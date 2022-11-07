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Новости Война
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До 60% ликвидированных россиян погибли из-за "дружеского огня", - предатель Ходаковский

росіяни,чмобіки,мобілізовані

оккупанты в Донецкой области уничтожили значительную часть своих войск благодаря "дружественному огню".

Об этом, как Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ISW, заявил предатель Александр Ходаковский, ранее выполнявший в так называемой "ДНР" функции "министра безопасности", а сейчас "командир".

По его словам, российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь России с момента завершения российской наступательной операции в Мариуполе в середине мая.

"Даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский командир публично спекулирует на столь ужасающем показателе компетентности россиян, свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются российские силы", - говорится в отчете Института.

Эксперты Института изучения войны добавили, что "дружественный огонь" обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь, что демонстрирует отсутствие связи и координации командования и управления между российскими войсками.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 76 460 человек (+530 за сутки), 2 771 танк, 1 782 артсистемы, 5 630 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Доказательствами отсутствия взаимосвязи между подразделениями ВС РФ свидетельствует и то, что ехавшее на ротацию на свою базу близ Павловки Донецкой области российское подразделение 5 ноября въехало в ров, построенное армейскими субподрядчиками, что еще больше демонстрирует повсеместное отсутствие перекрестной подготовки и координации между российскими войсками.

армия РФ (19375) ликвидация (3598) Ходаковский Александр (16)


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Топ комментарии
+15
ну вот так бы и дружили там себе.. в говени... а к нам то нафиг было лезть???
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07.11.2022 09:48
+12
То вони просто хочуть применшити досягнення ВСУ, типу то не ВСУ нас покрошили, то одна наша еліта покрошила другу ))
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07.11.2022 09:54
+11
Чудово.
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07.11.2022 09:43
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Чудово.
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07.11.2022 09:43 Ответить
То вони просто хочуть применшити досягнення ВСУ, типу то не ВСУ нас покрошили, то одна наша еліта покрошила другу ))
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07.11.2022 09:54 Ответить
Та мы и не гордые в данном случае--- пусть и далее так будет! Перетерпим.
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07.11.2022 11:01 Ответить
хоть 105%
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07.11.2022 11:41 Ответить
Та ми не проти! Нам же головне - РЕЗУЛЬТАТ!!! От тільки вони про інше не подумали - вони ж цим самим свій ДЛБЙБізм показують! Що вони не вміють орієнтуваться на місцевості, що у них немає нормальної взаємодії між підрозділами і що вони не вміють точно стрілять!
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07.11.2022 14:05 Ответить
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07.11.2022 10:36 Ответить
Правільна лапатнікі-бєй сваіх шоб чужиє баялісь...
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07.11.2022 09:44 Ответить
Мало, халтурщики. Есть над чем работать.
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07.11.2022 09:47 Ответить
ну вот так бы и дружили там себе.. в говени... а к нам то нафиг было лезть???
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07.11.2022 09:48 Ответить
руZZкі терористи вкрали гроші..і не хочуть платити біомасі...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.11.2022 09:50 Ответить
Кацапи історично поважають

"заґрадотряди".
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07.11.2022 09:51 Ответить
Одні здихають від дружнього вогню таких самих "вялікоскрєпних" - "нєаскврєрньонньіє"
Інші від "братнього" укро-бандерівського - "барцуньі-хєрої"

Кацапи, а може "ну нафіг таких друзів і братів" і додому, до рідних реп'яхів, ягелю і вигрібної ями? І самі живі лишитесь, і нормальним людям спокій дасте.

Бо так у вас одна дорога - на гала-концерт кабиздоха у супроводі хору алєксандрова, з репризами від задорнова та конферансом жиріновського. Безкінечний концерт!
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07.11.2022 09:51 Ответить
Для нас чим більше кацапні здохне тим краще
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07.11.2022 09:53 Ответить
Продовжуйте в тому же дусі ...
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07.11.2022 09:53 Ответить
✙ Black friday 13 ✙

@Wandere51226593

·

https://twitter.com/Wandere51226593/status/1589479358565343233 3 год

Мощнейшее видео наступательной операции, в ходе которой «KRAKEN» и другие подразделения освободили Купянск и соседние пгт в Харьковской области Полностью и в хорошем качестве на

https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%9E%22KRAKEN%22 https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0
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07.11.2022 09:54 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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07.11.2022 09:57 Ответить
Нам то байдуже як дохнуть кацапи, головне не втрачати темп. Але чому це мудило не розвинуло тему бойових комарів, на них по ідеї тоді приходиться до 40% дохлих кацапів
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07.11.2022 10:13 Ответить
Та почекай трохи, прийде час ви рашисти таке почнете у себе робити що 1917 здаватиметься "дитячою забавкою". А як гадали накачування агресії через ТВ стільки років просто так мине..... ні буде бійня на Засрашці у середині.
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07.11.2022 10:15 Ответить
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07.11.2022 10:24 Ответить
чеченцы помнится вовсю баловались с оккупационными войсками дурашки в чечне пользуясь отличным знанием русского и выбитыми с захваченных в плен наводчиков. Ваньки ессно это секретят но частенько чеченцы наводили удары рф самолетов ракет и арты на болтающиеся по чечне подразделения самих же лаптей.
У ваньков традиционно случается жопа даже там где шанс ее случится - доли процента )))
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07.11.2022 13:09 Ответить
Since Ukraine is considered a little brother,
Ruszians die by friendly fire 100%.

Friendly fire does not mean hate crime fire.
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07.11.2022 13:31 Ответить
желаю им полной победы друг над другом,до последнего ублюдка!
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07.11.2022 13:40 Ответить
 
 