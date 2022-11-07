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Рада снова ударила по вступлению Украины в ЕС, - Шабунин

депутат,вр,рада,верховна

В пятницу Рада повелась на правки от ОПЗЖшника и снова ударила по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на предупреждение ЦПК, депутаты все же приняли в целом законопроект №8008 с правками Мамки (ОПЗЖ) и Герасимова (ЕС), чем взорвали финмониторинг состояния нардепов и топ-чиновников в статусе "национального публичного деятеля" (ПЗЛ).

"Пожизненный мониторинг за такими лицами требует международных стандартов FATF и ЕС по противодействию отмыванию денег. Теперь же фин- и госучреждения смогут мониторить таких ПЗЛ только три года после их пребывания на должности. То есть после трех лет "вне политики" те же недобродетельные нардепы смогут наслаждаться коррупционными связями/запасами без лишнего контроля", - объясняет Шабунин.

Он также акцентирует внимание, что вдобавок депутаты еще и выбросили из закона усиленный мониторинг олигархов.

То есть одним махом Рада ударила сразу по двум условиям для Украины по вступлению в ЕС: 1 – бороться с олигархами, 2 – соответствие стандартам FATF.

"Мы в ЦПК надеемся, что Зеленский будет последовательным в своих словах о борьбе с олигархами и сближении с ЕС и ветирует этот закон. Тем более по нашей информации, Банковая не причастна к этому голосованию. А руководство фракции "Слуг" призвало депутатов не делать эти прутни. Несколько раз Зеленский своим вето уже исправлял эгоистические голосования депутатов. Надеемся, в этот раз будет так же", – пишет Шабунин.

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"И напоследок. Я понимаю эмоции депутатов, которым финмониторинг доставляет неудобства (я сам ПЗЛ). Однако этот дискомфорт - это минимальная плата за возможность служить своему государству. Тысячи украинцев платят намного более высокую цену ради привилегии служить Украине", - резюмирует он.

Рада снова ударила по вступлению Украины в ЕС, - Шабунин 01

ВР (29260) евроинтеграция (2124) мониторинг (184) членство в ЕС (1028) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+25
тому що це на рада а ЗРАДА..ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ
дякуемо 73% тьфу
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07.11.2022 11:10
+23
Бажано тоді отримати коментар Герасимова. Бо якось і Шабунін, і решта борцунів вже давно себе зганьбила. Видавати їхню версію за єдиноправильну це афера.
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07.11.2022 11:17
+19
Оцю мамку герасимова на замітку взяти.
І якщо заЖоп від свого пуцвінка не відмовиться, то ЄС з герасимовим варто розібратись як слід.
Бо тоді яка вона ЄС?
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07.11.2022 11:11
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Шабуня, лайноплюй прикоритний, хто ініціатор законопроекту?
шмигаль і Кабмін.
Які правк вніс Герасимов, конкретно?
Чи завдання в іншому? Наверное»язуванні за'язку між ЄС та партнерами «слуг урода» по коаліції?
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07.11.2022 11:38 Ответить
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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07.11.2022 11:42 Ответить
Сцарь з єрмаком не просто хороші, а ДУЖЕ хороші.
Шабунін в них вірить.
Що напише Шабунін, якщо сцарь підмахне це рішення своїм підписом?

Шабунін:
"... за нашою інформацією Банкова не причетна до цього голосування.
А керівництво фракції Слуг закликало депутатів не робити тої прутні."

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07.11.2022 11:43 Ответить
депутат Герасимов из ЕС так он же бывший регианал ....
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07.11.2022 11:45 Ответить
А чого Шабунін полінувався процитувати правки , які він приписав Герасимову ?
Самого закону ще немає. Ні тексту, нічого.
І стоїть припис - невідомо чи будуть там якісь зміни і доповнення.
Виходить - байдуже за що голосують, аби назва співпадала, в підсумку тіло закону дають з ОПе.
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07.11.2022 11:56 Ответить
Ні, Герасимов НІКОЛИ не був ригом, на відміну від авторів законопроекту, того ж

Шмигаль-
"керував енергетичними структурами олігарха Ріната Ахметова на Івано-Франківщині"

Гетманцев -
"Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики працював помічником регіонала Володимира Сівковича."
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07.11.2022 13:14 Ответить
с чего ты взял? он под Петей всю жизнь)))
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07.11.2022 13:54 Ответить
https://ukrainenews.fakty.ua/394335-minfin-ssha-vvel-sankcii-protiv-chetyreh-ukrainskih-politikov Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо чотирьох громадян України, пов'язаних, за даними американців, із російськими спецслужбами.

Зокрема, у списку фігурує Володимир Сівкович, який обіймав за президента Януковича посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ пише видання «Дело», офіційним помічником Сівковича з 2002 по 2010 рік значився нинішній голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ.

https://fakty.ua/394680-pochemu-figurant-sankcionnogo-spiska-ssha-brosaet-ten-na-glavu-nalogovogo-komiteta-versiya-smi
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07.11.2022 15:43 Ответить
СИВКОВИЧ организовал в Москве так называемый "политический офис", работники которого якобы занимаются общественно-политической деятельностью, а на самом деле привлекают лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid0ducUof3iiTXRVFTEnP4RGeJY4KTu5iD6SfJxdR7RLZLQ3PNuj5VZRCUBTSCWyvoDl Госбюро расследований сообщило о подозрении Сивковичу в совершении преступлений по ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.1 ст.111 (государственное предательство), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьев по ч.1 ст.114 (шпионаж).

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/23/7359762/
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07.11.2022 15:50 Ответить
Салют саньок! Ти якогось свого другана Петю мав на увазі?
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07.11.2022 21:07 Ответить
Можливо і регіонал але те що в нього помічником був відомий сепаратист і терорист Бєзлєр на кличку Бєс, це точно.
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08.11.2022 01:01 Ответить
Такі да. Он Єрмак із Татаровим, Шурмою не перейменовуються.
І "73%" вірять, що вони красави, бо так каже зомбоящик.
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07.11.2022 11:59 Ответить
прийшов час робити народний (громадський) моніторинг більш дієвим. депутатські+опосвькі+чиновницькі родини, любовниці, батьки та блиські родичі мають нести беззаперечне покарання за вкрадене. і так як кажуть що суди і прокуратура куплені, то що нам залишається робити? і не кажіть що "ета негуманна."
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07.11.2022 12:05 Ответить
a sho robyty koly sudy korumpovani? Sud zhe ne dopomozhe! A sho dopomozhe?
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07.11.2022 13:11 Ответить
Допоможе семизярадний містер Кольт.
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07.11.2022 14:44 Ответить
Какая-то ***** у вас там в раде ей богу..... со стороны смотрим и *****. Пичалька
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07.11.2022 12:19 Ответить
Між іншм, Шабуня бреше, що "Пожиттєвий моніторинг за такими особами (нардепів та топ-чиновників у статусі "національного публічного діяча", ПЕП) вимагають міжнародні стандарти FATF та ЄС щодо протидії відмиванню грошей". Це було б добре - але з минулих дебатів (бо це не вперше т.зв. антикорупціонери намагаються запровадити) я точно знаю, що там в ПАРЄ, ЄС є обмеження термінів такого фінмоніторингу (може, навіть і на три роки...); але обмеження є. І навіть є заперечення Венеційської комісії на попередні законопроекти з цього приводу, які пропонувались "антикорупціонерами" ще у ВР VІІІ скликання; я це пам'ятаю.
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07.11.2022 12:20 Ответить
чому тварей депутатів не можна постріляти *****? стадо зрадників які ***** нормальні закони не прийняли за 9 місяців, зате ***** роблять?
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07.11.2022 12:22 Ответить
тому й не можна було залишати жодного депутата від опзж, як колись не можна було залишати жодного з ригів, що це за мода? гівно змінило назву на троянди, але трояндами не пахне, смердить і далі гівном! і буде смердіти, і буде розсадником зарази і мух. Бо гівно не переназивають, гівно прибирають, зливають в унітазі і дезінфікують.
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07.11.2022 12:49 Ответить
Єс з ними у парі, якщо ви ще не прозріли
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09.11.2022 21:22 Ответить
Хм, дивлячись на порівняльну таблицю, усі правки Мамки, що містять слова "протягом останніх трьох років" - усі відхилені. Про що Шабунін веде мову?
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07.11.2022 13:04 Ответить
""Пожиттєвий моніторинг"" klasna ideya! 😍
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07.11.2022 13:10 Ответить
Ну як гарно слуга коломойского вилізав жопу зеленського та керівництву слуг, бо депутати як виявилось на третьому році одобрямс за вказівкою ОП, проявили самостійність, і всі, що саме смішне, проголосували не те, а вот зараз приде мессія в образі слугі коломойского зеленського і все вирішить по справедливісті. Який прикритий добрими справами бруд від брудного Шабуніна. А де серлещ, ****, залетевшая щось давно бабло не відпрацевують яке в них вкладае зеленський!
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07.11.2022 13:29 Ответить
Ладно для ОПЗЖника скинулись всей Радой, но как такое мог пойти депутат от партии ЕС. Без Порошенко они там даже пукнуть не могут.
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07.11.2022 15:13 Ответить
Потому что то что требует Шабунин это тупость.
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07.11.2022 15:36 Ответить
Ребятки- октябрятки---, схема всегда одна, не ройте песок сухой. Не мое это--- повторяю. И много раз. Когда война, не бывает парламентов, оп, и презов--- только гос- комитет обороны, а в нем только военные! Они и решают. Какие нахер партии? Ведь война за свободу и независимость идёт нашей родины Украины!
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07.11.2022 16:40 Ответить
Зе влада =
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07.11.2022 17:22 Ответить
Одразу стало Українцям зрозуміло хто тягне Україну від НАТО та ЄС!
Ті так звання «нардепи», виконали завдання ***** по Оманському договорняку!!!
Усе складається до купи, злиття вагнерівців, бездіяльність влади по ДОЗу, з цапом відбувайлом Тараном, здача Півдня України, ну і оце голосування, зкацаплених привладних разом із зажипенцями, за проект #8008!!
Уся ця купка антиукраїнських осіб, із проплаченими корочками нардепів у ВРУ, уже відверто ведуть Україну в полон до *****!,
Украінці в окопах боронять Україну від рашистів *****, а в тилу у ВРУ безкарно її зливають *****, як і операцію спецслужб України проти вагнерівців!!
Украіни має реальні два фронти проти *****.

Питання: Чому ми не в НАТО та ЄС!!!!😡‼️⚔️🇺🇦😠✊✌️👏👍🇺🇦🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇩🇪🇹🇷🇬🇧🇱🇹🇸🇪🇺🇸🇫🇮🇨🇿🇦🇿🇺🇸🇨🇦👏👏
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07.11.2022 20:39 Ответить
Як доходить до депутатських статків, то всі нібито політичні розбіжності відходять десь далеко-далеко і вся наша бидлота....пробачте - депутати дружньо голосують за свої корупційні статки.
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07.11.2022 21:07 Ответить
Они что, там совсем охренели !!!? Надо соглашатся на любые условия , только бы взяли в ЕС! Зачем тогда все это?!! Люди отдают жизни и здоровье за европейское будущее, а эти!!! У меня нет слов...
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07.11.2022 21:26 Ответить
Слуги це ті самі опзжники, зажопінці та інші *************((((
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07.11.2022 21:31 Ответить
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07.11.2022 21:34 Ответить
Безнаказанность порождает уже не просто преступления а глумление над народом. Майдан должен был закончится расстрелом чиновников, но у народа не хватило силы воли. Для свободы недостаточно проливать свою кровь, надо проливать кровь таких как Ермак Татаров и пр. Вот тогда и законы принимать будут другие. Депутат не может быть избран больше чем на год.
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07.11.2022 23:04 Ответить
Забавно спостерігати як тут в коментарях зелені пішли на шоколадних, а шоколадні на зелених. А правда значно простіша - всі ці слуги, ЄСники та ОПЗЖопники переслідують одну й ту саму мету: зберегти кримінально-олігархічну систему і як наслідок - свої статки награбовані в українського народу.
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08.11.2022 00:56 Ответить
Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4353 https://mezha.media/2022/11/04/lyzaty-marky-bilshe-ne-potribno-vr-ukhvalyla-zakon-pro-poshtovyy-zv-iazok/ «Про поштовий зв'язок» , який був позитивно сприйнятий депутатами та деякими гравцями ринку. Наприклад, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський https://t.me/igorsmelyansky/1610 прокоментував цю подію так: «********, ліберальний та європейський Закон "Про поштовий зв'язок" прийнято!». З іншого боку, інші гравці ринку не сприймають цей закон так позитивно. Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк вважає прийняття в Україні закону про поштовий зв'язок тяжким ударом по галузі. "Новий закон №4353 "Про поштовий зв'язок" - черговий цвях у труну нашої економіки! Внутрішній агресор у Верховній Раді наніс удар по цілій галузі - впровадив регулятора для контролю та нагляду за поштовими послугами! Цей акт агресії був здійснений під прикриттям євродиректив, хоча вони стосуються лише універсальних поштових послуг, на кшталт поштових карток чи простих листів, які надає виключно "Укрпошта"!" - обурився він.
А політолог Володимир Цибулько говорить прямо, що закон 4353 про поштовий зв'язок може припинити існування Нової пошти та зробити безробітними десятки тисяч працівників, для яких влада не створила нових робочих місць. І все це в умовах війни. Цей закон є продовженням низки необдуманих законів від зевлади, котрі руйнують економіку України. Слідкуєм за подіями разом з політологом Володимиром Цибулько. Джерела: https://mezha.media/2022/11/05/nova-poshta-pro-poshtovyy-zviazok/, https://delo.ua/business/u-novii-posti-vvazayut-uxvalennya-zakonu-pro-postu-aktom-agresiyi-ta-cvyaxom-u-trunu-ekonomiki-406390/, https://www.youtube.com/watch?v=XTLKX7zYjeU
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08.11.2022 08:02 Ответить
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