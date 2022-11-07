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Новости Агрессия России против Украины
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В России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР МО

іскандер

Для ударов по украинской гражданской инфраструктуре Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет.

Об этом заявил Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины.

С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений. На сегодняшний день ВС РФ использовали уже около 80% своих современных ракет. В частности, "Искандеров" на вооружении оккупантов осталось лишь 120 единиц.

По данным ГУР МО Украины, в планах Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил Скибицкий.

Также читайте: В Москву прибыл иранский самолет, вероятно, с новой партией дронов-камикадзе и ракет, - Bild

крылатые ракеты (881) разведка (4179) россия (95683) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+9
Зроблять ще, ми же їх виробничі потужності не бавовнимо..
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07.11.2022 10:35
+8
Баба юля з кучмами та фокіними з кравчуками "замало" ракет передали кацапам....

за "знижку" на газ для фірташів та пінчуків з ахметовими...
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07.11.2022 10:44
+7
чим більше ракет полетить в бік України, тим менше полетить в бік Ізраілю. Логічно? А потім будуть бомбити.
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07.11.2022 11:13
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Але на підході іранські ракети, які є серйозною проблемою для нашої ППО.
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07.11.2022 10:34 Ответить
придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі

...своїм ходом
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07.11.2022 10:35 Ответить
Зроблять ще, ми же їх виробничі потужності не бавовнимо..
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07.11.2022 10:35 Ответить
буданов багацько патякає
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07.11.2022 10:36 Ответить
От якби ви менше теренділи, то було б краще.
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07.11.2022 10:38 Ответить
Кому стало бы "краще"? Что именно стало бы "краще"?
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07.11.2022 11:03 Ответить
а більше робили раз знають де і коли.
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07.11.2022 11:56 Ответить
Баба юля з кучмами та фокіними з кравчуками "замало" ракет передали кацапам....

за "знижку" на газ для фірташів та пінчуків з ахметовими...
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07.11.2022 10:44 Ответить
👍💯
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07.11.2022 10:48 Ответить
Немає нічого гіршого за патріотичного ідіота. Коли це Тимошенко віддавала ракети за знижку? За перше каденство вона їздила до московії та домовлювалася за обсяги постачання газу - не нижче 60 (кількість не пам'ятаю) на рік (промисловість тоді від неї вимагала стабільного постачання). Ні про який обмін на ракети, а за формулою - береш-не береш-плати. За другої каденції ціну за газ нам назначили європейську (яку потім ніби знизив Азіров за харківськими домовленостями). Тимошенко ще тоді казала, що краще ми перейдемо на європейські ціни, але потім не будемо залежні. Та ж такі блазні, як Ви, звинувачували її у зради, бо все хотіли подешевше. А щодо продажу зброї - то не вона вирішувала, що продавати, вона як премьер лише підписувала, що приносив міністр оборони.
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07.11.2022 12:23 Ответить
"то не Вона вирішувала, що продавати, Вона як премьер лише підписувала..."- золоті слова!!

але по моїх даних баба юля АКТИВНО ПРОШТОВХУВАЛА руSSкій газ...роблячи Українську газовидобувну(в Полтавській та Франківській обл., в Дрогобичі...) галузь НЕ рентабельною...
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07.11.2022 13:02 Ответить
Ну Вам з Німеччини краще видно, що робиться в Україні. Премьер не може робити галузь рентабельною або нерентабельною. Такими її робить ринок. І якщо на певний час видобуток нерентабельний, то краще законсервувати виробництво. А виходячи з вашої позиції можна задати питання - чому Ви використовуєте закордонний ноутбук чи комп, щоб строчити перли в Інтернеті. Дочекайтесь, коли їх виробництво в Україні стане рентабельним, а тоді і пишіть.
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07.11.2022 13:14 Ответить
ЦЕ мої переконання...це моя особиста точка зору...
Баба юля "виростила" азірових, савченок та багатьох інших "цікавих" людей...особливо запам`яталося, як бабця приїхала на Майдан на візку...але "забула" (або не мала часу..) зняти лабутени....95-й квартал...міг би в бабці дечого повчитись....
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07.11.2022 15:14 Ответить
То Вас злить, що Юля не вийшла у гумових калошах, тілогрійці і з панамою на голові?
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07.11.2022 17:33 Ответить
Мене ЦЕ не злить....я від Воної нічого іншого і не очікував....
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07.11.2022 18:24 Ответить
Вона мабуть вiд вас теж...Але вона поняття не маЭ ( як i ми всi) хто ви й що ви.. Вам доведеться жии з цим...
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07.11.2022 21:08 Ответить
яка радістна новина.
А ешелони з Північної Кореї з чим йдуть? А літаки з Ірану з чим?
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07.11.2022 10:48 Ответить
Сейчас Вашингтон сосредоточен на том, чтобы «привлечь [иранский] режим к ответственности за то, что он делает с невинными политическими протестующими»
Одного авианосца хватит на несколько часов, чтобы обнулить все военные программы Ирана
Учитывая опасность для Израиля, и сколько уже в Средиземном море сосредоточено..... Поставка этих ракет может стать последней точкой
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07.11.2022 10:50 Ответить
чим більше ракет полетить в бік України, тим менше полетить в бік Ізраілю. Логічно? А потім будуть бомбити.
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07.11.2022 11:13 Ответить
Нелогічно, люба країна продає надлишок зброї.
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07.11.2022 13:03 Ответить
Зрадое... бы всполошились, еще бы любая положительная новость сразу нарушает их душевный неПокой ) Ладно помогу вам болезные, во-первых 120 Искандеров если бить двумя штуками раз в сутки, хватит на 60 дней. Во-вторых, промышленность РФ в состоянии производить новые и за месяц штук 30 осилит, что даст еще возможность месяц применять по две в день. А за это время еще, а можно сократить до одного удара в день, короче они не закончатся никогда )
А что же позитивного тогда? Для дебила ничего. А умный человек понимает, что такое количество и масштаб применения, и чем отличается два удара в день - от двадцати ударов в сутки.
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07.11.2022 11:04 Ответить
Вони 700 використали з лютого по вересень.
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07.11.2022 13:07 Ответить
То що, вже горіляку п"ємо і танцюємо?
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07.11.2022 11:42 Ответить
і який дебіл це все порахував,йому що відкрили двері і всі арсенали показали,пора зебілам-дебілам за голову взятися і замість красти свое щось робити.
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07.11.2022 18:04 Ответить
120... "Всего" Это что мало?
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08.11.2022 00:07 Ответить
 
 