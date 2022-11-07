В России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР МО
Для ударов по украинской гражданской инфраструктуре Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет.
Об этом заявил Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины.
С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений. На сегодняшний день ВС РФ использовали уже около 80% своих современных ракет. В частности, "Искандеров" на вооружении оккупантов осталось лишь 120 единиц.
По данным ГУР МО Украины, в планах Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.
"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил Скибицкий.
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...своїм ходом
за "знижку" на газ для фірташів та пінчуків з ахметовими...
але по моїх даних баба юля АКТИВНО ПРОШТОВХУВАЛА руSSкій газ...роблячи Українську газовидобувну(в Полтавській та Франківській обл., в Дрогобичі...) галузь НЕ рентабельною...
Баба юля "виростила" азірових, савченок та багатьох інших "цікавих" людей...особливо запам`яталося, як бабця приїхала на Майдан на візку...але "забула" (або не мала часу..) зняти лабутени....95-й квартал...міг би в бабці дечого повчитись....
А ешелони з Північної Кореї з чим йдуть? А літаки з Ірану з чим?
Одного авианосца хватит на несколько часов, чтобы обнулить все военные программы Ирана
Учитывая опасность для Израиля, и сколько уже в Средиземном море сосредоточено..... Поставка этих ракет может стать последней точкой
А что же позитивного тогда? Для дебила ничего. А умный человек понимает, что такое количество и масштаб применения, и чем отличается два удара в день - от двадцати ударов в сутки.