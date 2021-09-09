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Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, в четверг на заседании народные депутаты проголосовали за проект закона О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений".

За - 315 присутствующих.

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Законопроектом предусмотрено применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украина в сумме, не превышающей 5 тыс. грн.
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зебобики, теперь вы экстремисты за покупку курицы в супермаркете
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09.09.2021 11:37 Ответить
Нариду закручивают гайки все сильнее и сильнее, а ему нравится Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов - Цензор.НЕТ 3661
Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов - Цензор.НЕТ 3192
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09.09.2021 11:37 Ответить
Финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения



Ой, вей Рада одобрила изменения в закон о противодействии отмыванию доходов - Цензор.НЕТ 9600
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09.09.2021 11:38 Ответить
Законопроектом предусмотрено применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украина в сумме, не превышающей 5 тыс. грнИсточник: https://censor.net/ru/n3287255
Ничего не понятно,что предусмотрено?
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09.09.2021 11:39 Ответить
https://youtu.be/05WlPzzANJU
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09.09.2021 11:41 Ответить
то все фігня.. напередодні була легалізація криптовалют..
тепер щоб обійти фінмоніторинг можливо легально користуватися криптою
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09.09.2021 12:01 Ответить
Т.е. перевод сестре 500 грн. могут признать: легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения"?
Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів - Цензор.НЕТ 8082 Рада схвалила зміни до закону про протидію відмиванню доходів - Цензор.НЕТ 4083
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09.09.2021 12:02 Ответить
Это как же? сначала криптовалюта, а потом борьба с ней?
https://www.youtube.com/watch?v=wPUyB2LSWsU
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09.09.2021 12:17 Ответить
а после 5к не мониторится уже?
новость немного по-дебильному написана
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09.09.2021 12:25 Ответить
 
 