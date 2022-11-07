80 тыс. мобилизованных отправлены на войну в Украину, из них 50 тыс. принимают участие в боевых действиях, - Путин

Около 80 тыс. мобилизованных граждан России отправлены на войну в Украину, из них около 50 тыс. участвуют в боевых действиях.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тысяч в зоне проведения специальной военной операции. Остальные все – на полигонах", - сказал Путин.

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