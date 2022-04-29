ОБСЕ анонсировала закрытие мониторинговой миссии в Украине
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что в скором времени Специальная мониторинговая миссия в Украине будет свернута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
В заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, отмечено, что она пыталась найти способы для продления мандата Специальной мониторинговой миссии. Но позиция Российской Федерации не оставила другого выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии.
Рау также высоко оценил работу членов Специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.
Обсосы обССэовские, подстилки кацапские
Відмова виключити ********** з цієї організації є індикатором й діагнозом цієї контори .
Бо не може параноїк бути членом комісії раді психіаторів . Як не може сіфілітики бути главлікарєм кожвендеспансеру !
Гребут себе зарплаты офигезные и кофе пьют в центре Вены
Шпигувати за українськими військовими?
Если без "воды" то именно этим контора и занималась
але нічого, бо тепер армія України бере діло в свої руки!
То, після зміни составу у 17-18 роках ОБСЕ перестала бути сліпою.
А у 19-21 роках, при зеленських "перемир'ях" ОБСЕ навіть давала більш відверту та чесну інформацію, чим українськи урядовці!
З іншого боку, вся їхня "інформація" була вщент безглузда і ні на що НЕ ВПЛИВАЛА.