В Николаеве создали специальные экипажи, успешно сбивающие иранские дроны-камикадзе, - ОВА

В Николаеве создали специальные экипажи, успешно охотящиеся и сбивающие иранские дроны-камикадзе.

Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в эфире информационного телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%. Да, иногда еще долетают. Но, для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15-20", - отметил пресс-офицер.

По словам Плетенчука, оккупанты уже поняли, что им не удается успешно атаковать "Шахедами" Николаев, из-за чего дроны начали "облетать" город, если цель находится дальше.

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