"...Шойгу проінспектував війська окупантів в Україні та заслухав звіт Суровікіна..."

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу прибув до командного пункту Об’єднаного угруповання російських військ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Міністерства оборони РФ.

У повідомленні зазначається, що на командному пункті Шойгу заслухав доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ генерала Суровікіна щодо поточної оперативної обстановки, характеру дій противника, виконання російськими військами бойових завдань на різних операційних напрямках, а також окремо з питань забезпечення всіма видами забезпечення прибулих до складу угруповання військовослужбовців, покликаних на військову службу у межах часткової мобілізації.

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