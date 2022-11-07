Рада снова ударила по вступлению Украины в ЕС, - Шабунин

В пятницу Рада повелась на правки от ОПЗЖшника и снова ударила по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на предупреждение ЦПК, депутаты все же приняли в целом законопроект №8008 с правками Мамки (ОПЗЖ) и Герасимова (ЕС), чем взорвали финмониторинг состояния нардепов и топ-чиновников в статусе "национального публичного деятеля" (ПЗЛ).

"Пожизненный мониторинг за такими лицами требует международных стандартов FATF и ЕС по противодействию отмыванию денег. Теперь же фин- и госучреждения смогут мониторить таких ПЗЛ только три года после их пребывания на должности. То есть после трех лет "вне политики" те же недобродетельные нардепы смогут наслаждаться коррупционными связями/запасами без лишнего контроля", - объясняет Шабунин.

Он также акцентирует внимание, что вдобавок депутаты еще и выбросили из закона усиленный мониторинг олигархов.

То есть одним махом Рада ударила сразу по двум условиям для Украины по вступлению в ЕС: 1 – бороться с олигархами, 2 – соответствие стандартам FATF.

"Мы в ЦПК надеемся, что Зеленский будет последовательным в своих словах о борьбе с олигархами и сближении с ЕС и ветирует этот закон. Тем более по нашей информации, Банковая не причастна к этому голосованию. А руководство фракции "Слуг" призвало депутатов не делать эти прутни. Несколько раз Зеленский своим вето уже исправлял эгоистические голосования депутатов. Надеемся, в этот раз будет так же", – пишет Шабунин.

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"И напоследок. Я понимаю эмоции депутатов, которым финмониторинг доставляет неудобства (я сам ПЗЛ). Однако этот дискомфорт - это минимальная плата за возможность служить своему государству. Тысячи украинцев платят намного более высокую цену ради привилегии служить Украине", - резюмирует он.