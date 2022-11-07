Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя, - Андрющенко
Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні "пирамидки", які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсону.
Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим.
Попри всі заяви "росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
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