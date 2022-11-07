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Новости Война
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Армия РФ скапливает в Беларуси иранские дроны. Это большая проблема, – посол Пристайко

вадим,пристайко

Армия России скапливает иранские дроны в Беларуси. Они - наибольшая проблема для Украины на сегодня.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире канала Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, иранские беспилотники накапливаются в Беларуси "достаточно близко к Киеву" и это "наибольшая проблема" Украины.

"Нам удалось убрать из неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У них заканчиваются ракеты, это точно. Сегодня российский флот не уходил со своих баз в море, где пускал свои ракеты. А вот иранские беспилотники – это самая большая проблема. Они дешевые, и они приходят роем. Очень тяжело иметь дело с ними", - заявил дипломат.

Читайте: Иран поставлял России дроны уже во время полномасштабной войны, – спецпредставитель США Мелли

Он отметил, что Западу следует давить на Иран и вводить против него новые санкции.

"Мы должны закрывать небо для Украины. Имеются в виду иногда самолеты, а в большинстве случаев противовоздушные ракеты. Мы также должны усилить давление на Россию и Иран. С Ираном политические санкции, более-менее такие же, как с Россией, просто для того, чтобы держать их под давлением, пока они не смогут больше посылать ракеты или строить новые", - сказал Пристайко.

Беларусь (7900) Иран (1808) россия (95683) Пристайко Вадим (500) дроны (3977)


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Топ комментарии
+9


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)

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07.11.2022 13:05
+7
Так может не ждать когда они по нам полетят а накрыть их на месте? А они обязательно полетят. Я вообще не понимаю почему мы не долбим **********. У нас боятся долбить по военным обьектам ********** ссылаясь что бульбаши двинут на Украину. Но они же обязательно накопят силы и двинут если мы не будем их постоянно долбить и выносить им склады и технику.
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07.11.2022 13:14
+5
та почекайте ще, хай накопичать ще більше і вєбуь по нас.

нам же бульбашів не можна чіпати. будемо терпіти далі.
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07.11.2022 13:04
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дайте уже Украине дальнобойные ракеты, ну что за идиоты на западе... ждут, пока по Польше дроны полетят
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07.11.2022 13:01 Ответить
Та вже дали. Послухай Швеця https://www.youtube.com/watch?v=iBpuYDN0BnA https://www.youtube.com/watch?v=iBpuYDN0BnA

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07.11.2022 13:20 Ответить
Аби ще це було правдою...
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07.11.2022 13:29 Ответить
та почекайте ще, хай накопичать ще більше і вєбуь по нас.

нам же бульбашів не можна чіпати. будемо терпіти далі.
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07.11.2022 13:04 Ответить


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)

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07.11.2022 13:05 Ответить
Ключове слово "РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ", дуже багато букав, а діла немає
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07.11.2022 19:42 Ответить
Так может не ждать когда они по нам полетят а накрыть их на месте? А они обязательно полетят. Я вообще не понимаю почему мы не долбим **********. У нас боятся долбить по военным обьектам ********** ссылаясь что бульбаши двинут на Украину. Но они же обязательно накопят силы и двинут если мы не будем их постоянно долбить и выносить им склады и технику.
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07.11.2022 13:14 Ответить
Дивно,що він це розказує. Як на мене він дуже далекий від війни
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07.11.2022 13:15 Ответить
Очікують що Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
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07.11.2022 13:20 Ответить
Посол в Британії про дрони з Білорусі...
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07.11.2022 13:27 Ответить
Ще один аристович?
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07.11.2022 13:33 Ответить
а может для профилактики екнуть по месту скопления? глупо надеяться что они не запустят
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07.11.2022 15:55 Ответить
Ненавижу политиков , которые рассказывают о проблемах, мы вас содержим для решения проблем
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08.11.2022 03:25 Ответить
 
 