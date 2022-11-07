В Николаеве создали специальные экипажи, успешно сбивающие иранские дроны-камикадзе, - ОВА
В Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.
Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%. Да, иногда еще долетают. Но, для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15-20", - отметил пресс-офицер.
По словам Плетенчука, оккупанты уже поняли, что им не удается успешно атаковать "Шахедами" Николаев, из-за чего дроны начали "облетать" город, если цель находится дальше.
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