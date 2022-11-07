До 60% ликвидированных россиян погибли из-за "дружеского огня", - предатель Ходаковский
оккупанты в Донецкой области уничтожили значительную часть своих войск благодаря "дружественному огню".
Об этом, как Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ISW, заявил предатель Александр Ходаковский, ранее выполнявший в так называемой "ДНР" функции "министра безопасности", а сейчас "командир".
По его словам, российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь России с момента завершения российской наступательной операции в Мариуполе в середине мая.
"Даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский командир публично спекулирует на столь ужасающем показателе компетентности россиян, свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются российские силы", - говорится в отчете Института.
Эксперты Института изучения войны добавили, что "дружественный огонь" обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь, что демонстрирует отсутствие связи и координации командования и управления между российскими войсками.
Доказательствами отсутствия взаимосвязи между подразделениями ВС РФ свидетельствует и то, что ехавшее на ротацию на свою базу близ Павловки Донецкой области российское подразделение 5 ноября въехало в ров, построенное армейскими субподрядчиками, что еще больше демонстрирует повсеместное отсутствие перекрестной подготовки и координации между российскими войсками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"заґрадотряди".
Інші від "братнього" укро-бандерівського - "барцуньі-хєрої"
Кацапи, а може "ну нафіг таких друзів і братів" і додому, до рідних реп'яхів, ягелю і вигрібної ями? І самі живі лишитесь, і нормальним людям спокій дасте.
Бо так у вас одна дорога - на гала-концерт кабиздоха у супроводі хору алєксандрова, з репризами від задорнова та конферансом жиріновського. Безкінечний концерт!
@Wandere51226593
·
https://twitter.com/Wandere51226593/status/1589479358565343233 3 год
Мощнейшее видео наступательной операции, в ходе которой «KRAKEN» и другие подразделения освободили Купянск и соседние пгт в Харьковской области Полностью и в хорошем качестве на
https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%9E%22KRAKEN%22 https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0
хороший кацап - дохлий кацап!!
У ваньков традиционно случается жопа даже там где шанс ее случится - доли процента )))
Ruszians die by friendly fire 100%.
Friendly fire does not mean hate crime fire.