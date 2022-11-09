Китай усилит готовность армии к войне, - Си Цзиньпин (обновлено)

Китай намерен укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации в мире.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

8 ноября Си Цзиньпин приехал с инспекцией в объединенный оперативный командный центр Центральной военной комиссии, показательно прибыв в военной форме.

"Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне", - сказал Цзиньпин.

Во время выступления Си в очередной раз отметил необходимость модернизировать и усиливать китайскую армию; заявил, что мир претерпевает "изменения, невиданные за столетия", а нацбезопасность Китая "стыкается с повышенной нестабильностью и неопределенностью".

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На встрече с военным руководством он заявил, что "вся армия должна посвятить всю свою энергию и выполнить всю свою работу по обеспечению боевой готовности, повысить свою способность бороться и побеждать".

Заявления переизбранного на третий срок главы Китая прозвучали после серии "агрессивных" учений китайской армии на границах Тайваня.