Для более быстрого восстановления энергосистемы необходимо снять искусственные ограничения на оптовую цену электроэнергии, - эксперт
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), целесообразно снять искусственные ограничения на оптовую цену электроэнергии, чтобы энергетики могли как можно скорее восстанавливать разрушенные Россией объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил эксперт по энергетическим программам "Центра Разумкова" Максим Белявский, информирует Цензор.НЕТ.
"Я ожидаю, что НКРЭКУ как основной регулятор рынков энергетики и коммунальных услуг примет соответствующие решения. В частности, снимет ограничения на оптовую цену электроэнергии, согласует новый тариф с оператором системы передач", - сказал он.
Белявский добавил, что это необходимо для того, чтобы на энергетическом рынке появились средства на экстренные ремонты. "Энергетикам нужны ресурсы на локализацию и ликвидацию последствий террористических атак агрессора", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений. Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Посмотрите на Плачкова- десятками лет преданно лижет зад Ренату.
Клейма негде ставить.
Дайте ему тарифы поднять...
Он мало крови попил на ротердамах...
А кто виноват, что у тебя потери? Граждани Украины? Не платили тебе?
Нет. Исправно платили.
У тебя потери из за того, что тебе нанесла ущерб Российская Федерация.
Так иди и судись с ней в международных судах!
Юристов у тебя полно. Дело выиграешь. Получишь компенсацию.
Но, нет. Это хлопотно. И долго.
А вот содрать деньги с потребителя в Украине - это гарантировано и быстро.
Он же монополист. Один, конкуренции нет.
Маладец, сукин сын!
Заодне повисити ціни на бензин, дизель, газ, і щоб доляр був по 70 гривень 🤣
*💡❌ Алгоритм дій при вимкненні світла:*
*1.* Матюкнутися
*2.* Побігти до вікна подивитися, чи всім вимкнули.
*3.* Побачити, що не всім, матюкнутися ще раз.
*4.* Кинутися шукати графік.
*5.* Не знайшовши графік, роздраконити усі чати в пошуках графіку.
*6.* Обурюватися півгодини, коли не знайшов своєї вулиці у списку.
*7.* Обуритися, коли хтось знайшов її за 3 секунди.
*8.* Викинути графік, бо ні фіга не співпадає.
*9.* Попитати в усіх чатах, чи є у них світло і коли буде світло.
*10.* Прийняти неминуче.
☝️Одночасно з усіма пунктами допускається матюкати русню/владу/сусідського собаку/тумбочку, об яку вдарився мізинчиком у темряві...а головне пам'ятати що
*ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА 🇺🇦
і ми Обов'язково все це подолаємо і ПЕРЕМОЖЕМО ✊💪*
Підняти ціни..
цензору треба було б уважніше друкувати таке г
суды трусите дауны из центра разумкова...
А не хочете *уйла потрясти?!!! Він за день по мільярду заробляє!
Нехай "ахметка" з офшорів гроші на ремонти витягає, а потім в кацапів відсудить. Чого це прості громадяни маємо своїм коштом відновлювати приватну енергетику? Нам хтось оті витрати хтось поверне?!!!
Начинают убыточно -- почему все туда лезут
Как и перевозчики плачут --убыточно /а нет отбоя от них /
Возьмите среднюю машину легковую --посчитайте
На работу едите двумя маршрутками --или своей машиной
Почти по стоимости одинаково /а если завозите дите в садик то плюс /
Олігархи не можуть впоратись з тими задачами, які поставила війна. Давайте, для прикладу, розпочнемо з націоналізації всіх об'єктів енергетичного бізнесу Суркісів, все одно від цих ідіотів ніякої користі Україні немає, одні збитки!
и забрать его у алигархец Ахметова.
Не может монополист держать всю страну заложником , особенно во время войны.