Российские оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара через Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

Враг перебрасывает через Мариуполь подкрепление в район Угледара Донецкой области.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю перебрасывают подкрепление в этом направлении. Сегодня второй день огромных колонн с БК и живой силой в сторону Донецка. Однако, судя по плачам "военкоров", это не очень помогает", – рассказал Андрющенко.

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