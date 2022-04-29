11 256 29
ОБСЄ анонсувала закриття моніторингової місії в Україні
Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау і Хельга Шмід оголосили, що незабаром Спеціальна моніторингова місія в Україні буде згорнута.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
У заяві представників ОБСЄ, опублікованій на сайті організації, зазначено, що вона намагалася знайти способи для продовження мандата Спеціальної моніторингової місії. Але позиція Російської Федерації не залишила іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття місії.
Пан Рау також високо оцінив роботу членів Спеціальної моніторингової місії, оскільки вона відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях.
Топ коментарі
+41 Tierre
показати весь коментар29.04.2022 02:22 Відповісти Посилання
+34 UK5HAD
показати весь коментар29.04.2022 02:43 Відповісти Посилання
+30 Olena Lynch
показати весь коментар29.04.2022 02:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обсосы обССэовские, подстилки кацапские
Відмова виключити ********** з цієї організації є індикатором й діагнозом цієї контори .
Бо не може параноїк бути членом комісії раді психіаторів . Як не може сіфілітики бути главлікарєм кожвендеспансеру !
Гребут себе зарплаты офигезные и кофе пьют в центре Вены
Шпигувати за українськими військовими?
Если без "воды" то именно этим контора и занималась
але нічого, бо тепер армія України бере діло в свої руки!
То, після зміни составу у 17-18 роках ОБСЕ перестала бути сліпою.
А у 19-21 роках, при зеленських "перемир'ях" ОБСЕ навіть давала більш відверту та чесну інформацію, чим українськи урядовці!
З іншого боку, вся їхня "інформація" була вщент безглузда і ні на що НЕ ВПЛИВАЛА.