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Новини
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ВР (14832) відмивання грошей (394) Шабунін (522)

Нардепи намагатимуться обмежити норми законопроєкту, який імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів, - Шабунін

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Найближчими днями Верховна Рада буде голосувати в другому читанні урядовий законопроєкт 8008, але деякі поправки до документа винесуть на голосуванняі, аби отримати змогу уникнути надто пильної уваги громадськості.

Про це повідомив у фейсбуці голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Окремі нардепи вирішили використати євроінтеграційний законопроєкт для просування шкурняка.

Найближчими днями парламент буде голосувати в другому читанні урядовий законопроєкт №8008.

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Він імплементує міжнародні рекомендації по боротьбі з відмиванням коштів та мав би виконати одну з вимог надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Так от кілька депутатів подали поправки про скорочення строку перебування у статусі "національного публічного діяча": до трьох років після звільнення або лише коли на посаді.

Міжнародні стандарти вимагають, щоб після звільнення політики залишалися під пильним моніторингом весь час. І саме це дуже не влаштовує окремих депутатів.

Це поправки 16, 19, 22 (Мамка), 31, 32 та 42 (Герасимов). Профільний комітет парламенту відхилив ці поправки, але в залі їх точно будуть ставити на голосування", - вказав він.

Активіст нагадав, що такий підхід шкідливий.

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"Шановні депутати, не можна однією рукою імплементувати стандарти боротьби з відмиванням коштів, а іншою - їх ліквідовувати. Водночас комітет виключив норму, яка б дозволила ретельніший фінмоніторинг олігархів (правку Герасимова 105). Ми в ЦПК з нетерпінням чекаємо голосування цього проєкт Радою", - резюмує Шабунін.

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Топ коментарі
+6
«Пачему ми не в ЄС»?
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02.11.2022 14:45
+6
Скоріше б перемога, бо вже руки чухаються поскубти зелених гнид.
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02.11.2022 14:53
+5
Шабунин, бороться с корупцией это не твое, иди лучше в окоп. Гнал на Пороха, так что и эта война и на твоей совести!
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02.11.2022 14:50
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Нардепи

Нардупи...
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02.11.2022 14:45 Відповісти
«Пачему ми не в ЄС»?
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02.11.2022 14:45 Відповісти
Шабунин, бороться с корупцией это не твое, иди лучше в окоп. Гнал на Пороха, так что и эта война и на твоей совести!
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02.11.2022 14:50 Відповісти
В усьому винні активісти, буряте? Не забудь три копійки в Люсі отримати.
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02.11.2022 14:55 Відповісти
Шабунин , а чьей партии депутаны при🤢🤡"СЛУГ" или ОПЗЖо "конструктивно сотрудничающая"с ними ⁉️Какая , же ты шавка ,против власти скромно умолчал
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02.11.2022 15:31 Відповісти
та ні, в усякому "болоті" мають бути таки "щученята", суспільство має чути різні думки, знову у срср я не хочу
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02.11.2022 18:49 Відповісти
Скоріше б перемога, бо вже руки чухаються поскубти зелених гнид.
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02.11.2022 14:53 Відповісти
потім вони будуть героями, та й нас швиденько відволікуть на щось інш
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02.11.2022 18:52 Відповісти
Відволочуть найтупіших.
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02.11.2022 19:01 Відповісти
Нарід, який обрав клоуна управляти країною заслужив, щоб його грабували клоуни і під час пандемії, і під час війни.
Зверніть увагу, що жоден клоун який побував у зеленій владі, не залишився в країні після своєї відставки: самокатчик, шевченко, бенядіктова, стєпанов, таран, баканов, тепер черга вітренко...І не треба бути вангою, щоб зрозуміти, що в той же день, коли клоун програє през вибори - він втече зі своїми дєрьмаками, хламідіям закордон, бо вони в Україні на гастролях.
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02.11.2022 18:08 Відповісти
так, він програє, але питання в іншому - чому люди настільки зневірились у політичній еліті, що зробили такий вибір
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02.11.2022 18:54 Відповісти
А з чого ти взяв, що у нашого насєлєнія є здатність думати, а тим більше вибудовувати у мізках, якісь причинно-наслідкові зв'язки?! Вибори 2019 довели, що пересічний виборець в Україні - це інфантильний ідіот, і каломойше цим дуже чудово скористався.
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02.11.2022 20:43 Відповісти
 
 