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Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін

депутат,вр,рада,верховна

У п’ятницю Рада повелася на правки від ОПЗЖшника і ЗНОВУ вдарила по вступу України до ЄС.

Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри попередження ЦПК, депутати все ж ухвалили в цілому законопроект №8008 з правками Мамки (ОПЗЖ) та Герасимова (ЄС), чим підірвали фінмоніторинг статків нардепів та топ-чиновників у статусі "національного публічного діяча" (ПЕП).

"Пожиттєвий моніторинг за такими особами вимагають міжнародні стандарти FATF та ЄС щодо протидії відмиванню грошей. Тепер же фін- та держустанови зможуть моніторити таких ПЕПів лише три роки після їх перебування на посаді. Тобто після трьох років "поза політикою" ті самі недоброчесні нардепи зможуть насолоджуватися корупційними зв’язками/запасами без зайвого контролю", - пояснює Шабунін.

Він також акцентує увагу, що на додачу депутати ще й викинули з закону посилений моніторинг олігархів.

Тобто одним махом Рада вдарила одразу по двох умовах для України щодо вступу в ЄС: 1 - боротися з олігархами, 2 - відповідність стандартам FATF.

"Ми в ЦПК сподіваємося, що Зеленський буде послідовним у своїх словах про боротьбу з олігархами та зближення з ЄС і накладе вето на цей закон. Тим більше за нашою інформацією, Банкова не причетна до цього голосування. А керівництво фракції "Слуг" закликало депутатів не робити тої прутні. Кілька разів Зеленський своїм вето вже виправляв егоїстичні голосування депутатів. Сподіваємося, цього разу буде так само", - пише Шабунін.

Також читайте: Нардепи намагатимуться обмежити норми законопроєкту, який імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів, - Шабунін

"І наостанок. Я розумію емоції депутатів, яким фінмоніторинг завдає незручностей (я сам ПЕП). Проте цей дискомфорт - це мінімальна плата за можливість служити своїй державі. Тисячі українців сплачують набагато вищу ціну заради привілею служити Україні", - резюмує він.

Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін 01

Автор: 

ВР (14997) євроінтеграція (503) моніторинг (195) членство в ЄС (1267) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+25
тому що це на рада а ЗРАДА..ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ
дякуемо 73% тьфу
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07.11.2022 11:10
+23
Бажано тоді отримати коментар Герасимова. Бо якось і Шабунін, і решта борцунів вже давно себе зганьбила. Видавати їхню версію за єдиноправильну це афера.
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07.11.2022 11:17
+19
Оцю мамку герасимова на замітку взяти.
І якщо заЖоп від свого пуцвінка не відмовиться, то ЄС з герасимовим варто розібратись як слід.
Бо тоді яка вона ЄС?
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07.11.2022 11:11
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Шабуня, лайноплюй прикоритний, хто ініціатор законопроекту?
шмигаль і Кабмін.
Які правк вніс Герасимов, конкретно?
Чи завдання в іншому? Наверное»язуванні за'язку між ЄС та партнерами «слуг урода» по коаліції?
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07.11.2022 11:38 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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07.11.2022 11:42 Відповісти
Сцарь з єрмаком не просто хороші, а ДУЖЕ хороші.
Шабунін в них вірить.
Що напише Шабунін, якщо сцарь підмахне це рішення своїм підписом?

Шабунін:
"... за нашою інформацією Банкова не причетна до цього голосування.
А керівництво фракції Слуг закликало депутатів не робити тої прутні."

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07.11.2022 11:43 Відповісти
депутат Герасимов из ЕС так он же бывший регианал ....
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07.11.2022 11:45 Відповісти
А чого Шабунін полінувався процитувати правки , які він приписав Герасимову ?
Самого закону ще немає. Ні тексту, нічого.
І стоїть припис - невідомо чи будуть там якісь зміни і доповнення.
Виходить - байдуже за що голосують, аби назва співпадала, в підсумку тіло закону дають з ОПе.
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07.11.2022 11:56 Відповісти
Ні, Герасимов НІКОЛИ не був ригом, на відміну від авторів законопроекту, того ж

Шмигаль-
"керував енергетичними структурами олігарха Ріната Ахметова на Івано-Франківщині"

Гетманцев -
"Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики працював помічником регіонала Володимира Сівковича."
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07.11.2022 13:14 Відповісти
с чего ты взял? он под Петей всю жизнь)))
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07.11.2022 13:54 Відповісти
https://ukrainenews.fakty.ua/394335-minfin-ssha-vvel-sankcii-protiv-chetyreh-ukrainskih-politikov Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо чотирьох громадян України, пов'язаних, за даними американців, із російськими спецслужбами.

Зокрема, у списку фігурує Володимир Сівкович, який обіймав за президента Януковича посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sankcii-protiv-agenta-fsb-sivkovica-v-ukraine-zasomnevalis-na-kogo-rabotaet-ego-byvsii-pomoshhnik-daniil-getmancev-391810/ пише видання «Дело», офіційним помічником Сівковича з 2002 по 2010 рік значився нинішній голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ.

https://fakty.ua/394680-pochemu-figurant-sankcionnogo-spiska-ssha-brosaet-ten-na-glavu-nalogovogo-komiteta-versiya-smi
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07.11.2022 15:43 Відповісти
СИВКОВИЧ организовал в Москве так называемый "политический офис", работники которого якобы занимаются общественно-политической деятельностью, а на самом деле привлекают лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/pfbid0ducUof3iiTXRVFTEnP4RGeJY4KTu5iD6SfJxdR7RLZLQ3PNuj5VZRCUBTSCWyvoDl Госбюро расследований сообщило о подозрении Сивковичу в совершении преступлений по ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.1 ст.111 (государственное предательство), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьев по ч.1 ст.114 (шпионаж).

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/23/7359762/
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07.11.2022 15:50 Відповісти
Салют саньок! Ти якогось свого другана Петю мав на увазі?
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07.11.2022 21:07 Відповісти
Можливо і регіонал але те що в нього помічником був відомий сепаратист і терорист Бєзлєр на кличку Бєс, це точно.
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08.11.2022 01:01 Відповісти
Такі да. Он Єрмак із Татаровим, Шурмою не перейменовуються.
І "73%" вірять, що вони красави, бо так каже зомбоящик.
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07.11.2022 11:59 Відповісти
прийшов час робити народний (громадський) моніторинг більш дієвим. депутатські+опосвькі+чиновницькі родини, любовниці, батьки та блиські родичі мають нести беззаперечне покарання за вкрадене. і так як кажуть що суди і прокуратура куплені, то що нам залишається робити? і не кажіть що "ета негуманна."
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07.11.2022 12:05 Відповісти
a sho robyty koly sudy korumpovani? Sud zhe ne dopomozhe! A sho dopomozhe?
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07.11.2022 13:11 Відповісти
Допоможе семизярадний містер Кольт.
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07.11.2022 14:44 Відповісти
Какая-то ***** у вас там в раде ей богу..... со стороны смотрим и *****. Пичалька
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07.11.2022 12:19 Відповісти
Між іншм, Шабуня бреше, що "Пожиттєвий моніторинг за такими особами (нардепів та топ-чиновників у статусі "національного публічного діяча", ПЕП) вимагають міжнародні стандарти FATF та ЄС щодо протидії відмиванню грошей". Це було б добре - але з минулих дебатів (бо це не вперше т.зв. антикорупціонери намагаються запровадити) я точно знаю, що там в ПАРЄ, ЄС є обмеження термінів такого фінмоніторингу (може, навіть і на три роки...); але обмеження є. І навіть є заперечення Венеційської комісії на попередні законопроекти з цього приводу, які пропонувались "антикорупціонерами" ще у ВР VІІІ скликання; я це пам'ятаю.
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07.11.2022 12:20 Відповісти
чому тварей депутатів не можна постріляти *****? стадо зрадників які ***** нормальні закони не прийняли за 9 місяців, зате ***** роблять?
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07.11.2022 12:22 Відповісти
тому й не можна було залишати жодного депутата від опзж, як колись не можна було залишати жодного з ригів, що це за мода? гівно змінило назву на троянди, але трояндами не пахне, смердить і далі гівном! і буде смердіти, і буде розсадником зарази і мух. Бо гівно не переназивають, гівно прибирають, зливають в унітазі і дезінфікують.
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07.11.2022 12:49 Відповісти
Єс з ними у парі, якщо ви ще не прозріли
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09.11.2022 21:22 Відповісти
Хм, дивлячись на порівняльну таблицю, усі правки Мамки, що містять слова "протягом останніх трьох років" - усі відхилені. Про що Шабунін веде мову?
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07.11.2022 13:04 Відповісти
""Пожиттєвий моніторинг"" klasna ideya! 😍
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07.11.2022 13:10 Відповісти
Ну як гарно слуга коломойского вилізав жопу зеленського та керівництву слуг, бо депутати як виявилось на третьому році одобрямс за вказівкою ОП, проявили самостійність, і всі, що саме смішне, проголосували не те, а вот зараз приде мессія в образі слугі коломойского зеленського і все вирішить по справедливісті. Який прикритий добрими справами бруд від брудного Шабуніна. А де серлещ, ****, залетевшая щось давно бабло не відпрацевують яке в них вкладае зеленський!
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07.11.2022 13:29 Відповісти
Ладно для ОПЗЖника скинулись всей Радой, но как такое мог пойти депутат от партии ЕС. Без Порошенко они там даже пукнуть не могут.
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07.11.2022 15:13 Відповісти
Потому что то что требует Шабунин это тупость.
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07.11.2022 15:36 Відповісти
Ребятки- октябрятки---, схема всегда одна, не ройте песок сухой. Не мое это--- повторяю. И много раз. Когда война, не бывает парламентов, оп, и презов--- только гос- комитет обороны, а в нем только военные! Они и решают. Какие нахер партии? Ведь война за свободу и независимость идёт нашей родины Украины!
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07.11.2022 16:40 Відповісти
Зе влада =
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07.11.2022 17:22 Відповісти
Одразу стало Українцям зрозуміло хто тягне Україну від НАТО та ЄС!
Ті так звання «нардепи», виконали завдання ***** по Оманському договорняку!!!
Усе складається до купи, злиття вагнерівців, бездіяльність влади по ДОЗу, з цапом відбувайлом Тараном, здача Півдня України, ну і оце голосування, зкацаплених привладних разом із зажипенцями, за проект #8008!!
Уся ця купка антиукраїнських осіб, із проплаченими корочками нардепів у ВРУ, уже відверто ведуть Україну в полон до *****!,
Украінці в окопах боронять Україну від рашистів *****, а в тилу у ВРУ безкарно її зливають *****, як і операцію спецслужб України проти вагнерівців!!
Украіни має реальні два фронти проти *****.

Питання: Чому ми не в НАТО та ЄС!!!!😡‼️⚔️🇺🇦😠✊✌️👏👍🇺🇦🇪🇺🇪🇪🇮🇩🇳🇴🇩🇪🇹🇷🇬🇧🇱🇹🇸🇪🇺🇸🇫🇮🇨🇿🇦🇿🇺🇸🇨🇦👏👏
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07.11.2022 20:39 Відповісти
Як доходить до депутатських статків, то всі нібито політичні розбіжності відходять десь далеко-далеко і вся наша бидлота....пробачте - депутати дружньо голосують за свої корупційні статки.
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07.11.2022 21:07 Відповісти
Они что, там совсем охренели !!!? Надо соглашатся на любые условия , только бы взяли в ЕС! Зачем тогда все это?!! Люди отдают жизни и здоровье за европейское будущее, а эти!!! У меня нет слов...
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07.11.2022 21:26 Відповісти
Слуги це ті самі опзжники, зажопінці та інші *************((((
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07.11.2022 21:31 Відповісти
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07.11.2022 21:34 Відповісти
Безнаказанность порождает уже не просто преступления а глумление над народом. Майдан должен был закончится расстрелом чиновников, но у народа не хватило силы воли. Для свободы недостаточно проливать свою кровь, надо проливать кровь таких как Ермак Татаров и пр. Вот тогда и законы принимать будут другие. Депутат не может быть избран больше чем на год.
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07.11.2022 23:04 Відповісти
Забавно спостерігати як тут в коментарях зелені пішли на шоколадних, а шоколадні на зелених. А правда значно простіша - всі ці слуги, ЄСники та ОПЗЖопники переслідують одну й ту саму мету: зберегти кримінально-олігархічну систему і як наслідок - свої статки награбовані в українського народу.
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08.11.2022 00:56 Відповісти
Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4353 https://mezha.media/2022/11/04/lyzaty-marky-bilshe-ne-potribno-vr-ukhvalyla-zakon-pro-poshtovyy-zv-iazok/ «Про поштовий зв'язок» , який був позитивно сприйнятий депутатами та деякими гравцями ринку. Наприклад, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський https://t.me/igorsmelyansky/1610 прокоментував цю подію так: «********, ліберальний та європейський Закон "Про поштовий зв'язок" прийнято!». З іншого боку, інші гравці ринку не сприймають цей закон так позитивно. Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк вважає прийняття в Україні закону про поштовий зв'язок тяжким ударом по галузі. "Новий закон №4353 "Про поштовий зв'язок" - черговий цвях у труну нашої економіки! Внутрішній агресор у Верховній Раді наніс удар по цілій галузі - впровадив регулятора для контролю та нагляду за поштовими послугами! Цей акт агресії був здійснений під прикриттям євродиректив, хоча вони стосуються лише універсальних поштових послуг, на кшталт поштових карток чи простих листів, які надає виключно "Укрпошта"!" - обурився він.
А політолог Володимир Цибулько говорить прямо, що закон 4353 про поштовий зв'язок може припинити існування Нової пошти та зробити безробітними десятки тисяч працівників, для яких влада не створила нових робочих місць. І все це в умовах війни. Цей закон є продовженням низки необдуманих законів від зевлади, котрі руйнують економіку України. Слідкуєм за подіями разом з політологом Володимиром Цибулько. Джерела: https://mezha.media/2022/11/05/nova-poshta-pro-poshtovyy-zviazok/, https://delo.ua/business/u-novii-posti-vvazayut-uxvalennya-zakonu-pro-postu-aktom-agresiyi-ta-cvyaxom-u-trunu-ekonomiki-406390/, https://www.youtube.com/watch?v=XTLKX7zYjeU
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08.11.2022 08:02 Відповісти
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