Наступает решающий период войны, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов и руководители подразделений ГУР МОУ встретились с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
Офицеры-разведчики обсудили с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви текущие события украинской освободительной войны, освобождение из плена наших воинов и перспективы полного освобождения Украины.
"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - отметил Буданов.
Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих Победу украинских Защитников.
"Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Спасибо вам за самоотверженную борьбу направленную на защиту Украины. Враг яростный и лукавый, так что пусть Господь бережет вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", - отметил Епифаний.
Также сообщается, что Митрополит отметил Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Также три офицера ГУР МО получили из рук Его Блаженства Ордена Архистратига Михаила.
Почему руководитель разведки публично встречается с религиозным лидером?
Что это? Может какая то секретная операция против врага? Ведь в Украине война
Руководитель разведки «по определению» не публичное лицо. Такова его профессия. Во многих странах даже его фамилия не известна.
Неужели все это простой пиар и желание получить очередной орден?
Слід додати - боротьба з корупцією та розвиток власних озброєнь
- Коли всі зрозуміли, що ви налаштовані рішуче?
-Після того, як я посадив у в'язницю трьох людей.
- І що то були за люди?
- Мої найкращі друзі.
україна показала...
та ти сам показав, шо ти пишеш з великої літери, а шо з малої
По поляках бачу. Набираю на смарті, який у Польщі дає мені укрлокалізацію, бо сиджу на Твій старт київстарівському.
- І що то були за люди?
- Мої найкращі друзі.
А можно назвать фамилии тех трёх ?
Ли Кван Ю ввёл тотальную цензуру в СМИ
Ли Кван Ю пересажал всю оппозицию в тюрьмы
Ли Кван Ю посадил всех своих друзей и родственников на главные должности в стране.
Хто пам'ятає радянські п'ятирічки.
Год начинающий, определяющий, решающий, завершающий...
а 4 рази по призову не прийти і похабно облаяти-обхаяти-обшуткувати страну і ти відбулавлений? - хто би знав...
================
сідлай коня
таро-ворожку. Здивувала. Гарна анаталікиня.
...
Джерело -