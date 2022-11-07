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Новини Війна
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До 60% ліквідованих росіян загинули через "дружній вогонь", - зрадник Ходаковський

росіяни,чмобіки,мобілізовані

Окупанти на Донеччині знищили значну частину своїх військ завдяки "дружньому вогню".

Про це, як Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ISW, заявив зрадник Олександр Ходаковський, який раніше виконував в так званій "ДНР" функції "міністра безпеки", а зараз є "командиром".

За його словами, російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.

"Навіть якщо ця статистика перебільшена, той факт, що російський командир публічно спекулює на такому жахливому показнику компетентності росіян, свідчить про серйозні виклики, з якими стикаються російські сили", - йдеться у звіті Інституту.

Експерти Інституту вивчення війни додали, що "дружній вогонь" зазвичай спричиняє обмежену кількість втрат під час війни, але зазвичай це не близько 60% від загальної кількості втрат, що демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 76 460 осіб (+530 за добу), 2 771 танк, 1 782 артсистеми, 5 630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Доказами відсутності взаємозв'язку між підрозділами ЗС РФ свідчить і те, що російський підрозділ, який їхав на ротацію на свою базу поблизу Павлівки Донецької області 5 листопада в’їхав в рів, побудований армійськими субпідрядниками, що ще більше демонструє повсюдну відсутність перехресної підготовки та координації між російськими військами.

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Ходаковський Олександр (16)


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Топ коментарі
+15
ну вот так бы и дружили там себе.. в говени... а к нам то нафиг было лезть???
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07.11.2022 09:48
+12
То вони просто хочуть применшити досягнення ВСУ, типу то не ВСУ нас покрошили, то одна наша еліта покрошила другу ))
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07.11.2022 09:54
+11
Чудово.
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07.11.2022 09:43
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Чудово.
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07.11.2022 09:43 Відповісти
То вони просто хочуть применшити досягнення ВСУ, типу то не ВСУ нас покрошили, то одна наша еліта покрошила другу ))
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07.11.2022 09:54 Відповісти
Та мы и не гордые в данном случае--- пусть и далее так будет! Перетерпим.
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07.11.2022 11:01 Відповісти
хоть 105%
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07.11.2022 11:41 Відповісти
Та ми не проти! Нам же головне - РЕЗУЛЬТАТ!!! От тільки вони про інше не подумали - вони ж цим самим свій ДЛБЙБізм показують! Що вони не вміють орієнтуваться на місцевості, що у них немає нормальної взаємодії між підрозділами і що вони не вміють точно стрілять!
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07.11.2022 14:05 Відповісти
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07.11.2022 10:36 Відповісти
Правільна лапатнікі-бєй сваіх шоб чужиє баялісь...
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07.11.2022 09:44 Відповісти
Мало, халтурщики. Есть над чем работать.
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07.11.2022 09:47 Відповісти
ну вот так бы и дружили там себе.. в говени... а к нам то нафиг было лезть???
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07.11.2022 09:48 Відповісти
руZZкі терористи вкрали гроші..і не хочуть платити біомасі...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.11.2022 09:50 Відповісти
Кацапи історично поважають

"заґрадотряди".
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07.11.2022 09:51 Відповісти
Одні здихають від дружнього вогню таких самих "вялікоскрєпних" - "нєаскврєрньонньіє"
Інші від "братнього" укро-бандерівського - "барцуньі-хєрої"

Кацапи, а може "ну нафіг таких друзів і братів" і додому, до рідних реп'яхів, ягелю і вигрібної ями? І самі живі лишитесь, і нормальним людям спокій дасте.

Бо так у вас одна дорога - на гала-концерт кабиздоха у супроводі хору алєксандрова, з репризами від задорнова та конферансом жиріновського. Безкінечний концерт!
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07.11.2022 09:51 Відповісти
Для нас чим більше кацапні здохне тим краще
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07.11.2022 09:53 Відповісти
Продовжуйте в тому же дусі ...
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07.11.2022 09:53 Відповісти
✙ Black friday 13 ✙

@Wandere51226593

·

https://twitter.com/Wandere51226593/status/1589479358565343233 3 год

Мощнейшее видео наступательной операции, в ходе которой «KRAKEN» и другие подразделения освободили Купянск и соседние пгт в Харьковской области Полностью и в хорошем качестве на

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07.11.2022 09:54 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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07.11.2022 09:57 Відповісти
Нам то байдуже як дохнуть кацапи, головне не втрачати темп. Але чому це мудило не розвинуло тему бойових комарів, на них по ідеї тоді приходиться до 40% дохлих кацапів
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07.11.2022 10:13 Відповісти
Та почекай трохи, прийде час ви рашисти таке почнете у себе робити що 1917 здаватиметься "дитячою забавкою". А як гадали накачування агресії через ТВ стільки років просто так мине..... ні буде бійня на Засрашці у середині.
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07.11.2022 10:15 Відповісти
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07.11.2022 10:24 Відповісти
чеченцы помнится вовсю баловались с оккупационными войсками дурашки в чечне пользуясь отличным знанием русского и выбитыми с захваченных в плен наводчиков. Ваньки ессно это секретят но частенько чеченцы наводили удары рф самолетов ракет и арты на болтающиеся по чечне подразделения самих же лаптей.
У ваньков традиционно случается жопа даже там где шанс ее случится - доли процента )))
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07.11.2022 13:09 Відповісти
Since Ukraine is considered a little brother,
Ruszians die by friendly fire 100%.

Friendly fire does not mean hate crime fire.
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07.11.2022 13:31 Відповісти
желаю им полной победы друг над другом,до последнего ублюдка!
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07.11.2022 13:40 Відповісти
 
 