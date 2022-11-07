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Новости Война Мобилизация в РФ
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80 тыс. мобилизованных отправлены на войну в Украину, из них 50 тыс. принимают участие в боевых действиях, - Путин

путін

Около 80 тыс. мобилизованных граждан России отправлены на войну в Украину, из них около 50 тыс. участвуют в боевых действиях.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тысяч в зоне проведения специальной военной операции. Остальные все – на полигонах", - сказал Путин.

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армия РФ (19375) путин владимир (31325)


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Топ комментарии
+16
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07.11.2022 17:15
+13
а можна писати коректніше? наприклад --)(уйло
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07.11.2022 17:18
+11
прєзідєнт расіі владімір путін, іді к ******* матєрі. тупоє ********* чьмо.
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07.11.2022 17:17
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07.11.2022 17:15 Ответить
прєзідєнт расіі владімір путін, іді к ******* матєрі. тупоє ********* чьмо.
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07.11.2022 17:17 Ответить
а можна писати коректніше? наприклад --)(уйло
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07.11.2022 17:18 Ответить
Даже нужно!!!
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07.11.2022 19:05 Ответить
Если говорит маленькое ********, надо умножать на 3, минимум
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07.11.2022 17:20 Ответить
я бы за просмотр ************** брав гроши на корысть зсу...
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07.11.2022 17:20 Ответить
Вже багато хто не бере і не тільки у воєнних діях. Спілкування з жириком і кабзоном дорогого стоїть.
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07.11.2022 17:22 Ответить
Підарасіна
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07.11.2022 17:27 Ответить
50 days of hard shooting for ЗСУ.
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07.11.2022 17:29 Ответить
Блін! Де ж ми їх закопувати будемо! Скоро всі канави крайдороги позасипаємо отим непотрібом.
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07.11.2022 17:34 Ответить
Ну, уже не 50, а поменьше. Естественная убыль, так сказать.
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07.11.2022 17:39 Ответить
Скоро в ********* одні каліки залишаться.
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07.11.2022 17:41 Ответить
а в пакетах?
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07.11.2022 17:44 Ответить
( Специальная военная операция ) мне напоминает игру зомби, против растений зомби все прут и прут . ***** и операция военнспециальная . хотелось бы услышать его в Гааге, чем она отличается о войны
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07.11.2022 17:52 Ответить
Про це ще 28 жовтня казали Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт Джерело:
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07.11.2022 17:58 Ответить
Усушка утруска... вспоминается стишок про 10 негритят...
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07.11.2022 18:05 Ответить
Куди 30000 поділи? ЗСУ, та шо ж ви творите? Вам їх не шкода?
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07.11.2022 18:07 Ответить
Это точно специальная операция?
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07.11.2022 18:13 Ответить
берут это громко сказано живут как бабочки два дня..клопы солдатиики и эти пчьолы мухи трутни..
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07.11.2022 18:15 Ответить
только оно не сказало, что взамен погибших……
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07.11.2022 18:18 Ответить
‼️ 1% самых богатых россиян 59% национальных богатств. Среди них 83 миллиардера с $320 млрд

У 70% россиян лишь 7% национальных богатств. Многим не хватает даже на еду

При этом вторые сами покупают носки и бронежилеты, а затем едут умирать в Украину, чтобы сохранить власть первых
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07.11.2022 18:25 Ответить
Кацапам пора менять порядок исчисления своих вояк !
Не корректно говорить 50 тысяч, 80 тысяч и т.п.....
Надо говорить: мы отправили чмобиков на один, максимум полтора месяца ведения боевых действий !!!
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07.11.2022 18:25 Ответить
У громадянина Путіна з аритметикою так саме погано, як в громадянина Зеленського з юриспруденцією, та з її гілкою- державотворенням... На ніц не спроможні, та більш, обидва піпадають під дію карних статей ККУкраїни! По різних статтях, але лава підсудних буде одна!
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07.11.2022 19:05 Ответить
"А вон там вот вас ждёт ****** - не подведите !"
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07.11.2022 19:05 Ответить
 
 