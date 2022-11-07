До 60% ліквідованих росіян загинули через "дружній вогонь", - зрадник Ходаковський

Окупанти на Донеччині знищили значну частину своїх військ завдяки "дружньому вогню".

Про це, як Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ISW, заявив зрадник Олександр Ходаковський, який раніше виконував в так званій "ДНР" функції "міністра безпеки", а зараз є "командиром".

За його словами, російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.

"Навіть якщо ця статистика перебільшена, той факт, що російський командир публічно спекулює на такому жахливому показнику компетентності росіян, свідчить про серйозні виклики, з якими стикаються російські сили", - йдеться у звіті Інституту.

Експерти Інституту вивчення війни додали, що "дружній вогонь" зазвичай спричиняє обмежену кількість втрат під час війни, але зазвичай це не близько 60% від загальної кількості втрат, що демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 76 460 осіб (+530 за добу), 2 771 танк, 1 782 артсистеми, 5 630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Доказами відсутності взаємозв'язку між підрозділами ЗС РФ свідчить і те, що російський підрозділ, який їхав на ротацію на свою базу поблизу Павлівки Донецької області 5 листопада в’їхав в рів, побудований армійськими субпідрядниками, що ще більше демонструє повсюдну відсутність перехресної підготовки та координації між російськими військами.