Вражеская авиация бомбила Херсонщину, - ОП

Вражеская авиация бомбила Херсонскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские террористы нанесли три удара по Новой Каменке. Также было совершено 53 обстрела по 7 населенным пунктам Бериславского района. 1 человек травмирован.

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