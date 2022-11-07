Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін
У п’ятницю Рада повелася на правки від ОПЗЖшника і ЗНОВУ вдарила по вступу України до ЄС.
Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попри попередження ЦПК, депутати все ж ухвалили в цілому законопроект №8008 з правками Мамки (ОПЗЖ) та Герасимова (ЄС), чим підірвали фінмоніторинг статків нардепів та топ-чиновників у статусі "національного публічного діяча" (ПЕП).
"Пожиттєвий моніторинг за такими особами вимагають міжнародні стандарти FATF та ЄС щодо протидії відмиванню грошей. Тепер же фін- та держустанови зможуть моніторити таких ПЕПів лише три роки після їх перебування на посаді. Тобто після трьох років "поза політикою" ті самі недоброчесні нардепи зможуть насолоджуватися корупційними зв’язками/запасами без зайвого контролю", - пояснює Шабунін.
Він також акцентує увагу, що на додачу депутати ще й викинули з закону посилений моніторинг олігархів.
Тобто одним махом Рада вдарила одразу по двох умовах для України щодо вступу в ЄС: 1 - боротися з олігархами, 2 - відповідність стандартам FATF.
"Ми в ЦПК сподіваємося, що Зеленський буде послідовним у своїх словах про боротьбу з олігархами та зближення з ЄС і накладе вето на цей закон. Тим більше за нашою інформацією, Банкова не причетна до цього голосування. А керівництво фракції "Слуг" закликало депутатів не робити тої прутні. Кілька разів Зеленський своїм вето вже виправляв егоїстичні голосування депутатів. Сподіваємося, цього разу буде так само", - пише Шабунін.
"І наостанок. Я розумію емоції депутатів, яким фінмоніторинг завдає незручностей (я сам ПЕП). Проте цей дискомфорт - це мінімальна плата за можливість служити своїй державі. Тисячі українців сплачують набагато вищу ціну заради привілею служити Україні", - резюмує він.
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шмигаль і Кабмін.
Які правк вніс Герасимов, конкретно?
Чи завдання в іншому? Наверное»язуванні за'язку між ЄС та партнерами «слуг урода» по коаліції?
Шабунін в них вірить.
Що напише Шабунін, якщо сцарь підмахне це рішення своїм підписом?
Шабунін:
"... за нашою інформацією Банкова не причетна до цього голосування.
А керівництво фракції Слуг закликало депутатів не робити тої прутні."
Самого закону ще немає. Ні тексту, нічого.
І стоїть припис - невідомо чи будуть там якісь зміни і доповнення.
Виходить - байдуже за що голосують, аби назва співпадала, в підсумку тіло закону дають з ОПе.
Шмигаль-
"керував енергетичними структурами олігарха Ріната Ахметова на Івано-Франківщині"
Гетманцев -
"Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики працював помічником регіонала Володимира Сівковича."
Зокрема, у списку фігурує Володимир Сівкович, який обіймав за президента Януковича посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Як https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ пише видання «Дело», офіційним помічником Сівковича з 2002 по 2010 рік значився нинішній голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ.
https://fakty.ua/394680-pochemu-figurant-sankcionnogo-spiska-ssha-brosaet-ten-na-glavu-nalogovogo-komiteta-versiya-smi
https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid0ducUof3iiTXRVFTEnP4RGeJY4KTu5iD6SfJxdR7RLZLQ3PNuj5VZRCUBTSCWyvoDl Госбюро расследований сообщило о подозрении Сивковичу в совершении преступлений по ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.1 ст.111 (государственное предательство), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьев по ч.1 ст.114 (шпионаж).
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/23/7359762/
І "73%" вірять, що вони красави, бо так каже зомбоящик.
Ті так звання «нардепи», виконали завдання ***** по Оманському договорняку!!!
Усе складається до купи, злиття вагнерівців, бездіяльність влади по ДОЗу, з цапом відбувайлом Тараном, здача Півдня України, ну і оце голосування, зкацаплених привладних разом із зажипенцями, за проект #8008!!
Уся ця купка антиукраїнських осіб, із проплаченими корочками нардепів у ВРУ, уже відверто ведуть Україну в полон до *****!,
Украінці в окопах боронять Україну від рашистів *****, а в тилу у ВРУ безкарно її зливають *****, як і операцію спецслужб України проти вагнерівців!!
Украіни має реальні два фронти проти *****.
Питання: Чому ми не в НАТО та ЄС!!!!😡‼️⚔️🇺🇦😠✊✌️👏👍🇺🇦🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇩🇪🇹🇷🇬🇧🇱🇹🇸🇪🇺🇸🇫🇮🇨🇿🇦🇿🇺🇸🇨🇦👏👏
А політолог Володимир Цибулько говорить прямо, що закон 4353 про поштовий зв'язок може припинити існування Нової пошти та зробити безробітними десятки тисяч працівників, для яких влада не створила нових робочих місць. І все це в умовах війни. Цей закон є продовженням низки необдуманих законів від зевлади, котрі руйнують економіку України. Слідкуєм за подіями разом з політологом Володимиром Цибулько. Джерела: https://mezha.media/2022/11/05/nova-poshta-pro-poshtovyy-zviazok/, https://delo.ua/business/u-novii-posti-vvazayut-uxvalennya-zakonu-pro-postu-aktom-agresiyi-ta-cvyaxom-u-trunu-ekonomiki-406390/, https://www.youtube.com/watch?v=XTLKX7zYjeU