У Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", - ГУР МО
На удари по українській цивільній інфраструктурі Росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет.
Про це заявив Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО України.
З початку повномасштабного вторгнення російська армія через постійні обстріли українських міст серйозно виснажила свої запаси ракетних озброєнь. на сьогодні ЗС РФ використали вже близько 80% своїх сучасних ракет.Зокрема, "Іскандерів" на озброєнні окупантів залишилося лише 120 одиниць.
За даними ГУР МО України, у планах Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.
"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив Скібіцький.
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...своїм ходом
за "знижку" на газ для фірташів та пінчуків з ахметовими...
але по моїх даних баба юля АКТИВНО ПРОШТОВХУВАЛА руSSкій газ...роблячи Українську газовидобувну(в Полтавській та Франківській обл., в Дрогобичі...) галузь НЕ рентабельною...
Баба юля "виростила" азірових, савченок та багатьох інших "цікавих" людей...особливо запам`яталося, як бабця приїхала на Майдан на візку...але "забула" (або не мала часу..) зняти лабутени....95-й квартал...міг би в бабці дечого повчитись....
А ешелони з Північної Кореї з чим йдуть? А літаки з Ірану з чим?
Одного авианосца хватит на несколько часов, чтобы обнулить все военные программы Ирана
Учитывая опасность для Израиля, и сколько уже в Средиземном море сосредоточено..... Поставка этих ракет может стать последней точкой
А что же позитивного тогда? Для дебила ничего. А умный человек понимает, что такое количество и масштаб применения, и чем отличается два удара в день - от двадцати ударов в сутки.