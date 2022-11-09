Китай усилит готовность армии к войне, - Си Цзиньпин (обновлено)
Китай намерен укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации в мире.
Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
8 ноября Си Цзиньпин приехал с инспекцией в объединенный оперативный командный центр Центральной военной комиссии, показательно прибыв в военной форме.
"Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне", - сказал Цзиньпин.
Во время выступления Си в очередной раз отметил необходимость модернизировать и усиливать китайскую армию; заявил, что мир претерпевает "изменения, невиданные за столетия", а нацбезопасность Китая "стыкается с повышенной нестабильностью и неопределенностью".
На встрече с военным руководством он заявил, что "вся армия должна посвятить всю свою энергию и выполнить всю свою работу по обеспечению боевой готовности, повысить свою способность бороться и побеждать".
Заявления переизбранного на третий срок главы Китая прозвучали после серии "агрессивных" учений китайской армии на границах Тайваня.
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Сі покажи карту,откуда будєт нападєніє.
Звісно, сумнівно, що Китай вступить у війну у найближчи місяці, тому Китай зараз тягне час, та зображає нейтралітет - не хоче потрапити під санкції, та в одночас не хоче до санкцій приєднуватися, щоб росія не гепнулась завчасно.
П
Але в найближчи декілька років - набагато більш ймовірно що вступить у війну.
А Республіка Китай - знаходиться на о.Тайвань бо її туди вигнали ті самі комуняцькі КНР (китайська ордло що виросла)
бо другу ми вже бачіли...
чому багата скарбами й оточена з усіх боків Швейцарія, не боїться нападу НАТО...
але є нюанс - Щвейцарія нікому в пицкі не лізе...
а ці тварі - всім в очі...
ну і що з ними робити?
На жаль
А я говорил, когда Синь Пинь устроил выворотку своему корешу. Дело идет к Большой Войне
1."Если бы мы(Китай) не напали на Тайвань, то Тайвань напал бы на нас, мы просто на опережение действовали."
2.денацификация и демилитаризация,
3.один нарот,
4.западные биолаборатории,
5.разработка ядерного оружия или грязной бімби
6.Тайванская республика искусственная и создал ее
Ленин(Мао Цзэдун)
Думаю, что в штатах это понимают.