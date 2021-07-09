РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11472 посетителя онлайн
Новости
544 5

ЕС планирует создать общеевропейское агентство для борьбы с отмыванием денег

ЕС планирует создать общеевропейское агентство для борьбы с отмыванием денег

Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.

Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), которое должен начать работу в 2024 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

С 2026 года AMLA сможет контролировать трансграничные финансовые компании и штрафовать фирмы, нарушающие правила борьбы с отмыванием денег.

The Wall Street Journal пишет, что Еврокомиссия в рамках этой инициативы намерена добиться также единого порядка применения антиотмывочных норм в странах-членах.

По оценкам FT, каждый год в ЕС осуществляются подозрительные операции на сотни миллиардов евро, но реакция союза сдерживается неоднородной правоприменительной практикой в государствах-членах и нежеланием некоторых стран полностью выполнять директивы по борьбе с отмыванием денег. Создание нового агентства должно будет решить эту проблему.

Читайте также: В ЕС для борьбы с отмыванием средств хотят запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро

В частности, США применили санкции за отмывание денег к латвийскому банку ABLV, причем известили об этих действиях Брюссель лишь за несколько минут до официального объявления. Крупный скандал, связанный с отмыванием денег, затронул также датский Danske bank.

Автор: 

Брюссель (618) деньги (932) отмывание денег (197) Евросоюз (17155)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каждую неделю у них появляется очередной бандит с Дикого Востока и приобретает чего-нибудь на сотни миллионов евро. И это только из того что пишут в газетах. Невероятное притворство.

ЕС планирует создать общеевропейское агентство для борьбы с отмыванием денег - Цензор.НЕТ 315
показать весь комментарий
09.07.2021 08:57 Ответить
А вы думаете почему опг квартал95 прячат украденные у украинцев денежки в оманах и катерах. А не в европах и сша. Все оказалось просто.
показать весь комментарий
09.07.2021 09:05 Ответить
-Это прачечная?
-%уячечная! Это агенство борьбы с отмыванием денег!
показать весь комментарий
09.07.2021 09:22 Ответить
бедный, бедный зеленский. сколько вояжей в качестве курьера чужих сумм ему еще предстоит совершить. Президент-(нарко)курьер - надо в КВЭДе номерок под этот вид забронировать.
показать весь комментарий
09.07.2021 09:59 Ответить
 
 