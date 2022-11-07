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Переселенцев проверят по месту регистрации. Если не найдут – прекратят выплаты

біженці,переселенці

Представители управлений социальной защиты проверят внутренне перемещенных лиц по месту их регистрации. В случае отсутствия идентификации выплаты ВПЛ будут прекращены со следующего месяца.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минсоцполитики.

"Учитывая большое количество обращений и от правоохранительных органов, и от представителей мест, где размещены ВПЛ, о том, что часть переселенцев не находится по месту фактической регистрации, мы вводим систему проверок по риск-ориентированному принципу. Мы хотим понять, каким образом выполняется норма законодательства об информировании государственных органов о перемещении таких лиц", - подчеркнул Музыченко.

Он напомнил, что законодательством предусмотрено информирование внутри перемещенных лиц соответствующих органов об изменении места пребывания или о возвращении к местам постоянного проживания. Также статус ВПЛ теряют лица, перемещающиеся за границу.

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Если во время проверки будет обнаружено, что переселенцев нет по месту регистрации, об этом составят соответствующий акт. В 10-дневный срок переселенец должен обратиться в органы соцзащиты по месту регистрации, чтобы подтвердить идентификацию лично. Если этого не произойдет, такое лицо лишается со следующего месяца выплат как ВПЛ.

"Говоря о риск-ориентированном принципе, мы имеем в виду выборочные проверки. Понятно, что проверить все почти 5 млн перемещенных лиц физически невозможно. Поэтому мы будем делать это по обращениям, например, правоохранителей. Мы должны убедиться, что люди, нуждающиеся в заботе, действительно есть и государство правильно оказывает им поддержку", – подчеркнул Музыченко.

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выплаты (650) помощь (7822) проверка (819) Министерство социальной политики (882) переселенцы (531)


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Топ комментарии
+20
будеш без домівки, то і ти будеш бігати "як заєць" по родичах, друзях та орендованих хатах.
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07.11.2022 13:03
+13
Правильно. Навіщо цим щасливим людям гроші? Бомжувати та знімати житло за шалені гроші - це і так покращило їх життя.
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07.11.2022 13:11
+8
Порошенко, што ж ти дєлаєш!? 😁
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07.11.2022 12:51
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На хитрую жопу ...
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07.11.2022 12:47 Ответить
це правильно,хитрожопих у нас повно,що до війни було купу які не проти були наживатися по різних схемах на державі,а тепер тим більше в такий час коли гроші ще більше потрібні
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07.11.2022 12:49 Ответить
Так тільки треба перевіряти не простих людей які через шашлики зечма стали бомжами, а операції з оборонкою фірм зекоманди, там суми куди цікавіші.
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07.11.2022 13:38 Ответить
прості люди також не святі,до війни робили собі інвалідності і пенсії за взятки, користувалися різними схемами для мінімізації виплати податків,видавали зарплати в конвертах. У нас не тільки у владі задниця,а й в загальному по цілій країні, ось тепер через увесь цей бардак і така ситуація
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07.11.2022 13:47 Ответить
Так, але тим потрібно закінчувати, бо перевірити треба мільйони суб'єктів, а потенційна сума збитків відносно мала. Там потенційна сума «збитків» в десятки раз менш ніж у таможні, податковій, офшорах і т.д.
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07.11.2022 14:16 Ответить
Порошенко, што ж ти дєлаєш!? 😁
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07.11.2022 12:51 Ответить
Точнее зачем тогда?
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07.11.2022 12:59 Ответить
На хитру сраку знайшовся болт з різьбою.
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07.11.2022 12:56 Ответить
У меня жена ведет беженцев по работе,так они бегают как зайцы по всей стране а на них куча документов висит.
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07.11.2022 13:00 Ответить
будеш без домівки, то і ти будеш бігати "як заєць" по родичах, друзях та орендованих хатах.
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07.11.2022 13:03 Ответить
Бегать одно а хитрожопить это другое,а то люди их пустили а они шарятся непонятно где а хозяйвам и работникам которые их ведут мозги выносят.Не нравится выписывайся и уезжай и прописывайся на новом месте а не устраивай бардак и людей не подставляй.Из-за таких хозяин дома сам не получив никаких еще денег сам под штрафы попадает.Так что нечего тут меня учить.
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07.11.2022 13:19 Ответить
Не зовсім зрозуміло при чоту тут "робітніки" та якісь "хозяйва" до теми. Але ясно одно - ви якась злюка от от вас і бігають.
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07.11.2022 13:51 Ответить
Все як субсидіями: "Ми вам надаємо субсидію", та доходить до діла, то роблять та придумують УСЕ щоб її не надавати.
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07.11.2022 13:00 Ответить
Правильно. Навіщо цим щасливим людям гроші? Бомжувати та знімати житло за шалені гроші - це і так покращило їх життя.
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07.11.2022 13:11 Ответить
а чого з моїх податків вони повинні жити... коли обманюють, що вони там, де вони не є?
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07.11.2022 14:00 Ответить
Ваші податки витрачаються на війну:
Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль Джерело:
Переселенцям платить Захід. І платять не за те, щоб він жив у певному місці, а за те, він втратив, або змушений кинути своє житло.
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07.11.2022 14:22 Ответить
Наголос на слові "підуть" .
Вони ще про 4 мільярди дерев, +40%ВВП та про літак, який буде всіх бамбіть (С) розказували.
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07.11.2022 15:12 Ответить
В Монако обов"язково завітайте. Може там жирність лайна знизилась(С).
І верещучка волала, щоб треміново виплати переселенцям надали перед зимою. Який збіг.
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07.11.2022 13:38 Ответить
перевіряти потрібно частіше, тому що є переселенці, які скановували особисті пенсійні справи..це явно для другої пенсії від окупанта.
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07.11.2022 13:49 Ответить
Было в Пенсионном фонде Украины на 1 января 2022 года 11 млн.477 000 пенсионеров,а стало 8...
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07.11.2022 13:59 Ответить
Когда останется один пенсионер Зеленский... тогда точно Мы их сделали...эпоха бедности прошла...вы сами выбрали это...73%.... Сами....
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07.11.2022 14:04 Ответить
Як же ті БЗДІЖенці, «бідолашні», що виїхали, як голова Конституційного суду чи нардепи з опожопного блоку, чи судді-прокурори з млн грн та валюти в чумаданах до Монако, Відня, Риму, Лондона та інших міст ЄС, США, Єміраті???
Щомісячно акуратно, всілякі апарати ВРУ та інші установи, надсилали їм гроші, а тепер, от такої, маєш!!
Мабуть через це і звільняється керівник Рахункової Палати, бо уже важко навідь, рахувати, скільки вкрадено під час ВІЙНИ з рашистами!!
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07.11.2022 14:28 Ответить
Звичайно, щоб переселенці не "озолотились" за гроші допомоги....Яка там зараз "допомога? ... тисячі 2-2,5 грн. хоч є, для людей які втратили все?
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07.11.2022 14:41 Ответить
2 тис дорослому та сухпай на місяць
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07.11.2022 16:26 Ответить
Браво твари! А у кого пенсуха от 2050 до 3000 пусть тоже гады? А таких пенсов 4 мил, и эти 2000гр что им кинули как впл, спасут бюджет? А у кого пенсуха от 3 до 4 тыс.гр тоже мясо хрумкают через день? Получив 2 тыс как впл? Зубочистки подорожали вдруг! Помните закон революции--- столбов всегда хватит!
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07.11.2022 16:31 Ответить
Давно пора, а то ваще эти переселенцы оборзели.

Мы тут аккуратненько разминировали перешейки, чтобы орки беспрепятственно вошли и расхерачили ваши дома, а вы выжили и еще имеете наглость получать целых две тыщи гривен. Беспредел! Прекратить!

Я думаю если вместо подстанции прилетит на Грушевского - народ не очень обидится.
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07.11.2022 16:56 Ответить
Переселенців реєструють як мертві душі - кілька тисяч на одну ліву адресу.
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07.11.2022 18:48 Ответить
Знаю кучу переселенцев еще до 22 года которые дано купили жилье и живут там без прописки и оставили Донбасскую регистрацию и получают выплаты
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07.11.2022 20:32 Ответить
Ну і в якому злочині Ви їх спалили? чи може Ви порахував вартість майна те що люди втратили на окупованій території? чи держава компенсувала втрату того майна а вони (такі наглі) і далі щось отримують? В чому саме їх злочин?
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07.11.2022 22:16 Ответить
У людей есть жилье и деньги-почему государство должно их обеспечивать.? А компенсации за утрату жилья в Донбассе можно получить только после освобождения этого самого Донбасса,резултатами экспертизы комиссии об ущербе. У Мнгоих жилье в Донбассе осталось неповрежденным. Это нормальная практика на Западе когда приходят проверки без предупреждения для тех кто получает разные виды соцпомощи но при этом не нуждается в ней поскольку имеет нормальные доходы И это очень жестко карается в ом числе уголовкой. Беря соцпомощ которая тебе не полагается-ты обворовываешь налогоплательшиков. Ведь государство-это налогоплательшики.
Если человек потерял дом и имеет временную регистрацию-он должен жить по месту этой регистрации. А как например призвать его,как мобилизировать-если он живет не там где зарегестрирован? В этом и смысл временной регистрации))
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07.11.2022 23:27 Ответить
Я з вами десь згодна, але на Западі у держави перший обовязок захищати свою територію і громадян, а кщо щось не виходить то евакуювувати людей та надавати прихисток. Наша держава, хочаб в моєму випадку не зробила ні першого, ні другого, ні третього. Так у мене залишились гроші які откладались на лікування, а в окуапації залишилась 2 квартири і все іньше майно з якими я НІЧОГО не можу зробити, по суті майна нема. Я з задоволенням поміняюсь своїм майном в окупації з любим умніком, хоча б з вами! )
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08.11.2022 08:18 Ответить
Дали крохи та й ті відібрати хочуть, 2000 грн це 50 евро х 5 000 000 = 250 000 000 уявіть скільки можна спіZдити на асфальті (половину як найменьше), а тут ти дивись холопи самі гроші "крадуть", а керманичам шиш - от жеж падлюки
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07.11.2022 20:42 Ответить
перевіряти тих хто втік за кордон звичайно ж не на часі.. А багато з них депутати, топ-чиновники всяких держустанов та наглядових рад і одержують справно мільйонні зарплати. А тут в Києві наприклад дивишся кожного дня як молоді відносно люди і мабудь біженці риються в смітниках..
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07.11.2022 21:13 Ответить
 
 