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Российские оккупанты перебрасывают подкрепление в район Угледара через Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

Враг перебрасывает через Мариуполь подкрепление в район Угледара Донецкой области.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока оккупанты сообщают о больших проблемах и потерях в районе Угледара, по Мариуполю перебрасывают подкрепление в этом направлении. Сегодня второй день огромных колонн с БК и живой силой в сторону Донецка. Однако, судя по плачам "военкоров", это не очень помогает", – рассказал Андрющенко.

Читайте также: В Мариуполе из-за военной техники РФ почти парализовано движение на дорогах, - Андрющенко. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) Мариуполь (5717) Андрющенко Петр (582)


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Топ комментарии
+14
надеюсь увидеть в завтрашней сводке ГШ четырёхзначную цифру.
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06.11.2022 21:28
+7
Вугледарська м'ясорубка. Ця війна все більше починає нагадувати першу світову.
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06.11.2022 21:27
+6
Навіть якщо взяти 1:10 втрат то на десяток чмобіків ми втрачаєм воїна який боронить і любить свою Україну в брудних , затоплених та холодних окопах в темряві під обстрілами ! А не як п******* жаліються на вимкнення струму !
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06.11.2022 21:46
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Вугледарська м'ясорубка. Ця війна все більше починає нагадувати першу світову.
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06.11.2022 21:27 Ответить
У Першій світовій не було пітекантропа (-ів) з двохсотма тоннами плутонію, накопиченими за 70 років.
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06.11.2022 21:36 Ответить
скотомогильники для новой партии орков подготовлены...
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06.11.2022 21:28 Ответить
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06.11.2022 22:22 Ответить
надеюсь увидеть в завтрашней сводке ГШ четырёхзначную цифру.
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06.11.2022 21:28 Ответить
Fingers crossed
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06.11.2022 21:31 Ответить
та я уже так неделю сплю, аж на ногах уже пальцы свело.
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06.11.2022 21:35 Ответить
І не знайдеться ж ні в кого гранатомета у Маріюполі...

А до масштабного вторгнення там жило 200 тисяч осіб чоловічої статі.
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06.11.2022 21:34 Ответить
Наший штаб працює , ніякої паніки ! Відео звернення від нашої 92 бригади було вказано що вони не покинули Павлівку , Єгорівку ! Бо ворожі пропагандисти тережували відео хлопчини з окопів в Єгорівці як останнє звернення бо його кинули по флангам ! Вірим в ЗСУ !
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06.11.2022 21:34 Ответить
Перепрошую *72 бригади н
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06.11.2022 21:35 Ответить
Це мабуть такий хитрий кацапський план , виснажити сили наших хлопців закопуванням дохлих орків ))
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06.11.2022 21:36 Ответить
Навіть якщо взяти 1:10 втрат то на десяток чмобіків ми втрачаєм воїна який боронить і любить свою Україну в брудних , затоплених та холодних окопах в темряві під обстрілами ! А не як п******* жаліються на вимкнення струму !
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06.11.2022 21:46 Ответить
В скумбрії п
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06.11.2022 21:48 Ответить
Потрапив не на ту гілку.
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06.11.2022 21:57 Ответить
Те саме було на харківському напрямку.Вони нас давили просто всім чим могли а ми все це нищили,так ми відходили але те що вони брали за півроку ми потім звільнили за неділю.Те саме буде й там вони положать все що в них є ,а потім ми їх довбати будемо.
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06.11.2022 21:59 Ответить
Згадується фільм з В.Висоцьким "Єдинственная дорога". Там вермахт теж з......в з Греції через Югославію. Лапті повторюються -було шість доріг, з парадками кочувала орда, а тепер залишилась одна, через Марік. Похмуро рухаються КАМАЗИ, видать звозять БК в Кремінну та Донецьк. Як в лаптєвській приказці - туда сюда, печки лавочки.
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06.11.2022 22:08 Ответить
 
 