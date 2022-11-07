80 тис. мобілізованих відправлено на війну в Україну, з них 50 тис. беруть участь у бойових діях, - Путін

Близько 80 тис. мобілізованих громадян Росії відправлено на війну в Україну, з них близько 50 тис. осіб беруть участь у бойових діях.

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Интерфакс.

"У нас зараз тисяч 50 перебувають у бойових підрозділах. Решта поки не беруть участі у бойових діях. Але перебуває до 80 тисяч у зоні проведення спеціальної військової операції. Решта все - на полігонах", - сказав Путін.

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