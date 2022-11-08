УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Війна
22 866 73

Настає вирішальний період війни, - Буданов

буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов та керівники підрозділів ГУР МОУ зустрілись Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони.

Офіцери-розвідники обговорили з Предстоятелем автокефальної Української Православної Церкви поточні події української визвольної війни, визволення з полону наших воїнів та перспективи повного звільнення України. 

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - зазначив Буданов.

Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським Захисникам, які наближають Перемогу.

"Бог наділяє людину певними даруваннями й талантами. Тож в цей непростий час кожен має присвятити свої сили та здібності задля перемоги над російськими загарбниками. Адже від кожного з нас щось залежить і усі ми в єдності здатні досягати успіху в протидії агресору. Дякую вам за самовіддану боротьбу спрямовану на захист України. Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - зазначив Епіфаній.

Також читайте: Пентагон не підтверджує інформацію ГУР, що Іран надасть РФ балістичні ракети

Також повідомляється, що Митрополит відзначив Буданова Орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також три офіцери ГУР МО отримали з рук Його Блаженства Ордени Архистратига Михаїла.

Автор: 

Буданов Кирило (493) розвідка (3871) Епіфаній (350)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
У Буданова з Арестовичем кожний місяць вирішальний....
показати весь коментар
08.11.2022 20:51
+19
Армія, мова, віра. Саме так - це відома формула.
показати весь коментар
08.11.2022 20:51
+17
Запомните и запишите Украина в границах 1991 года, репврации 1 триллион, ЯО, НАТО, ЕС
показати весь коментар
08.11.2022 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, у Владимира Высоцкого, был огромный талант. К сожалению это признали только после смерти.
показати весь коментар
08.11.2022 21:43 Відповісти
"Во-Во" любит цитировать)...Ой, "Арсений Поволоцкий"
показати весь коментар
08.11.2022 22:08 Відповісти
Надо же. Очередной его ник исчез...Оперативно)
показати весь коментар
08.11.2022 22:10 Відповісти
хо-хо, поймали с поличным. )))
показати весь коментар
08.11.2022 22:16 Відповісти
А что происходит?!

Почему руководитель разведки публично встречается с религиозным лидером?

Что это? Может какая то секретная операция против врага? Ведь в Украине война

Руководитель разведки «по определению» не публичное лицо. Такова его профессия. Во многих странах даже его фамилия не известна.

Неужели все это простой пиар и желание получить очередной орден?
показати весь коментар
08.11.2022 22:54 Відповісти
Висоцький був хитрий совок і улюбленець Андропова ,тому йому багато було дозволено, в тому числі збирати нелегальні концерти та заробляти пристойні гроші і не розуміти що таке дефіцит, та зарплата інженера 120 рублів
показати весь коментар
08.11.2022 23:18 Відповісти
На висоцкого дрочили по полной, для лохов кгб сделало из него дисидента.
показати весь коментар
09.11.2022 04:09 Відповісти
"Шо, опять?"
показати весь коментар
08.11.2022 20:51 Відповісти
щось цього секретного агєнта занадто дофіга з усіх щілин
показати весь коментар
08.11.2022 22:14 Відповісти
Армія, мова, віра. Саме так - це відома формула.
показати весь коментар
08.11.2022 20:51 Відповісти
Формула неповна та недостатня, і час це показав.
Слід додати - боротьба з корупцією та розвиток власних озброєнь
показати весь коментар
08.11.2022 20:57 Відповісти
Це просто розшифрування змісту. Бо розвиток власних озброєнь - то Армія. Боротьба з корупцією - це Віра.
показати весь коментар
08.11.2022 21:02 Відповісти
Як Україні не вистачає людини залізної волі та залізної руки, яка знає, що треба робити і як це треба робити. Покійний президент Сінгапуру Лі Кван Ю, який за 30 років привів це місто-державу від рибальського села до блискучого мегаполісу одного разу в інтерв'ю, так відповів на запитання.
- Коли всі зрозуміли, що ви налаштовані рішуче?
-Після того, як я посадив у в'язницю трьох людей.
- І що то були за люди?
- Мої найкращі друзі.
показати весь коментар
08.11.2022 21:12 Відповісти
Залізна рука передбачає насилля та правовий негілізм, то нафіга нам воно треба? Ми вже бачили залізни руки на прикладі Сталіна, Гітлера та їм подібним. Можете подивитись на ******* та успішні країни та надати приклади залізних рук, за допомогою яких вони стали *********? Отож
показати весь коментар
08.11.2022 21:21 Відповісти
Ще раз, якщо ви мою думку з першого разу не зрозуміли. Рівняти диктатора сталіна і диктатора Лі Кван Ю, все одно, що рівняти Мерседес і Запорожець - за принципом однакові, а суть різна. Треба розуміти, яку мету диктатор ставить перед собою. Сталін маніяк і вбивця з прицілом на світове панування, і тому все ним створене розвалилося. Ли Кван Ю є творець і тому ******** Сінгапур це пам'ятник особисто йому. Своєю залізною рукою він вирвав китайську бідність у світове лідерство. І у Південній Кореї теж такий був, Ро Де У, здається. Вони свою справу зробили, а далі, як і належить - демократія, свобода, прогрес, процвітання. А Україна... А що сказати, шість президентів за 30 років, а в результаті є те, що є. Але все законно обрані. А де гарантія, що й 7-й не стане в один ряд із попередніми шістьма? Вже наводив слова ізраїльського прем'єра, колишньої киянки Голди Мейїр - "Я не знаю, що народ хоче. Але я знаю, що народу треба". Якщо народ інфантилен("па пріколу, ага...?), то освічений диктатор найкращий шлях для періоду становлення
показати весь коментар
08.11.2022 21:37 Відповісти
З іншої сторони не слід народну владу віддавати залізним рукам. Народний, громадний контроль ось рішення
показати весь коментар
08.11.2022 21:56 Відповісти
Але ж Ірландія досягла успіху без Ю і У. Я б брав приклад з неї.
показати весь коментар
08.11.2022 22:03 Відповісти
кончай бред кацапсикй накидывать -твой кван ю там одну корупцию заменил своей монополией и авторитаризмом
показати весь коментар
08.11.2022 22:25 Відповісти
Сралин ничему не научил?
показати весь коментар
08.11.2022 21:21 Відповісти
У нас свої методи. Хто би міг подумати у 2019, що наша ганьба перетвориться у звитягу, а клоун переможе "найбільшого стратега світу путлєра". Інша країна - інші методи.
показати весь коментар
08.11.2022 21:26 Відповісти
Ну, ніхто ще нікого не переміг, війна в розпалі. Росія показала себе набагато нижче за обіцяне, україна показала себе набагато краще за очікуване, а в результаті сили зрівнялися і явної перемоги не має ніхто (якщо не буде форс-мажор типу тактичного ядерного вибуху). Але я не про це. Героїзм армії це добре, але 30 попередніх років української незалежності призвели до того, що у війну Україна вступила в рангу "об'єкта політики". Не вона вирішує, за неї вирішують, не своїм воює, воює тим, що дають, і найголовніше мені здається, що не вона визначатиме воювати або йти на переговори - їй вкажуть. А стати самостійною, стати "суб'єктом політики" за нинішнього стану українського суспільства та української еліти неможливо. Значить лише сталева воля рішучої людини, лише політика залізної руки. Так я бачу...
показати весь коментар
08.11.2022 21:51 Відповісти
Росія показала ...

україна показала...

та ти сам показав, шо ти пишеш з великої літери, а шо з малої
показати весь коментар
08.11.2022 22:27 Відповісти
То очепятка - далі (7 рядків нижче) Україну він з великої букви пише.
показати весь коментар
08.11.2022 23:06 Відповісти
ну не клоун переможе, а Армія і народ! клоун тіки победобєсні відосіки куячить
показати весь коментар
08.11.2022 22:17 Відповісти
Це ясна справа. Але в очах заграниці це все Зе. Я навіть по полках бачу. Який крутий у Вас през. Став таким, відповідаю. Метаморфоза відбулася з типовим прєдставітєлєм русского міра. Таке можл ве лише в Україні.
показати весь коментар
08.11.2022 22:37 Відповісти
По полках бачу. Набираю на смарті, який у Польщі дає мені укрлокалізацію, бо сиджу на Твій старт київстар їв ському.
показати весь коментар
08.11.2022 22:38 Відповісти
Мушу перенабрати на компі.

По поляках бачу. Набираю на смарті, який у Польщі дає мені укрлокалізацію, бо сиджу на Твій старт київстарівському.

показати весь коментар
08.11.2022 23:07 Відповісти
не гони беса - Ли кван ю вместо коррупции ввел корпорацию свою или монополию -куда поназначал своих "родственников"
показати весь коментар
08.11.2022 22:22 Відповісти
-Після того, як я посадив у в'язницю трьох людей.
- І що то були за люди?
- Мої найкращі друзі.

А можно назвать фамилии тех трёх ?

Ли Кван Ю ввёл тотальную цензуру в СМИ

Ли Кван Ю пересажал всю оппозицию в тюрьмы

Ли Кван Ю посадил всех своих друзей и родственников на главные должности в стране.
показати весь коментар
08.11.2022 22:25 Відповісти
Запомните и запишите Украина в границах 1991 года, репврации 1 триллион, ЯО, НАТО, ЕС
показати весь коментар
08.11.2022 20:51 Відповісти
и всё это под контролем англосаксов. А то и триллиона не будет, и яо продадут федерастам
показати весь коментар
08.11.2022 21:23 Відповісти
Братан, может мы наконец к этому берегу причалим?
показати весь коментар
08.11.2022 21:32 Відповісти
к какому берегу?
показати весь коментар
08.11.2022 22:23 Відповісти
где не киздят про англосаксов
показати весь коментар
08.11.2022 22:30 Відповісти
я написал "где НЕ киздят про англосаксов"
показати весь коментар
09.11.2022 08:02 Відповісти
К демократам
показати весь коментар
08.11.2022 23:35 Відповісти
Хотя в Украине, я бы хотел быть республиканцем
показати весь коментар
08.11.2022 23:48 Відповісти
оружие дай. боеприпасы дай. бойцов научи. разведданные дай. пво дай. ракеты дай. обуй. одень. триллион дай, генераторы дай. инфраструктуру восстанови. яо дай. Вот теперь бЕнины человеки довольны. а теперь пошли нахер англосаксы. прямо по зеленорылым методичкам и прямо как зеленгский после выборов послал избирателей.
показати весь коментар
09.11.2022 08:21 Відповісти
У Буданова з Арестовичем кожний місяць вирішальний....
показати весь коментар
08.11.2022 20:51 Відповісти
Не злите Люську. А то сейчас стрельнет с гранатомёта)
показати весь коментар
08.11.2022 20:53 Відповісти
за 2-3 тижня долетить
показати весь коментар
08.11.2022 22:18 Відповісти
видите ли. Критические дни у них то каждый месяц, гормоны там ух как бьют неделями. А если задержка - взрыв мозга
показати весь коментар
08.11.2022 21:27 Відповісти
Добрий вечір,Кирило. Як там гогілашвілі?
показати весь коментар
08.11.2022 20:52 Відповісти
Треба гнати кацапських попів, ви уявляєте щоб от так москальська церква благословляла вбивати кацапів? Вони ж перші зрадники- навідники.
показати весь коментар
08.11.2022 20:54 Відповісти
Мабуть не дуже на роботі завантажений, якщо є час з попами зустрічатись.
показати весь коментар
08.11.2022 20:54 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 20:55 Відповісти
То все звички з минулого, якось визначати той чи інший період.
Хто пам'ятає радянські п'ятирічки.
Год начинающий, определяющий, решающий, завершающий...
показати весь коментар
08.11.2022 21:22 Відповісти
жаль , що в цей відповідальний період розвідкою керують подібні блазні
показати весь коментар
08.11.2022 21:01 Відповісти
Кузьмичи думали нацистов мочить приехали а тут кадыровцы в жопу ****
показати весь коментар
08.11.2022 21:02 Відповісти
кіріло, 36 років, гінірал-майор, начальнік гур. гуру пздець.
показати весь коментар
08.11.2022 21:03 Відповісти
цей ще скромний - 6ти місячні курси генерал-майорів і ти він...
а 4 рази по призову не прийти і похабно облаяти-обхаяти-обшуткувати страну і ти відбулавлений? - хто би знав...
показати весь коментар
08.11.2022 21:22 Відповісти
Настає вирішальний період війни, - Буданов
================
сідлай коня
показати весь коментар
08.11.2022 21:06 Відповісти
Балабол ніголи не був розвідником.
показати весь коментар
08.11.2022 21:13 Відповісти
В мене враження що цей дибіл буданов начитався бульварних газет там де пишуть про кінець світу, інопланетян і тд.
показати весь коментар
08.11.2022 21:22 Відповісти
Буданов дає інформацію для ворожок на таро картах. До речі, слухав одну українську
таро-ворожку. Здивувала. Гарна анаталікиня.
показати весь коментар
08.11.2022 21:37 Відповісти
Як можна було такого дурня призначити керувати розвідкою ?
показати весь коментар
08.11.2022 21:45 Відповісти
так а зеленский - что умнее?
показати весь коментар
08.11.2022 22:28 Відповісти
я вже помітив , він просто нарцис і до усрачки любить піаритись.
показати весь коментар
08.11.2022 22:59 Відповісти
Я не понимаю, руководитель разведки, это болтун высшей категории? Да и с кем он болтает, с религиозным деятелем????
показати весь коментар
08.11.2022 21:45 Відповісти
буданов просто тупой мудак или крот кремлевский если публично озвучивает военные планы Украины..
показати весь коментар
08.11.2022 22:29 Відповісти
Цікаво, а який період війни був до цього? Невирішальний, так собі, звичайний, нічого особливого, якась фігня, просто постріляли? Ще варіанти від буданова.
показати весь коментар
08.11.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 21:48 Відповісти
Ему бы шпрехшталмейстером на площади Победы работать, в цирке. Уж больно его на арену цирка поговорить тянет.
показати весь коментар
08.11.2022 22:03 Відповісти
Та ну йолкі-палкі, де ж такі дівся лучший дружбан великого Лохабонєвтік - Баканов?? Де ділося це стерво, яке потакало і покривало всі забаганки Янелоха? Чому йому не пред'являють підозру у держзраді? ДЕ ДІВСЯ БАКАНОВ???
показати весь коментар
08.11.2022 22:24 Відповісти
Цитата (з розділу 2) : ... Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство. Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом? Колись раніше - перед потопом - таке вже було: Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити. Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...
Цитата (з розділу "Чому саме зараз?") : ... Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж… навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було б вкрай непрактично, тому що така «система безпеки» потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
...
Джерело -
показати весь коментар
09.11.2022 04:17 Відповісти
дибіл.Буданов ппросто дибіл.
показати весь коментар
09.11.2022 09:56 Відповісти
 
 