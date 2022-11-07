Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін

У п’ятницю Рада повелася на правки від ОПЗЖшника і ЗНОВУ вдарила по вступу України до ЄС.

Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри попередження ЦПК, депутати все ж ухвалили в цілому законопроект №8008 з правками Мамки (ОПЗЖ) та Герасимова (ЄС), чим підірвали фінмоніторинг статків нардепів та топ-чиновників у статусі "національного публічного діяча" (ПЕП).

"Пожиттєвий моніторинг за такими особами вимагають міжнародні стандарти FATF та ЄС щодо протидії відмиванню грошей. Тепер же фін- та держустанови зможуть моніторити таких ПЕПів лише три роки після їх перебування на посаді. Тобто після трьох років "поза політикою" ті самі недоброчесні нардепи зможуть насолоджуватися корупційними зв’язками/запасами без зайвого контролю", - пояснює Шабунін.

Він також акцентує увагу, що на додачу депутати ще й викинули з закону посилений моніторинг олігархів.

Тобто одним махом Рада вдарила одразу по двох умовах для України щодо вступу в ЄС: 1 - боротися з олігархами, 2 - відповідність стандартам FATF.

"Ми в ЦПК сподіваємося, що Зеленський буде послідовним у своїх словах про боротьбу з олігархами та зближення з ЄС і накладе вето на цей закон. Тим більше за нашою інформацією, Банкова не причетна до цього голосування. А керівництво фракції "Слуг" закликало депутатів не робити тої прутні. Кілька разів Зеленський своїм вето вже виправляв егоїстичні голосування депутатів. Сподіваємося, цього разу буде так само", - пише Шабунін.

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"І наостанок. Я розумію емоції депутатів, яким фінмоніторинг завдає незручностей (я сам ПЕП). Проте цей дискомфорт - це мінімальна плата за можливість служити своїй державі. Тисячі українців сплачують набагато вищу ціну заради привілею служити Україні", - резюмує він.