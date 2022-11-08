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Шойгу проінспектував війська окупантів в Україні та заслухав звіт Суровікіна

шойгу

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу прибув до командного пункту Об’єднаного угруповання російських військ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Міністерства оборони РФ.

У повідомленні зазначається, що на командному пункті Шойгу заслухав доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ генерала Суровікіна щодо поточної оперативної обстановки, характеру дій противника, виконання російськими військами бойових завдань на різних операційних напрямках, а також окремо з питань забезпечення всіма видами забезпечення прибулих до складу угруповання військовослужбовців, покликаних на військову службу у межах часткової мобілізації.

Читайте також: Російські експерти просять Суровікіна звернути на увагу на погане забезпечення мобілізованих та наполягають на створенні "СМЕРШ"

Автор: 

Шойгу Сергій (628) Суровікін Сергій (47)


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Топ коментарі
+38
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08.11.2022 23:49
+22
Проінспектує скоро власну яму,падло й@бане.
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08.11.2022 23:48
+22
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08.11.2022 23:55
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Проінспектує скоро власну яму,падло й@бане.
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08.11.2022 23:48 Відповісти
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08.11.2022 23:49 Відповісти
це він шойзі так весело зігує клешнею?
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09.11.2022 00:33 Відповісти
Ему шойгу уже - до лампочки.
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09.11.2022 06:07 Відповісти
"...Шойгу проінспектував війська окупантів в Україні та заслухав звіт Суровікіна..."

И что?.. Всё пропало? Аааа!
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08.11.2022 23:49 Відповісти
провів інспекцію ... хм ... мабуть дійшли слухи що кадирівці рашистів без вазеліну порають
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08.11.2022 23:53 Відповісти
Поэтому принял решение вместе с тампонами мобилизованным выдавать анальную смазку. 😂
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09.11.2022 08:41 Відповісти
хочешь передать привет...?
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09.11.2022 00:01 Відповісти
а, може, він навідник M142 HIMARSу? Нехай би знав...
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09.11.2022 00:04 Відповісти
скорее всего он хочет быть подальше...!
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09.11.2022 00:16 Відповісти
Ніхто з їхнього керівництва не з'явитися в зоні поразки нашої артилерії ,особливо після випадку з герасимовим
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09.11.2022 00:50 Відповісти
в честь визита аленевода, суроффкин дал праздничный абед, чем гундяй послал.
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08.11.2022 23:54 Відповісти
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08.11.2022 23:55 Відповісти
Чудова самоутилізація кацапів. Нада павтаріть!
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09.11.2022 00:01 Відповісти
Всё в порядке. План по утилизации русни надо выполнить вовремя. Дальше рекомендую чмобов укокошить сразу в военкоматах. Отпадёт возня с обмундированием, оружием и транспортом в Украину.
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09.11.2022 00:14 Відповісти
Да но для этого нужны укокошиватели диверсанты на их территории
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09.11.2022 00:55 Відповісти
Уже свои имеется в виде кадыровцев и боевых таджиков.
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09.11.2022 10:38 Відповісти
Якась "бредятина" Протитанкова міна дійсно розрахована на натискне зусилля в 200-400 кг - в залежності від моделі (правда, чув я якісь "пісні" про можливість "ослаблення пружини" для зменшення натискного зусилля, але тільки на рівні "слухів" Хай скажуть своє слово спеціалісти) По -друге : судячи з допису - це ЙОМУ пропонували "наступить"?
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09.11.2022 06:07 Відповісти
Сталкер

@ValBodin

·

https://twitter.com/ValBodin/status/1590055052164886528 3 ч

Письма с фронта. "Мало того, что не кормят и автомат ржавый, так ещё и в жопу ...бут"
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08.11.2022 23:59 Відповісти
**...т значит любят А автомат если дать не ржавый, то его заберут солдаты НАТО, как и жратву.
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09.11.2022 00:16 Відповісти
Кацапи тупі та ще й сліпі, оленейобу з мацкви не видно,що все хреново !
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09.11.2022 00:00 Відповісти
и что может инспектировать алиневод запаса шойгу, ни одного дня не служивший в армии , и не одного дня не учившийся в военном училище(академии)?
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09.11.2022 00:00 Відповісти
"ето ж роісся"....
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09.11.2022 00:07 Відповісти
И нах оно им дипилам надо???
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09.11.2022 00:15 Відповісти
Були б ракети з ГРОМУ…., але ж Зеленський - Таран зробили «краще»… і комплексу немає, тому і ************ шойгу живим відпустили!!!
От така, правдива історія, від привладних для Українців за три рок!!!
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09.11.2022 00:18 Відповісти
А до чого тут "Гром"? Тут справа, в першу чергу, розвідки! Бо Шойгу спочатку приїхав, заслухав звіт і поїхав І лише потім про це повідомили Он - довідалися розвідники про сплановану нараду на Харківщині - і Герасимов має тепер "мітку" від "бандер", а дехто черв"яків годує "пад бярозками" І "Гром" не потрібен
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09.11.2022 06:14 Відповісти
вслед за пуйлом карточный маршал видимость приехал делать
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09.11.2022 00:20 Відповісти
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09.11.2022 00:41 Відповісти
Вот у этого пса смердящего в Москве хата стоимостью в 1 млн. "зелеными".
А зарплата 4.5 млн в год "деревянными".
На минуточку.
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09.11.2022 06:32 Відповісти
Премьер-министры России Хрюшин и Степашин.
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09.11.2022 09:41 Відповісти
Кто то "ванговал" здесь, что скоро оленевода кинут в окопы)) Наверное приезжал копать себе окоп)
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09.11.2022 00:43 Відповісти
как он прибыл без визы и загран паспорта вопрос к арестовичу..жданову..киму..папе римскому..папе карле..и обаме,)кринж или как?
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09.11.2022 00:50 Відповісти
паспорта и визы только для людей))
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09.11.2022 01:13 Відповісти
кто сюда только не ездил и пропагондоны и террористы и лизоблюды и депутаты..кто следущий где прилет хаймарса,,,,,,,,,,,,,,????????????
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09.11.2022 00:48 Відповісти
Если этот оленевод удрал с передку с целой жопой, это Победа ящетаю
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09.11.2022 06:53 Відповісти
цензор,досить писати "російська федерація","росія"із великої літери
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09.11.2022 07:00 Відповісти
 
 