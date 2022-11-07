Рада снова ударила по вступлению Украины в ЕС, - Шабунин
В пятницу Рада повелась на правки от ОПЗЖшника и снова ударила по вступлению Украины в ЕС.
Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, несмотря на предупреждение ЦПК, депутаты все же приняли в целом законопроект №8008 с правками Мамки (ОПЗЖ) и Герасимова (ЕС), чем взорвали финмониторинг состояния нардепов и топ-чиновников в статусе "национального публичного деятеля" (ПЗЛ).
"Пожизненный мониторинг за такими лицами требует международных стандартов FATF и ЕС по противодействию отмыванию денег. Теперь же фин- и госучреждения смогут мониторить таких ПЗЛ только три года после их пребывания на должности. То есть после трех лет "вне политики" те же недобродетельные нардепы смогут наслаждаться коррупционными связями/запасами без лишнего контроля", - объясняет Шабунин.
Он также акцентирует внимание, что вдобавок депутаты еще и выбросили из закона усиленный мониторинг олигархов.
То есть одним махом Рада ударила сразу по двум условиям для Украины по вступлению в ЕС: 1 – бороться с олигархами, 2 – соответствие стандартам FATF.
"Мы в ЦПК надеемся, что Зеленский будет последовательным в своих словах о борьбе с олигархами и сближении с ЕС и ветирует этот закон. Тем более по нашей информации, Банковая не причастна к этому голосованию. А руководство фракции "Слуг" призвало депутатов не делать эти прутни. Несколько раз Зеленский своим вето уже исправлял эгоистические голосования депутатов. Надеемся, в этот раз будет так же", – пишет Шабунин.
"И напоследок. Я понимаю эмоции депутатов, которым финмониторинг доставляет неудобства (я сам ПЗЛ). Однако этот дискомфорт - это минимальная плата за возможность служить своему государству. Тысячи украинцев платят намного более высокую цену ради привилегии служить Украине", - резюмирует он.
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шмигаль і Кабмін.
Які правк вніс Герасимов, конкретно?
Чи завдання в іншому? Наверное»язуванні за'язку між ЄС та партнерами «слуг урода» по коаліції?
Шабунін в них вірить.
Що напише Шабунін, якщо сцарь підмахне це рішення своїм підписом?
Шабунін:
"... за нашою інформацією Банкова не причетна до цього голосування.
А керівництво фракції Слуг закликало депутатів не робити тої прутні."
Самого закону ще немає. Ні тексту, нічого.
І стоїть припис - невідомо чи будуть там якісь зміни і доповнення.
Виходить - байдуже за що голосують, аби назва співпадала, в підсумку тіло закону дають з ОПе.
Шмигаль-
"керував енергетичними структурами олігарха Ріната Ахметова на Івано-Франківщині"
Гетманцев -
"Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики працював помічником регіонала Володимира Сівковича."
Зокрема, у списку фігурує Володимир Сівкович, який обіймав за президента Януковича посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Як https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ пише видання «Дело», офіційним помічником Сівковича з 2002 по 2010 рік значився нинішній голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ.
https://fakty.ua/394680-pochemu-figurant-sankcionnogo-spiska-ssha-brosaet-ten-na-glavu-nalogovogo-komiteta-versiya-smi
https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid0ducUof3iiTXRVFTEnP4RGeJY4KTu5iD6SfJxdR7RLZLQ3PNuj5VZRCUBTSCWyvoDl Госбюро расследований сообщило о подозрении Сивковичу в совершении преступлений по ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.1 ст.111 (государственное предательство), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьев по ч.1 ст.114 (шпионаж).
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/23/7359762/
І "73%" вірять, що вони красави, бо так каже зомбоящик.
Ті так звання «нардепи», виконали завдання ***** по Оманському договорняку!!!
Усе складається до купи, злиття вагнерівців, бездіяльність влади по ДОЗу, з цапом відбувайлом Тараном, здача Півдня України, ну і оце голосування, зкацаплених привладних разом із зажипенцями, за проект #8008!!
Уся ця купка антиукраїнських осіб, із проплаченими корочками нардепів у ВРУ, уже відверто ведуть Україну в полон до *****!,
Украінці в окопах боронять Україну від рашистів *****, а в тилу у ВРУ безкарно її зливають *****, як і операцію спецслужб України проти вагнерівців!!
Украіни має реальні два фронти проти *****.
Питання: Чому ми не в НАТО та ЄС!!!!😡‼️⚔️🇺🇦😠✊✌️👏👍🇺🇦🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇩🇪🇹🇷🇬🇧🇱🇹🇸🇪🇺🇸🇫🇮🇨🇿🇦🇿🇺🇸🇨🇦👏👏
А політолог Володимир Цибулько говорить прямо, що закон 4353 про поштовий зв'язок може припинити існування Нової пошти та зробити безробітними десятки тисяч працівників, для яких влада не створила нових робочих місць. І все це в умовах війни. Цей закон є продовженням низки необдуманих законів від зевлади, котрі руйнують економіку України. Слідкуєм за подіями разом з політологом Володимиром Цибулько. Джерела: https://mezha.media/2022/11/05/nova-poshta-pro-poshtovyy-zviazok/, https://delo.ua/business/u-novii-posti-vvazayut-uxvalennya-zakonu-pro-postu-aktom-agresiyi-ta-cvyaxom-u-trunu-ekonomiki-406390/, https://www.youtube.com/watch?v=XTLKX7zYjeU