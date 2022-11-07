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В Николаеве создали специальные экипажи, успешно сбивающие иранские дроны-камикадзе, - ОВА

дрони

В Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.

Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%. Да, иногда еще долетают. Но, для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15-20", - отметил пресс-офицер.

По словам Плетенчука, оккупанты уже поняли, что им не удается успешно атаковать "Шахедами" Николаев, из-за чего дроны начали "облетать" город, если цель находится дальше.

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Автор: 

Николаев (2155) дроны (3977)


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Вдалого полювання.
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07.11.2022 16:04 Ответить
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07.11.2022 16:05 Ответить
Так, був збір коштів на 6 пікапів відносно нещодавно. Приємно, що ефективно працюють! Слава ЗСУ
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07.11.2022 16:10 Ответить
Генерал Марченко на своём месте‼️👍❤️💙
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07.11.2022 16:25 Ответить
А про Марчелло ні слова...Ну-ну...
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07.11.2022 16:27 Ответить
Ух сьогодні в обід і гупали. І після обіду навалювали браво так.
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07.11.2022 17:14 Ответить
 
 