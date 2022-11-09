Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине и заслушал отчет Суровикина
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в командный пункт Объединенной группировки российских войск в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства обороны РФ.
В сообщении отмечается, что на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала Суровикина относительно текущей оперативной обстановки, характера действий противника, выполнения российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно по вопросам обеспечения всеми видами обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в пределах частичной мобилизации.
Топ комментарии
+38 Топ Ган
показать весь комментарий08.11.2022 23:49
+22 Garry Grant
показать весь комментарий08.11.2022 23:48
+22 Перехватчик
показать весь комментарий08.11.2022 23:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И что?.. Всё пропало? Аааа!
@ValBodin
·
https://twitter.com/ValBodin/status/1590055052164886528 3 ч
Письма с фронта. "Мало того, что не кормят и автомат ржавый, так ещё и в жопу ...бут"
От така, правдива історія, від привладних для Українців за три рок!!!
А зарплата 4.5 млн в год "деревянными".
На минуточку.