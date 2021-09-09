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Новини Політика України
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ВР (11730) закон (1326) відмивання грошей (117)

Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів

Верховна Рада внесла зміни до закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в четвер на засіданні народні депутати проголосували за проєкт закону "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень" .

За - 315 присутніх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС планує створити загальноєвропейське агентство для боротьби з відмиванням грошей

Законопроєктом передбачено застосування заходів фінансового моніторингу в разі переказу коштів готівкою в межах України в сумі, що не перевищує 5 тис. грн.

Автор: Наталя Джума
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зебобики, теперь вы экстремисты за покупку курицы в супермаркете
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09.09.2021 11:37 Відповісти
Нариду закручивают гайки все сильнее и сильнее, а ему нравится Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов - Цензор.НЕТ 3661
Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов - Цензор.НЕТ 3192
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09.09.2021 11:37 Відповісти
Финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения



Ой, вей Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов - Цензор.НЕТ 9600
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09.09.2021 11:38 Відповісти
Законопроектом предусмотрено применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украина в сумме, не превышающей 5 тыс. грнИсточник: https://censor.net/ru/n3287255
Ничего не понятно,что предусмотрено?
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09.09.2021 11:39 Відповісти
https://youtu.be/05WlPzzANJU
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09.09.2021 11:41 Відповісти
то все фігня.. напередодні була легалізація криптовалют..
тепер щоб обійти фінмоніторинг можливо легально користуватися криптою
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09.09.2021 12:01 Відповісти
Т.е. перевод сестре 500 грн. могут признать: легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения"?
Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів - Цензор.НЕТ 8082 Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів - Цензор.НЕТ 4083
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09.09.2021 12:02 Відповісти
Это как же? сначала криптовалюта, а потом борьба с ней?
https://www.youtube.com/watch?v=wPUyB2LSWsU
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09.09.2021 12:17 Відповісти
а после 5к не мониторится уже?
новость немного по-дебильному написана
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09.09.2021 12:25 Відповісти
 
 