Мариуполь (5718) Андрющенко Петр (583)


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Топ комментарии
+9
Якісь вони чудні. Будують лінію оборони замість смаження шашликів. Шашлики то є більш ефективно дня захисту міста.
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07.11.2022 09:28
+6
Цікаво, що той, хто за посадовими обов'язками відповідає за обороноздатність Украхни, укріплення не будував. Навіть навпаки - демонтувпв значну частину. Український Маріуполь для кацапів цінніший, ніж для українського предидента?
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07.11.2022 09:39
+5
Укріплення з асфальту кращі за бетонні. Доведено великобудівником.
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07.11.2022 09:36
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Якісь вони чудні. Будують лінію оборони замість смаження шашликів. Шашлики то є більш ефективно дня захисту міста.
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07.11.2022 09:28 Ответить
Укріплення з асфальту кращі за бетонні. Доведено великобудівником.
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07.11.2022 09:36 Ответить
Це їм не допоможе...маю надію.
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07.11.2022 09:33 Ответить
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07.11.2022 09:39 Ответить
"зелені" продали свої плани будівництва оборонних споруд.
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07.11.2022 09:38 Ответить
Цікаво, що той, хто за посадовими обов'язками відповідає за обороноздатність Украхни, укріплення не будував. Навіть навпаки - демонтувпв значну частину. Український Маріуполь для кацапів цінніший, ніж для українського предидента?
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07.11.2022 09:39 Ответить
Тойшоневтік зрадник.
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07.11.2022 09:41 Ответить
Щось мені орки нагадують нашого Президента - такі ж безстрашні і не тікають !
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07.11.2022 10:01 Ответить
а что так можно было ?
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07.11.2022 10:07 Ответить
 
 