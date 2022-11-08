Настає вирішальний період війни, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов та керівники підрозділів ГУР МОУ зустрілись Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.
Офіцери-розвідники обговорили з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви поточні події української визвольної війни, визволення з полону наших воїнів та перспективи повного звільнення України.
"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - зазначив Буданов.
Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським Захисникам, які наближають Перемогу.
"Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож в цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору. Дякую вам за самовіддану боротьбу спрямовану на захист України. Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - зазначив Епіфаній.
Також повідомляється, що Митрополит відзначив Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла.
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Почему руководитель разведки публично встречается с религиозным лидером?
Что это? Может какая то секретная операция против врага? Ведь в Украине война
Руководитель разведки «по определению» не публичное лицо. Такова его профессия. Во многих странах даже его фамилия не известна.
Неужели все это простой пиар и желание получить очередной орден?
Слід додати - боротьба з корупцією та розвиток власних озброєнь
- Коли всі зрозуміли, що ви налаштовані рішуче?
-Після того, як я посадив у в'язницю трьох людей.
- І що то були за люди?
- Мої найкращі друзі.
україна показала...
та ти сам показав, шо ти пишеш з великої літери, а шо з малої
По поляках бачу. Набираю на смарті, який у Польщі дає мені укрлокалізацію, бо сиджу на Твій старт київстарівському.
- І що то були за люди?
- Мої найкращі друзі.
А можно назвать фамилии тех трёх ?
Ли Кван Ю ввёл тотальную цензуру в СМИ
Ли Кван Ю пересажал всю оппозицию в тюрьмы
Ли Кван Ю посадил всех своих друзей и родственников на главные должности в стране.
Хто пам'ятає радянські п'ятирічки.
Год начинающий, определяющий, решающий, завершающий...
а 4 рази по призову не прийти і похабно облаяти-обхаяти-обшуткувати страну і ти відбулавлений? - хто би знав...
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сідлай коня
таро-ворожку. Здивувала. Гарна анаталікиня.
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Цитата (з розділу "Чому саме зараз?") : ... Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж… навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було б вкрай непрактично, тому що така «система безпеки» потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
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