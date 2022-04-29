УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4108 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 256 29

ОБСЄ анонсувала закриття моніторингової місії в Україні

обсє
Фото: ОБСЄ

Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау і Хельга Шмід оголосили, що незабаром Спеціальна моніторингова місія в Україні буде згорнута.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

У заяві представників ОБСЄ, опублікованій на сайті організації, зазначено, що вона намагалася знайти способи для продовження мандата Спеціальної моніторингової місії. Але позиція Російської Федерації не залишила іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття місії.

Пан Рау також високо оцінив роботу членів Спеціальної моніторингової місії, оскільки вона відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ взяли в полон співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України, - представник Великої Британії Браун

Автор: 

моніторинг (199) ОБСЄ (3524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Абсолютно бесполезная и даже вредная миссия наконец-то свернута...рашисты под видом сотрудников ОБСЕ больше не будут разведывать украинские позиции.
показати весь коментар
29.04.2022 02:22 Відповісти
+34
Ой, а як там себе почуває Сашко Хуґ? Йому очі так і не полікували?!

показати весь коментар
29.04.2022 02:43 Відповісти
+30
і Слава Богу, що вони згортаються і йдуть. Така ж куплена куйлом організація як і міжнародний Червоний Хрест, які не дозволяли вішати червоний хрест на швидку допомогу з пораненими. Я пам'ятаю як вони впритул не бачили обстрілів України та української армії з Росії, все це бачать, а вони ні. Така собі вибіркова сліпота.
показати весь коментар
29.04.2022 02:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо, только в одну сторону можно смотреть? И когда это невыгодно, нужно сворачивать "деятельность"?

Обсосы обССэовские, подстилки кацапские
показати весь коментар
29.04.2022 02:22 Відповісти
Абсолютно бесполезная и даже вредная миссия наконец-то свернута...рашисты под видом сотрудников ОБСЕ больше не будут разведывать украинские позиции.
показати весь коментар
29.04.2022 02:22 Відповісти
"Нехай щастить"
показати весь коментар
29.04.2022 02:24 Відповісти
Наявність хоча б одного ********* в цій організації моментально перетворює РАДБЕЗ в РАДНЕБЕЗ з усімам відповідними наслідками .
Відмова виключити ********** з цієї організації є індикатором й діагнозом цієї контори .

Бо не може параноїк бути членом комісії раді психіаторів . Як не може сіфілітики бути главлікарєм кожвендеспансеру !
показати весь коментар
29.04.2022 02:25 Відповісти
А що вони там робили до цього часу?
показати весь коментар
29.04.2022 02:36 Відповісти
бухали + ляді )
показати весь коментар
29.04.2022 03:31 Відповісти
і Слава Богу, що вони згортаються і йдуть. Така ж куплена куйлом організація як і міжнародний Червоний Хрест, які не дозволяли вішати червоний хрест на швидку допомогу з пораненими. Я пам'ятаю як вони впритул не бачили обстрілів України та української армії з Росії, все це бачать, а вони ні. Така собі вибіркова сліпота.
показати весь коментар
29.04.2022 02:37 Відповісти
8 лет погуляли в Украине,попили поели, попарились в сауне,девок протрахали..пора сваливать. Все задачи решены. Смешно,что эта контора "рога и копыта" и дальше продолжит своё бессмысленное существование.
показати весь коментар
29.04.2022 02:37 Відповісти
Ой, а як там себе почуває Сашко Хуґ? Йому очі так і не полікували?!

показати весь коментар
29.04.2022 02:43 Відповісти
Дуже символічно-група сліпців, до думки яких(нічого не бачили) мав прислухатись світ...нахер разом з тим ООН. Міжнародні кліщі...
показати весь коментар
29.04.2022 06:36 Відповісти
Це єдине адекватне рішення за всі роки. Нікчемна організація абсолютно
показати весь коментар
29.04.2022 02:53 Відповісти
А открывали зачем ?
показати весь коментар
29.04.2022 04:03 Відповісти
добре як би касаби на прощання накрили градом
показати весь коментар
29.04.2022 04:47 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 05:05 Відповісти
Обязательно нужно было анонсировать, что бы, вдруг, начнут просить остаться.
показати весь коментар
29.04.2022 05:52 Відповісти
Сваливают , бо сейчас их бесполезность стала хорошо видна
Гребут себе зарплаты офигезные и кофе пьют в центре Вены
показати весь коментар
29.04.2022 06:34 Відповісти
OSCE is impotent - ПНХ!!!
показати весь коментар
29.04.2022 06:45 Відповісти
Це була єдина місія, яка могла повідомляти об`єктивну інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях. Росіяни завжди перешкоджали її роботі, не допускаючи на всі окуповані території, і давно домагалися її закриття. Зараз вони досягли своєї мети.
показати весь коментар
29.04.2022 07:06 Відповісти
Об`єктивну інформацію завжди давали збройні сили та розвідка. А ці дармоїди тільки гривами кивали.
показати весь коментар
29.04.2022 07:29 Відповісти
з одного боку - так, давали типу об'єктивну і неупереджену інфу, але це абсолютно ні до чого не призвело....
показати весь коментар
29.04.2022 08:23 Відповісти
Навіщо взагалі ця ОБСЄ потрібна, якщо один з її засновників рф?!
Шпигувати за українськими військовими?
показати весь коментар
29.04.2022 07:22 Відповісти
Пан Рау також високо оцінив роботу членів Спеціальної моніторингової місії, оскільки вона відіграла вирішальну роль у наданні об'єктивної інформації на місцях.

 Если без "воды" то именно этим контора и занималась
показати весь коментар
29.04.2022 08:01 Відповісти
вся їх робота за останні вісім років зводилась до того, щоб записувати в блокнотики факти обстрілу України москалями! повністю безтолкова і зайва організація.... бо результату їх 'фіксування' обстрілів абсолютно ні до чого не призвели! ЖОДЕН МОСКАЛЬ НЕ НАКАЗАНИЙ і обстрілів стало тільки більше тепер як бачимо!!!

але нічого, бо тепер армія України бере діло в свої руки!
показати весь коментар
29.04.2022 08:22 Відповісти
Якщо бути об'єктивним:
То, після зміни составу у 17-18 роках ОБСЕ перестала бути сліпою.
А у 19-21 роках, при зеленських "перемир'ях" ОБСЕ навіть давала більш відверту та чесну інформацію, чим українськи урядовці!
З іншого боку, вся їхня "інформація" була вщент безглузда і ні на що НЕ ВПЛИВАЛА.
показати весь коментар
29.04.2022 08:48 Відповісти
За кораблем!
показати весь коментар
29.04.2022 09:11 Відповісти
Тут вже ООН крокує протореним шляхом Ліги Націй, а ОБСЄ - то взагалі розважально-політична організація незламних миролюбів II рангу...
показати весь коментар
29.04.2022 09:31 Відповісти
Все кацапи більше не наливають? І на весілля не звуть? Тоді треба звертати всю цю "лавочку".
показати весь коментар
29.04.2022 09:43 Відповісти
найбезглуздіша міжнародна організація, яка не варта жодного центу, вітраченого на її утримання.
показати весь коментар
29.04.2022 10:16 Відповісти
шо?, сепары по кабакам перестали водить??? или кацапы урезали пайку????
показати весь коментар
29.04.2022 10:43 Відповісти
 
 