Настає вирішальний період війни, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов та керівники підрозділів ГУР МОУ зустрілись Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Офіцери-розвідники обговорили з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви поточні події української визвольної війни, визволення з полону наших воїнів та перспективи повного звільнення України.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - зазначив Буданов.

Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським Захисникам, які наближають Перемогу.

"Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож в цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору. Дякую вам за самовіддану боротьбу спрямовану на захист України. Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - зазначив Епіфаній.

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Також повідомляється, що Митрополит відзначив Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла.