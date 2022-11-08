Наступает решающий период войны, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов и руководители подразделений ГУР МОУ встретились с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Эпифанием.

Офицеры-разведчики обсудили с Предстоятелем автокефальной Украинской Православной Церкви текущие события украинской освободительной войны, освобождение из плена наших воинов и перспективы полного освобождения Украины.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - отметил Буданов.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих Победу украинских Защитников.

"Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Спасибо вам за самоотверженную борьбу направленную на защиту Украины. Враг яростный и лукавый, так что пусть Господь бережет вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", - отметил Епифаний.

Также сообщается, что Митрополит отметил Буданова Орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Также три офицера ГУР МО получили из рук Его Блаженства Ордена Архистратига Михаила.