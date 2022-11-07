Ворожа авіація бомбила Херсонщину, - ОП

Ворожа авіація бомбила Херсонську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські терористи завдали трьох ударів по Новій Кам'янці. Також були здійснені 53 обстріли по 7 населених пунктах Бериславського району. 1 людина травмована.

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