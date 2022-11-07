Оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя, - Андрющенко

Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетоны "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона.

Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольск. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым.

Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому если до Харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", - говорится в сообщении.

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