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Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя, - Андрющенко

Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні "пирамидки", які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсону.

Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим.
Попри всі заяви "росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя, - Андрющенко 01

Автор: 

Маріуполь (3236) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+9
Якісь вони чудні. Будують лінію оборони замість смаження шашликів. Шашлики то є більш ефективно дня захисту міста.
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07.11.2022 09:28
+6
Цікаво, що той, хто за посадовими обов'язками відповідає за обороноздатність Украхни, укріплення не будував. Навіть навпаки - демонтувпв значну частину. Український Маріуполь для кацапів цінніший, ніж для українського предидента?
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07.11.2022 09:39
+5
Укріплення з асфальту кращі за бетонні. Доведено великобудівником.
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07.11.2022 09:36
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Якісь вони чудні. Будують лінію оборони замість смаження шашликів. Шашлики то є більш ефективно дня захисту міста.
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07.11.2022 09:28 Відповісти
Укріплення з асфальту кращі за бетонні. Доведено великобудівником.
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07.11.2022 09:36 Відповісти
Це їм не допоможе...маю надію.
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07.11.2022 09:33 Відповісти
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07.11.2022 09:39 Відповісти
"зелені" продали свої плани будівництва оборонних споруд.
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07.11.2022 09:38 Відповісти
Цікаво, що той, хто за посадовими обов'язками відповідає за обороноздатність Украхни, укріплення не будував. Навіть навпаки - демонтувпв значну частину. Український Маріуполь для кацапів цінніший, ніж для українського предидента?
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07.11.2022 09:39 Відповісти
Тойшоневтік зрадник.
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07.11.2022 09:41 Відповісти
Щось мені орки нагадують нашого Президента - такі ж безстрашні і не тікають !
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07.11.2022 10:01 Відповісти
а что так можно было ?
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07.11.2022 10:07 Відповісти
 
 