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Новости Война
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Вражеская авиация бомбила Херсонщину, - ОП

херсонщина

Вражеская авиация бомбила Херсонскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские террористы нанесли три удара по Новой Каменке. Также было совершено 53 обстрела по 7 населенным пунктам Бериславского района. 1 человек травмирован.

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Тимошенко Кирилл (432) Херсонская область (4807)


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І до чого ти тут, Кіріл?!
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07.11.2022 10:47 Ответить
Опичатка- треба читати "курив"...
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07.11.2022 21:15 Ответить
Хто це?
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07.11.2022 11:51 Ответить
 
 