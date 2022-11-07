Переселенців перевірять за місцем реєстрації. Якщо не знайдуть - припинять виплати

Представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації. В разі відсутності ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Мінсоцполітики.

"Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - наголосив Музиченко.

Він нагадав, що законодавством передбачено інформування внутрішньо переміщеними особами відповідних органів про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання. Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.

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Якщо під час перевірки виявлять, що переселенців нема за місцем реєстрації, про це складуть відповідний акт. У 10-денний термін переселенець має звернутися до органів соцзахисту за місцем реєстрації, щоб підтвердити ідентифікацію особисто. Якщо цього не станеться, така особа позбавляється з наступного місяця виплат як ВПО.

"Говорячи про ризик-орієнтований принцип, ми маємо на увазі вибіркові перевірки. Зрозуміло, що перевірити всі майже 5 млн переміщених осіб фізично неможливо. Тому ми робитимемо це за зверненнями, наприклад, правоохоронців. Ми маємо впевнитися, що люди, які потребують піклування, дійсно є і держава правильно надає їм підтримку", - підкреслив Музиченко.

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