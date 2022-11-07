Для более быстрого восстановления энергосистемы необходимо снять искусственные ограничения на оптовую цену электроэнергии, - эксперт

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), целесообразно снять искусственные ограничения на оптовую цену электроэнергии, чтобы энергетики могли как можно скорее восстанавливать разрушенные Россией объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил эксперт по энергетическим программам "Центра Разумкова" Максим Белявский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ожидаю, что НКРЭКУ как основной регулятор рынков энергетики и коммунальных услуг примет соответствующие решения. В частности, снимет ограничения на оптовую цену электроэнергии, согласует новый тариф с оператором системы передач", - сказал он.

Белявский добавил, что это необходимо для того, чтобы на энергетическом рынке появились средства на экстренные ремонты. "Энергетикам нужны ресурсы на локализацию и ликвидацию последствий террористических атак агрессора", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений. Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.

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