Переселенцев проверят по месту регистрации. Если не найдут – прекратят выплаты

Представители управлений социальной защиты проверят внутренне перемещенных лиц по месту их регистрации. В случае отсутствия идентификации выплаты ВПЛ будут прекращены со следующего месяца.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минсоцполитики.

"Учитывая большое количество обращений и от правоохранительных органов, и от представителей мест, где размещены ВПЛ, о том, что часть переселенцев не находится по месту фактической регистрации, мы вводим систему проверок по риск-ориентированному принципу. Мы хотим понять, каким образом выполняется норма законодательства об информировании государственных органов о перемещении таких лиц", - подчеркнул Музыченко.

Он напомнил, что законодательством предусмотрено информирование внутри перемещенных лиц соответствующих органов об изменении места пребывания или о возвращении к местам постоянного проживания. Также статус ВПЛ теряют лица, перемещающиеся за границу.

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Если во время проверки будет обнаружено, что переселенцев нет по месту регистрации, об этом составят соответствующий акт. В 10-дневный срок переселенец должен обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации, чтобы подтвердить идентификацию лично. Если этого не произойдет, такое лицо лишается со следующего месяца выплат как ВПЛ.

"Говоря о риск-ориентированном принципе, мы имеем в виду выборочные проверки. Понятно, что проверить все почти 5 млн перемещенных лиц физически невозможно. Поэтому мы будем делать это по обращениям, например, правоохранителей. Мы должны убедиться, что люди, нуждающиеся в заботе, действительно есть и государство правильно оказывает им поддержку", – подчеркнул Музыченко.

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