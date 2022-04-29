ОБСЕ анонсировала закрытие мониторинговой миссии в Украине

Фото: ОБСЄ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что в скором времени Специальная мониторинговая миссия в Украине будет свернута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, отмечено, что она пыталась найти способы для продления мандата Специальной мониторинговой миссии. Но позиция Российской Федерации не оставила другого выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии.

Рау также высоко оценил работу членов Специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.

