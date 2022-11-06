Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь, - Андрющенко. ВIДЕО

Ворог перекидає через Маріуполь підкріплення в район Вугледара, що на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледару, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Сьогодні другий день величезних колон з БК та живою силою в бік Донецька. Однак, судячи з плачу "военкорів", це не дуже допомогає", - розповів Андрющенко.

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