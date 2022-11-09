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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине и заслушал отчет Суровикина

шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в командный пункт Объединенной группировки российских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства обороны РФ.

В сообщении отмечается, что на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала Суровикина относительно текущей оперативной обстановки, характера действий противника, выполнения российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно по вопросам обеспечения всеми видами обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в пределах частичной мобилизации.

Читайте также: Российские оккупанты хотят устроить техногенную катастрофу - затопить территории на Херсонщине, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ОП

Автор: 

Шойгу Сергей (714) Суровикин Сергей (34)


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Топ комментарии
+38
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08.11.2022 23:49
+22
Проінспектує скоро власну яму,падло й@бане.
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08.11.2022 23:48
+22
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08.11.2022 23:55
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Проінспектує скоро власну яму,падло й@бане.
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08.11.2022 23:48 Ответить
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08.11.2022 23:49 Ответить
це він шойзі так весело зігує клешнею?
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09.11.2022 00:33 Ответить
Ему шойгу уже - до лампочки.
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09.11.2022 06:07 Ответить
"...Шойгу проінспектував війська окупантів в Україні та заслухав звіт Суровікіна..."

И что?.. Всё пропало? Аааа!
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08.11.2022 23:49 Ответить
провів інспекцію ... хм ... мабуть дійшли слухи що кадирівці рашистів без вазеліну порають
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08.11.2022 23:53 Ответить
Поэтому принял решение вместе с тампонами мобилизованным выдавать анальную смазку. 😂
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09.11.2022 08:41 Ответить
хочешь передать привет...?
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09.11.2022 00:01 Ответить
а, може, він навідник M142 HIMARSу? Нехай би знав...
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09.11.2022 00:04 Ответить
скорее всего он хочет быть подальше...!
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09.11.2022 00:16 Ответить
Ніхто з їхнього керівництва не з'явитися в зоні поразки нашої артилерії ,особливо після випадку з герасимовим
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09.11.2022 00:50 Ответить
в честь визита аленевода, суроффкин дал праздничный абед, чем гундяй послал.
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08.11.2022 23:54 Ответить
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08.11.2022 23:55 Ответить
Чудова самоутилізація кацапів. Нада павтаріть!
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09.11.2022 00:01 Ответить
Всё в порядке. План по утилизации русни надо выполнить вовремя. Дальше рекомендую чмобов укокошить сразу в военкоматах. Отпадёт возня с обмундированием, оружием и транспортом в Украину.
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09.11.2022 00:14 Ответить
Да но для этого нужны укокошиватели диверсанты на их территории
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09.11.2022 00:55 Ответить
Уже свои имеется в виде кадыровцев и боевых таджиков.
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09.11.2022 10:38 Ответить
Якась "бредятина" Протитанкова міна дійсно розрахована на натискне зусилля в 200-400 кг - в залежності від моделі (правда, чув я якісь "пісні" про можливість "ослаблення пружини" для зменшення натискного зусилля, але тільки на рівні "слухів" Хай скажуть своє слово спеціалісти) По -друге : судячи з допису - це ЙОМУ пропонували "наступить"?
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09.11.2022 06:07 Ответить
Сталкер

@ValBodin

·

https://twitter.com/ValBodin/status/1590055052164886528 3 ч

Письма с фронта. "Мало того, что не кормят и автомат ржавый, так ещё и в жопу ...бут"
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08.11.2022 23:59 Ответить
**...т значит любят А автомат если дать не ржавый, то его заберут солдаты НАТО, как и жратву.
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09.11.2022 00:16 Ответить
Кацапи тупі та ще й сліпі, оленейобу з мацкви не видно,що все хреново !
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09.11.2022 00:00 Ответить
и что может инспектировать алиневод запаса шойгу, ни одного дня не служивший в армии , и не одного дня не учившийся в военном училище(академии)?
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09.11.2022 00:00 Ответить
"ето ж роісся"....
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09.11.2022 00:07 Ответить
И нах оно им дипилам надо???
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09.11.2022 00:15 Ответить
Були б ракети з ГРОМУ…., але ж Зеленський - Таран зробили «краще»… і комплексу немає, тому і ************ шойгу живим відпустили!!!
От така, правдива історія, від привладних для Українців за три рок!!!
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09.11.2022 00:18 Ответить
А до чого тут "Гром"? Тут справа, в першу чергу, розвідки! Бо Шойгу спочатку приїхав, заслухав звіт і поїхав І лише потім про це повідомили Он - довідалися розвідники про сплановану нараду на Харківщині - і Герасимов має тепер "мітку" від "бандер", а дехто черв"яків годує "пад бярозками" І "Гром" не потрібен
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09.11.2022 06:14 Ответить
вслед за пуйлом карточный маршал видимость приехал делать
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09.11.2022 00:20 Ответить
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09.11.2022 00:41 Ответить
Вот у этого пса смердящего в Москве хата стоимостью в 1 млн. "зелеными".
А зарплата 4.5 млн в год "деревянными".
На минуточку.
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09.11.2022 06:32 Ответить
Премьер-министры России Хрюшин и Степашин.
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09.11.2022 09:41 Ответить
Кто то "ванговал" здесь, что скоро оленевода кинут в окопы)) Наверное приезжал копать себе окоп)
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09.11.2022 00:43 Ответить
как он прибыл без визы и загран паспорта вопрос к арестовичу..жданову..киму..папе римскому..папе карле..и обаме,)кринж или как?
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09.11.2022 00:50 Ответить
паспорта и визы только для людей))
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09.11.2022 01:13 Ответить
кто сюда только не ездил и пропагондоны и террористы и лизоблюды и депутаты..кто следущий где прилет хаймарса,,,,,,,,,,,,,,????????????
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09.11.2022 00:48 Ответить
Если этот оленевод удрал с передку с целой жопой, это Победа ящетаю
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09.11.2022 06:53 Ответить
цензор,досить писати "російська федерація","росія"із великої літери
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09.11.2022 07:00 Ответить
 
 