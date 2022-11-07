До 60% ликвидированных россиян погибли из-за "дружеского огня", - предатель Ходаковский

оккупанты в Донецкой области уничтожили значительную часть своих войск благодаря "дружественному огню".

Об этом, как Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ISW, заявил предатель Александр Ходаковский, ранее выполнявший в так называемой "ДНР" функции "министра безопасности", а сейчас "командир".

По его словам, российский дружеский огонь мог нанести до 60% общих потерь России с момента завершения российской наступательной операции в Мариуполе в середине мая.

"Даже если эта статистика преувеличена, тот факт, что российский командир публично спекулирует на столь ужасающем показателе компетентности россиян, свидетельствует о серьезных вызовах, с которыми сталкиваются российские силы", - говорится в отчете Института.

Эксперты Института изучения войны добавили, что "дружественный огонь" обычно влечет за собой ограниченное количество потерь во время войны, но обычно это не около 60% от общего количества потерь, что демонстрирует отсутствие связи и координации командования и управления между российскими войсками.

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Доказательствами отсутствия взаимосвязи между подразделениями ВС РФ свидетельствует и то, что ехавшее на ротацию на свою базу близ Павловки Донецкой области российское подразделение 5 ноября въехало в ров, построенное армейскими субподрядчиками, что еще больше демонстрирует повсеместное отсутствие перекрестной подготовки и координации между российскими войсками.