Окупанти почали будувати лінію оборони навколо Маріуполя, - Андрющенко

Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два міні-заводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні "пирамидки", які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсону.

Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Також значно посилюють напрям з півночі в с. Старий Крим.

Попри всі заяви "росія здесь навсегда", в реальності росіяни не мають такого оптимізму. Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді процес значного укріплення Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти перекидають підкріплення в район Вугледара через Маріуполь, - Андрющенко. ВIДЕО