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Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь, - Андрющенко. ВIДЕО

Ворог перекидає через Маріуполь підкріплення в район Вугледара, що на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки окупанти повідомляють про великі проблеми та втрати в районі Вугледару, по Маріуполю перекидають підкріплення в цей напрям. Сьогодні другий день величезних колон з БК та живою силою в бік Донецька. Однак, судячи з плачу "военкорів", це не дуже допомогає", - розповів Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі через військову техніку РФ майже паралізований рух на дорогах, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+14
надеюсь увидеть в завтрашней сводке ГШ четырёхзначную цифру.
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06.11.2022 21:28
+7
Вугледарська м'ясорубка. Ця війна все більше починає нагадувати першу світову.
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06.11.2022 21:27
+6
Навіть якщо взяти 1:10 втрат то на десяток чмобіків ми втрачаєм воїна який боронить і любить свою Україну в брудних , затоплених та холодних окопах в темряві під обстрілами ! А не як п******* жаліються на вимкнення струму !
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06.11.2022 21:46
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Вугледарська м'ясорубка. Ця війна все більше починає нагадувати першу світову.
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06.11.2022 21:27 Відповісти
У Першій світовій не було пітекантропа (-ів) з двохсотма тоннами плутонію, накопиченими за 70 років.
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06.11.2022 21:36 Відповісти
скотомогильники для новой партии орков подготовлены...
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06.11.2022 21:28 Відповісти
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06.11.2022 22:22 Відповісти
надеюсь увидеть в завтрашней сводке ГШ четырёхзначную цифру.
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06.11.2022 21:28 Відповісти
Fingers crossed
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06.11.2022 21:31 Відповісти
та я уже так неделю сплю, аж на ногах уже пальцы свело.
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06.11.2022 21:35 Відповісти
І не знайдеться ж ні в кого гранатомета у Маріюполі...

А до масштабного вторгнення там жило 200 тисяч осіб чоловічої статі.
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06.11.2022 21:34 Відповісти
Наший штаб працює , ніякої паніки ! Відео звернення від нашої 92 бригади було вказано що вони не покинули Павлівку , Єгорівку ! Бо ворожі пропагандисти тережували відео хлопчини з окопів в Єгорівці як останнє звернення бо його кинули по флангам ! Вірим в ЗСУ !
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06.11.2022 21:34 Відповісти
Перепрошую *72 бригади н
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06.11.2022 21:35 Відповісти
Це мабуть такий хитрий кацапський план , виснажити сили наших хлопців закопуванням дохлих орків ))
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06.11.2022 21:36 Відповісти
Навіть якщо взяти 1:10 втрат то на десяток чмобіків ми втрачаєм воїна який боронить і любить свою Україну в брудних , затоплених та холодних окопах в темряві під обстрілами ! А не як п******* жаліються на вимкнення струму !
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06.11.2022 21:46 Відповісти
В скумбрії п
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06.11.2022 21:48 Відповісти
Потрапив не на ту гілку.
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06.11.2022 21:57 Відповісти
Те саме було на харківському напрямку.Вони нас давили просто всім чим могли а ми все це нищили,так ми відходили але те що вони брали за півроку ми потім звільнили за неділю.Те саме буде й там вони положать все що в них є ,а потім ми їх довбати будемо.
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06.11.2022 21:59 Відповісти
Згадується фільм з В.Висоцьким "Єдинственная дорога". Там вермахт теж з......в з Греції через Югославію. Лапті повторюються -було шість доріг, з парадками кочувала орда, а тепер залишилась одна, через Марік. Похмуро рухаються КАМАЗИ, видать звозять БК в Кремінну та Донецьк. Як в лаптєвській приказці - туда сюда, печки лавочки.
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06.11.2022 22:08 Відповісти
 
 