Ворожа авіація бомбила Херсонщину, - ОП
Ворожа авіація бомбила Херсонську область.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські терористи завдали трьох ударів по Новій Кам'янці. Також були здійснені 53 обстріли по 7 населених пунктах Бериславського району. 1 людина травмована.
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vigo
показати весь коментар07.11.2022 10:47 Відповісти Мені подобається 1
Лариса Щепак
показати весь коментар07.11.2022 21:15 Відповісти Мені подобається 0
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар07.11.2022 11:51 Відповісти Мені подобається 0
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