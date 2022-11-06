Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь, - Андрющенко. ВIДЕО
Ворог перекидає через Маріуполь підкріплення в район Вугледара, що на Донеччині.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледару, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Сьогодні другий день величезних колон з БК та живою силою в бік Донецька. Однак, судячи з плачу "военкорів", це не дуже допомогає", - розповів Андрющенко.
Топ коментарі
+14 Urs
показати весь коментар06.11.2022 21:28
+7 Volynianyn 6
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+6 Ірландія
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А до масштабного вторгнення там жило 200 тисяч осіб чоловічої статі.