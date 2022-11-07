У Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", - ГУР МО

На удари по українській цивільній інфраструктурі Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.

Про це заявив Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО України.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія через постійні обстріли українських міст серйозно виснажила свої запаси ракетних озброєнь. на сьогодні ЗС РФ використали вже близько 80% своїх сучасних ракет.Зокрема, "Іскандерів" на озброєнні окупантів залишилося лише 120 одиниць.

За даними ГУР МО України, у планах Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив Скібіцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Москви прибув іранський літак, ймовірно, з новою партією дронів-камікадзе і ракет, - Bild