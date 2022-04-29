РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10417 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 256 29

ОБСЕ анонсировала закрытие мониторинговой миссии в Украине

обсє
Фото: ОБСЄ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что в скором времени Специальная мониторинговая миссия в Украине будет свернута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, отмечено, что она пыталась найти способы для продления мандата Специальной мониторинговой миссии. Но позиция Российской Федерации не оставила другого выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии.

Рау также высоко оценил работу членов Специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.

Также читайте: Из-за ситуации в Приднестровье в Молдову прибудет делегация ОБСЕ

Автор: 

мониторинг (186) ОБСЕ (4897)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Абсолютно бесполезная и даже вредная миссия наконец-то свернута...рашисты под видом сотрудников ОБСЕ больше не будут разведывать украинские позиции.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:22 Ответить
+34
Ой, а як там себе почуває Сашко Хуґ? Йому очі так і не полікували?!

показать весь комментарий
29.04.2022 02:43 Ответить
+30
і Слава Богу, що вони згортаються і йдуть. Така ж куплена куйлом організація як і міжнародний Червоний Хрест, які не дозволяли вішати червоний хрест на швидку допомогу з пораненими. Я пам'ятаю як вони впритул не бачили обстрілів України та української армії з Росії, все це бачать, а вони ні. Така собі вибіркова сліпота.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо, только в одну сторону можно смотреть? И когда это невыгодно, нужно сворачивать "деятельность"?

Обсосы обССэовские, подстилки кацапские
показать весь комментарий
29.04.2022 02:22 Ответить
Абсолютно бесполезная и даже вредная миссия наконец-то свернута...рашисты под видом сотрудников ОБСЕ больше не будут разведывать украинские позиции.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:22 Ответить
"Нехай щастить"
показать весь комментарий
29.04.2022 02:24 Ответить
Наявність хоча б одного ********* в цій організації моментально перетворює РАДБЕЗ в РАДНЕБЕЗ з усімам відповідними наслідками .
Відмова виключити ********** з цієї організації є індикатором й діагнозом цієї контори .

Бо не може параноїк бути членом комісії раді психіаторів . Як не може сіфілітики бути главлікарєм кожвендеспансеру !
показать весь комментарий
29.04.2022 02:25 Ответить
А що вони там робили до цього часу?
показать весь комментарий
29.04.2022 02:36 Ответить
бухали + ляді )
показать весь комментарий
29.04.2022 03:31 Ответить
і Слава Богу, що вони згортаються і йдуть. Така ж куплена куйлом організація як і міжнародний Червоний Хрест, які не дозволяли вішати червоний хрест на швидку допомогу з пораненими. Я пам'ятаю як вони впритул не бачили обстрілів України та української армії з Росії, все це бачать, а вони ні. Така собі вибіркова сліпота.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:37 Ответить
8 лет погуляли в Украине,попили поели, попарились в сауне,девок протрахали..пора сваливать. Все задачи решены. Смешно,что эта контора "рога и копыта" и дальше продолжит своё бессмысленное существование.
показать весь комментарий
29.04.2022 02:37 Ответить
Ой, а як там себе почуває Сашко Хуґ? Йому очі так і не полікували?!

показать весь комментарий
29.04.2022 02:43 Ответить
Дуже символічно-група сліпців, до думки яких(нічого не бачили) мав прислухатись світ...нахер разом з тим ООН. Міжнародні кліщі...
показать весь комментарий
29.04.2022 06:36 Ответить
Це єдине адекватне рішення за всі роки. Нікчемна організація абсолютно
показать весь комментарий
29.04.2022 02:53 Ответить
А открывали зачем ?
показать весь комментарий
29.04.2022 04:03 Ответить
добре як би касаби на прощання накрили градом
показать весь комментарий
29.04.2022 04:47 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 05:05 Ответить
Обязательно нужно было анонсировать, что бы, вдруг, начнут просить остаться.
показать весь комментарий
29.04.2022 05:52 Ответить
Сваливают , бо сейчас их бесполезность стала хорошо видна
Гребут себе зарплаты офигезные и кофе пьют в центре Вены
показать весь комментарий
29.04.2022 06:34 Ответить
OSCE is impotent - ПНХ!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 06:45 Ответить
Це була єдина місія, яка могла повідомляти об`єктивну інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях. Росіяни завжди перешкоджали її роботі, не допускаючи на всі окуповані території, і давно домагалися її закриття. Зараз вони досягли своєї мети.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:06 Ответить
Об`єктивну інформацію завжди давали збройні сили та розвідка. А ці дармоїди тільки гривами кивали.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:29 Ответить
з одного боку - так, давали типу об'єктивну і неупереджену інфу, але це абсолютно ні до чого не призвело....
показать весь комментарий
29.04.2022 08:23 Ответить
Навіщо взагалі ця ОБСЄ потрібна, якщо один з її засновників рф?!
Шпигувати за українськими військовими?
показать весь комментарий
29.04.2022 07:22 Ответить
Пан Рау також високо оцінив роботу членів Спеціальної моніторингової місії, оскільки вона відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях.

 Если без "воды" то именно этим контора и занималась
показать весь комментарий
29.04.2022 08:01 Ответить
вся їх робота за останні вісім років зводилась до того, щоб записувати в блокнотики факти обстрілу України москалями! повністю безтолкова і зайва організація.... бо результату їх 'фіксування' обстрілів абсолютно ні до чого не призвели! ЖОДЕН МОСКАЛЬ НЕ НАКАЗАНИЙ і обстрілів стало тільки більше тепер як бачимо!!!

але нічого, бо тепер армія України бере діло в свої руки!
показать весь комментарий
29.04.2022 08:22 Ответить
Якщо бути об'єктивним:
То, після зміни составу у 17-18 роках ОБСЕ перестала бути сліпою.
А у 19-21 роках, при зеленських "перемир'ях" ОБСЕ навіть давала більш відверту та чесну інформацію, чим українськи урядовці!
З іншого боку, вся їхня "інформація" була вщент безглузда і ні на що НЕ ВПЛИВАЛА.
показать весь комментарий
29.04.2022 08:48 Ответить
За кораблем!
показать весь комментарий
29.04.2022 09:11 Ответить
Тут вже ООН крокує протореним шляхом Ліги Націй, а ОБСЄ - то взагалі розважально-політична організація незламних миролюбів II рангу...
показать весь комментарий
29.04.2022 09:31 Ответить
Все кацапи більше не наливають? І на весілля не звуть? Тоді треба звертати всю цю "лавочку".
показать весь комментарий
29.04.2022 09:43 Ответить
найбезглуздіша міжнародна організація, яка не варта жодного центу, вітраченого на її утримання.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:16 Ответить
шо?, сепары по кабакам перестали водить??? или кацапы урезали пайку????
показать весь комментарий
29.04.2022 10:43 Ответить
 
 