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80 тис. мобілізованих відправлено на війну в Україну, з них 50 тис. беруть участь у бойових діях, - Путін
Близько 80 тис. мобілізованих громадян Росії відправлено на війну в Україну, з них близько 50 тис. осіб беруть участь у бойових діях.
Про це повідомив президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Интерфакс.
"У нас зараз тисяч 50 перебувають у бойових підрозділах. Решта поки не беруть участі у бойових діях. Але перебуває до 80 тисяч у зоні проведення спеціальної військової операції. Решта все - на полігонах", - сказав Путін.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.11.2022 17:15
+13 Bob Fayn
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+11 Yakov Yakov
показати весь коментар07.11.2022 17:17
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У 70% россиян лишь 7% национальных богатств. Многим не хватает даже на еду
При этом вторые сами покупают носки и бронежилеты, а затем едут умирать в Украину, чтобы сохранить власть первых
Не корректно говорить 50 тысяч, 80 тысяч и т.п.....
Надо говорить: мы отправили чмобиков на один, максимум полтора месяца ведения боевых действий !!!