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Новини
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Переселенців перевірять за місцем реєстрації. Якщо не знайдуть - припинять виплати

біженці,переселенці

Представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації. В разі відсутності ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Мінсоцполітики.

"Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб", - наголосив Музиченко.

Він нагадав, що законодавством передбачено інформування внутрішньо переміщеними особами відповідних органів про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання. Також статус ВПО втрачають особи, які переміщуються за кордон.

Читайте: Переселенців на Рівненщині перевірять і можуть забрати виплати

Якщо під час перевірки виявлять, що переселенців нема за місцем реєстрації, про це складуть відповідний акт. У 10-денний термін переселенець має звернутися до органів соцзахисту за місцем реєстрації, щоб підтвердити ідентифікацію особисто. Якщо цього не станеться, така особа позбавляється з наступного місяця виплат як ВПО.

"Говорячи про ризик-орієнтований принцип, ми маємо на увазі вибіркові перевірки. Зрозуміло, що перевірити всі майже 5 млн переміщених осіб фізично неможливо. Тому ми робитимемо це за зверненнями, наприклад, правоохоронців. Ми маємо впевнитися, що люди, які потребують піклування, дійсно є і держава правильно надає їм підтримку", - підкреслив Музиченко.

Також читайте: За зиму ще 400 тисяч людей можуть переміститись із зони бойових дій, - Верещук

Автор: 

виплати (1052) допомога (8375) перевірка (1233) Міністерство соціальної політики (1271) переселенці (981)


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Топ коментарі
+20
будеш без домівки, то і ти будеш бігати "як заєць" по родичах, друзях та орендованих хатах.
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07.11.2022 13:03
+13
Правильно. Навіщо цим щасливим людям гроші? Бомжувати та знімати житло за шалені гроші - це і так покращило їх життя.
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07.11.2022 13:11
+8
Порошенко, што ж ти дєлаєш!? 😁
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07.11.2022 12:51
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На хитрую жопу ...
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07.11.2022 12:47 Відповісти
це правильно,хитрожопих у нас повно,що до війни було купу які не проти були наживатися по різних схемах на державі,а тепер тим більше в такий час коли гроші ще більше потрібні
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07.11.2022 12:49 Відповісти
Так тільки треба перевіряти не простих людей які через шашлики зечма стали бомжами, а операції з оборонкою фірм зекоманди, там суми куди цікавіші.
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07.11.2022 13:38 Відповісти
прості люди також не святі,до війни робили собі інвалідності і пенсії за взятки, користувалися різними схемами для мінімізації виплати податків,видавали зарплати в конвертах. У нас не тільки у владі задниця,а й в загальному по цілій країні, ось тепер через увесь цей бардак і така ситуація
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07.11.2022 13:47 Відповісти
Так, але тим потрібно закінчувати, бо перевірити треба мільйони суб'єктів, а потенційна сума збитків відносно мала. Там потенційна сума «збитків» в десятки раз менш ніж у таможні, податковій, офшорах і т.д.
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07.11.2022 14:16 Відповісти
Порошенко, што ж ти дєлаєш!? 😁
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07.11.2022 12:51 Відповісти
Точнее зачем тогда?
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07.11.2022 12:59 Відповісти
На хитру сраку знайшовся болт з різьбою.
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07.11.2022 12:56 Відповісти
У меня жена ведет беженцев по работе,так они бегают как зайцы по всей стране а на них куча документов висит.
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07.11.2022 13:00 Відповісти
будеш без домівки, то і ти будеш бігати "як заєць" по родичах, друзях та орендованих хатах.
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07.11.2022 13:03 Відповісти
Бегать одно а хитрожопить это другое,а то люди их пустили а они шарятся непонятно где а хозяйвам и работникам которые их ведут мозги выносят.Не нравится выписывайся и уезжай и прописывайся на новом месте а не устраивай бардак и людей не подставляй.Из-за таких хозяин дома сам не получив никаких еще денег сам под штрафы попадает.Так что нечего тут меня учить.
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07.11.2022 13:19 Відповісти
Не зовсім зрозуміло при чоту тут "робітніки" та якісь "хозяйва" до теми. Але ясно одно - ви якась злюка от от вас і бігають.
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07.11.2022 13:51 Відповісти
Все як субсидіями: "Ми вам надаємо субсидію", та доходить до діла, то роблять та придумують УСЕ щоб її не надавати.
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07.11.2022 13:00 Відповісти
Правильно. Навіщо цим щасливим людям гроші? Бомжувати та знімати житло за шалені гроші - це і так покращило їх життя.
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07.11.2022 13:11 Відповісти
а чого з моїх податків вони повинні жити... коли обманюють, що вони там, де вони не є?
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07.11.2022 14:00 Відповісти
Ваші податки витрачаються на війну:
Близько 90% податків наступного року підуть на армію, - Шмигаль Джерело:
Переселенцям платить Захід. І платять не за те, щоб він жив у певному місці, а за те, він втратив, або змушений кинути своє житло.
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07.11.2022 14:22 Відповісти
Наголос на слові "підуть" .
Вони ще про 4 мільярди дерев, +40%ВВП та про літак, який буде всіх бамбіть (С) розказували.
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07.11.2022 15:12 Відповісти
В Монако обов"язково завітайте. Може там жирність лайна знизилась(С).
І верещучка волала, щоб треміново виплати переселенцям надали перед зимою. Який збіг.
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07.11.2022 13:38 Відповісти
перевіряти потрібно частіше, тому що є переселенці, які скановували особисті пенсійні справи..це явно для другої пенсії від окупанта.
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07.11.2022 13:49 Відповісти
Было в Пенсионном фонде Украины на 1 января 2022 года 11 млн.477 000 пенсионеров,а стало 8...
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07.11.2022 13:59 Відповісти
Когда останется один пенсионер Зеленский... тогда точно Мы их сделали...эпоха бедности прошла...вы сами выбрали это...73%.... Сами....
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07.11.2022 14:04 Відповісти
Як же ті БЗДІЖенці, «бідолашні», що виїхали, як голова Конституційного суду чи нардепи з опожопного блоку, чи судді-прокурори з млн грн та валюти в чумаданах до Монако, Відня, Риму, Лондона та інших міст ЄС, США, Єміраті???
Щомісячно акуратно, всілякі апарати ВРУ та інші установи, надсилали їм гроші, а тепер, от такої, маєш!!
Мабуть через це і звільняється керівник Рахункової Палати, бо уже важко навідь, рахувати, скільки вкрадено під час ВІЙНИ з рашистами!!
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07.11.2022 14:28 Відповісти
Звичайно, щоб переселенці не "озолотились" за гроші допомоги....Яка там зараз "допомога? ... тисячі 2-2,5 грн. хоч є, для людей які втратили все?
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07.11.2022 14:41 Відповісти
2 тис дорослому та сухпай на місяць
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07.11.2022 16:26 Відповісти
Браво твари! А у кого пенсуха от 2050 до 3000 пусть тоже гады? А таких пенсов 4 мил, и эти 2000гр что им кинули как впл, спасут бюджет? А у кого пенсуха от 3 до 4 тыс.гр тоже мясо хрумкают через день? Получив 2 тыс как впл? Зубочистки подорожали вдруг! Помните закон революции--- столбов всегда хватит!
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07.11.2022 16:31 Відповісти
Давно пора, а то ваще эти переселенцы оборзели.

Мы тут аккуратненько разминировали перешейки, чтобы орки беспрепятственно вошли и расхерачили ваши дома, а вы выжили и еще имеете наглость получать целых две тыщи гривен. Беспредел! Прекратить!

Я думаю если вместо подстанции прилетит на Грушевского - народ не очень обидится.
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07.11.2022 16:56 Відповісти
Переселенців реєструють як мертві душі - кілька тисяч на одну ліву адресу.
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07.11.2022 18:48 Відповісти
Знаю кучу переселенцев еще до 22 года которые дано купили жилье и живут там без прописки и оставили Донбасскую регистрацию и получают выплаты
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07.11.2022 20:32 Відповісти
Ну і в якому злочині Ви їх спалили? чи може Ви порахував вартість майна те що люди втратили на окупованій території? чи держава компенсувала втрату того майна а вони (такі наглі) і далі щось отримують? В чому саме їх злочин?
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07.11.2022 22:16 Відповісти
У людей есть жилье и деньги-почему государство должно их обеспечивать.? А компенсации за утрату жилья в Донбассе можно получить только после освобождения этого самого Донбасса,резултатами экспертизы комиссии об ущербе. У Мнгоих жилье в Донбассе осталось неповрежденным. Это нормальная практика на Западе когда приходят проверки без предупреждения для тех кто получает разные виды соцпомощи но при этом не нуждается в ней поскольку имеет нормальные доходы И это очень жестко карается в ом числе уголовкой. Беря соцпомощ которая тебе не полагается-ты обворовываешь налогоплательшиков. Ведь государство-это налогоплательшики.
Если человек потерял дом и имеет временную регистрацию-он должен жить по месту этой регистрации. А как например призвать его,как мобилизировать-если он живет не там где зарегестрирован? В этом и смысл временной регистрации))
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07.11.2022 23:27 Відповісти
Я з вами десь згодна, але на Западі у держави перший обовязок захищати свою територію і громадян, а кщо щось не виходить то евакуювувати людей та надавати прихисток. Наша держава, хочаб в моєму випадку не зробила ні першого, ні другого, ні третього. Так у мене залишились гроші які откладались на лікування, а в окуапації залишилась 2 квартири і все іньше майно з якими я НІЧОГО не можу зробити, по суті майна нема. Я з задоволенням поміняюсь своїм майном в окупації з любим умніком, хоча б з вами! )
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08.11.2022 08:18 Відповісти
Дали крохи та й ті відібрати хочуть, 2000 грн це 50 евро х 5 000 000 = 250 000 000 уявіть скільки можна спіZдити на асфальті (половину як найменьше), а тут ти дивись холопи самі гроші "крадуть", а керманичам шиш - от жеж падлюки
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07.11.2022 20:42 Відповісти
перевіряти тих хто втік за кордон звичайно ж не на часі.. А багато з них депутати, топ-чиновники всяких держустанов та наглядових рад і одержують справно мільйонні зарплати. А тут в Києві наприклад дивишся кожного дня як молоді відносно люди і мабудь біженці риються в смітниках..
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07.11.2022 21:13 Відповісти
 
 