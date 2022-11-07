УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11728 відвідувачів онлайн
Новини Війна Мобілізація в РФ
6 254 25

80 тис. мобілізованих відправлено на війну в Україну, з них 50 тис. беруть участь у бойових діях, - Путін

путін

Близько 80 тис. мобілізованих громадян Росії відправлено на війну в Україну, з них близько 50 тис. осіб беруть участь у бойових діях.

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Интерфакс.

"У нас зараз тисяч 50 перебувають у бойових підрозділах. Решта поки не беруть участі у бойових діях. Але перебуває до 80 тисяч у зоні проведення спеціальної військової операції. Решта все - на полігонах", - сказав Путін.

Також читайте: Мобілізованих росіян, які відмовилися воювати, окупанти тримають у підвалі на Донеччині, - The Insider

Автор: 

армія рф (17526) путін володимир (23878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
07.11.2022 17:15
+13
а можна писати коректніше? наприклад --)(уйло
показати весь коментар
07.11.2022 17:18
+11
прєзідєнт расіі владімір путін, іді к ******* матєрі. тупоє ********* чьмо.
показати весь коментар
07.11.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.11.2022 17:15 Відповісти
прєзідєнт расіі владімір путін, іді к ******* матєрі. тупоє ********* чьмо.
показати весь коментар
07.11.2022 17:17 Відповісти
а можна писати коректніше? наприклад --)(уйло
показати весь коментар
07.11.2022 17:18 Відповісти
Даже нужно!!!
показати весь коментар
07.11.2022 19:05 Відповісти
Если говорит маленькое ********, надо умножать на 3, минимум
показати весь коментар
07.11.2022 17:20 Відповісти
я бы за просмотр ************** брав гроши на корысть зсу...
показати весь коментар
07.11.2022 17:20 Відповісти
Вже багато хто не бере і не тільки у воєнних діях. Спілкування з жириком і кабзоном дорогого стоїть.
показати весь коментар
07.11.2022 17:22 Відповісти
Підарасіна
показати весь коментар
07.11.2022 17:27 Відповісти
50 days of hard shooting for ЗСУ.
показати весь коментар
07.11.2022 17:29 Відповісти
Блін! Де ж ми їх закопувати будемо! Скоро всі канави крайдороги позасипаємо отим непотрібом.
показати весь коментар
07.11.2022 17:34 Відповісти
Ну, уже не 50, а поменьше. Естественная убыль, так сказать.
показати весь коментар
07.11.2022 17:39 Відповісти
Скоро в ********* одні каліки залишаться.
показати весь коментар
07.11.2022 17:41 Відповісти
а в пакетах?
показати весь коментар
07.11.2022 17:44 Відповісти
( Специальная военная операция ) мне напоминает игру зомби, против растений зомби все прут и прут . ***** и операция военнспециальная . хотелось бы услышать его в Гааге, чем она отличается о войны
показати весь коментар
07.11.2022 17:52 Відповісти
Про це ще 28 жовтня казали Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт Джерело:
показати весь коментар
07.11.2022 17:58 Відповісти
Усушка утруска... вспоминается стишок про 10 негритят...
показати весь коментар
07.11.2022 18:05 Відповісти
Куди 30000 поділи? ЗСУ, та шо ж ви творите? Вам їх не шкода?
показати весь коментар
07.11.2022 18:07 Відповісти
Это точно специальная операция?
показати весь коментар
07.11.2022 18:13 Відповісти
берут это громко сказано живут как бабочки два дня..клопы солдатиики и эти пчьолы мухи трутни..
показати весь коментар
07.11.2022 18:15 Відповісти
только оно не сказало, что взамен погибших……
показати весь коментар
07.11.2022 18:18 Відповісти
‼️ 1% самых богатых россиян 59% национальных богатств. Среди них 83 миллиардера с $320 млрд

У 70% россиян лишь 7% национальных богатств. Многим не хватает даже на еду

При этом вторые сами покупают носки и бронежилеты, а затем едут умирать в Украину, чтобы сохранить власть первых
показати весь коментар
07.11.2022 18:25 Відповісти
Кацапам пора менять порядок исчисления своих вояк !
Не корректно говорить 50 тысяч, 80 тысяч и т.п.....
Надо говорить: мы отправили чмобиков на один, максимум полтора месяца ведения боевых действий !!!
показати весь коментар
07.11.2022 18:25 Відповісти
У громадянина Путіна з аритметикою так саме погано, як в громадянина Зеленського з юриспруденцією, та з її гілкою- державотворенням... На ніц не спроможні, та більш, обидва піпадають під дію карних статей ККУкраїни! По різних статтях, але лава підсудних буде одна!
показати весь коментар
07.11.2022 19:05 Відповісти
"А вон там вот вас ждёт ****** - не подведите !"
показати весь коментар
07.11.2022 19:05 Відповісти
 
 