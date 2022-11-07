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80 тыс. мобилизованных отправлены на войну в Украину, из них 50 тыс. принимают участие в боевых действиях, - Путин
Около 80 тыс. мобилизованных граждан России отправлены на войну в Украину, из них около 50 тыс. участвуют в боевых действиях.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тысяч в зоне проведения специальной военной операции. Остальные все – на полигонах", - сказал Путин.
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+16 Вася Шевченко #371210
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+13 Bob Fayn
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+11 Yakov Yakov
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У 70% россиян лишь 7% национальных богатств. Многим не хватает даже на еду
При этом вторые сами покупают носки и бронежилеты, а затем едут умирать в Украину, чтобы сохранить власть первых
Не корректно говорить 50 тысяч, 80 тысяч и т.п.....
Надо говорить: мы отправили чмобиков на один, максимум полтора месяца ведения боевых действий !!!