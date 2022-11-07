До 60% ліквідованих росіян загинули через "дружній вогонь", - зрадник Ходаковський
Окупанти на Донеччині знищили значну частину своїх військ завдяки "дружньому вогню".
Про це, як Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ISW, заявив зрадник Олександр Ходаковський, який раніше виконував в так званій "ДНР" функції "міністра безпеки", а зараз є "командиром".
За його словами, російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.
"Навіть якщо ця статистика перебільшена, той факт, що російський командир публічно спекулює на такому жахливому показнику компетентності росіян, свідчить про серйозні виклики, з якими стикаються російські сили", - йдеться у звіті Інституту.
Експерти Інституту вивчення війни додали, що "дружній вогонь" зазвичай спричиняє обмежену кількість втрат під час війни, але зазвичай це не близько 60% від загальної кількості втрат, що демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами.
Доказами відсутності взаємозв'язку між підрозділами ЗС РФ свідчить і те, що російський підрозділ, який їхав на ротацію на свою базу поблизу Павлівки Донецької області 5 листопада в’їхав в рів, побудований армійськими субпідрядниками, що ще більше демонструє повсюдну відсутність перехресної підготовки та координації між російськими військами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"заґрадотряди".
Інші від "братнього" укро-бандерівського - "барцуньі-хєрої"
Кацапи, а може "ну нафіг таких друзів і братів" і додому, до рідних реп'яхів, ягелю і вигрібної ями? І самі живі лишитесь, і нормальним людям спокій дасте.
Бо так у вас одна дорога - на гала-концерт кабиздоха у супроводі хору алєксандрова, з репризами від задорнова та конферансом жиріновського. Безкінечний концерт!
@Wandere51226593
·
https://twitter.com/Wandere51226593/status/1589479358565343233 3 год
Мощнейшее видео наступательной операции, в ходе которой «KRAKEN» и другие подразделения освободили Купянск и соседние пгт в Харьковской области Полностью и в хорошем качестве на
https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%9E%22KRAKEN%22 https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0
хороший кацап - дохлий кацап!!
У ваньков традиционно случается жопа даже там где шанс ее случится - доли процента )))
Ruszians die by friendly fire 100%.
Friendly fire does not mean hate crime fire.