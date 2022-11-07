Армия РФ скапливает в Беларуси иранские дроны. Это большая проблема, – посол Пристайко
Армия России скапливает иранские дроны в Беларуси. Они - наибольшая проблема для Украины на сегодня.
Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире канала Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, иранские беспилотники накапливаются в Беларуси "достаточно близко к Киеву" и это "наибольшая проблема" Украины.
"Нам удалось убрать из неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У них заканчиваются ракеты, это точно. Сегодня российский флот не уходил со своих баз в море, где пускал свои ракеты. А вот иранские беспилотники – это самая большая проблема. Они дешевые, и они приходят роем. Очень тяжело иметь дело с ними", - заявил дипломат.
Он отметил, что Западу следует давить на Иран и вводить против него новые санкции.
"Мы должны закрывать небо для Украины. Имеются в виду иногда самолеты, а в большинстве случаев противовоздушные ракеты. Мы также должны усилить давление на Россию и Иран. С Ираном политические санкции, более-менее такие же, как с Россией, просто для того, чтобы держать их под давлением, пока они не смогут больше посылать ракеты или строить новые", - сказал Пристайко.
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нам же бульбашів не можна чіпати. будемо терпіти далі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)