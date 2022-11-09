Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине и заслушал отчет Суровикина

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в командный пункт Объединенной группировки российских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства обороны РФ.

В сообщении отмечается, что на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала Суровикина относительно текущей оперативной обстановки, характера действий противника, выполнения российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно по вопросам обеспечения всеми видами обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в пределах частичной мобилизации.

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