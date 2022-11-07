Переселенцев проверят по месту регистрации. Если не найдут – прекратят выплаты
Представители управлений социальной защиты проверят внутренне перемещенных лиц по месту их регистрации. В случае отсутствия идентификации выплаты ВПЛ будут прекращены со следующего месяца.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минсоцполитики.
"Учитывая большое количество обращений и от правоохранительных органов, и от представителей мест, где размещены ВПЛ, о том, что часть переселенцев не находится по месту фактической регистрации, мы вводим систему проверок по риск-ориентированному принципу. Мы хотим понять, каким образом выполняется норма законодательства об информировании государственных органов о перемещении таких лиц", - подчеркнул Музыченко.
Он напомнил, что законодательством предусмотрено информирование внутри перемещенных лиц соответствующих органов об изменении места пребывания или о возвращении к местам постоянного проживания. Также статус ВПЛ теряют лица, перемещающиеся за границу.
Если во время проверки будет обнаружено, что переселенцев нет по месту регистрации, об этом составят соответствующий акт. В 10-дневный срок переселенец должен обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации, чтобы подтвердить идентификацию лично. Если этого не произойдет, такое лицо лишается со следующего месяца выплат как ВПЛ.
"Говоря о риск-ориентированном принципе, мы имеем в виду выборочные проверки. Понятно, что проверить все почти 5 млн перемещенных лиц физически невозможно. Поэтому мы будем делать это по обращениям, например, правоохранителей. Мы должны убедиться, что люди, нуждающиеся в заботе, действительно есть и государство правильно оказывает им поддержку", – подчеркнул Музыченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль Джерело:
Переселенцям платить Захід. І платять не за те, щоб він жив у певному місці, а за те, він втратив, або змушений кинути своє житло.
Вони ще про 4 мільярди дерев, +40%ВВП та про літак, який буде всіх бамбіть (С) розказували.
І верещучка волала, щоб треміново виплати переселенцям надали перед зимою. Який збіг.
Щомісячно акуратно, всілякі апарати ВРУ та інші установи, надсилали їм гроші, а тепер, от такої, маєш!!
Мабуть через це і звільняється керівник Рахункової Палати, бо уже важко навідь, рахувати, скільки вкрадено під час ВІЙНИ з рашистами!!
Мы тут аккуратненько разминировали перешейки, чтобы орки беспрепятственно вошли и расхерачили ваши дома, а вы выжили и еще имеете наглость получать целых две тыщи гривен. Беспредел! Прекратить!
Я думаю если вместо подстанции прилетит на Грушевского - народ не очень обидится.
Если человек потерял дом и имеет временную регистрацию-он должен жить по месту этой регистрации. А как например призвать его,как мобилизировать-если он живет не там где зарегестрирован? В этом и смысл временной регистрации))