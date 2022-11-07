Вражеская авиация бомбила Херсонщину, - ОП
Вражеская авиация бомбила Херсонскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские террористы нанесли три удара по Новой Каменке. Также было совершено 53 обстрела по 7 населенным пунктам Бериславского района. 1 человек травмирован.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vigo
показать весь комментарий07.11.2022 10:47 Ответить Мне нравится 1
Лариса Щепак
показать весь комментарий07.11.2022 21:15 Ответить Мне нравится 0
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий07.11.2022 11:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль