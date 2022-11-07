Армия РФ скапливает в Беларуси иранские дроны. Это большая проблема, – посол Пристайко

Армия России скапливает иранские дроны в Беларуси. Они - наибольшая проблема для Украины на сегодня.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире канала Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, иранские беспилотники накапливаются в Беларуси "достаточно близко к Киеву" и это "наибольшая проблема" Украины.

"Нам удалось убрать из неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У них заканчиваются ракеты, это точно. Сегодня российский флот не уходил со своих баз в море, где пускал свои ракеты. А вот иранские беспилотники – это самая большая проблема. Они дешевые, и они приходят роем. Очень тяжело иметь дело с ними", - заявил дипломат.

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Он отметил, что Западу следует давить на Иран и вводить против него новые санкции.

"Мы должны закрывать небо для Украины. Имеются в виду иногда самолеты, а в большинстве случаев противовоздушные ракеты. Мы также должны усилить давление на Россию и Иран. С Ираном политические санкции, более-менее такие же, как с Россией, просто для того, чтобы держать их под давлением, пока они не смогут больше посылать ракеты или строить новые", - сказал Пристайко.