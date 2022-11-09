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Новости Война
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Китай усилит готовность армии к войне, - Си Цзиньпин (обновлено)

сі,цзіньпін

Китай намерен укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации в мире.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

8 ноября Си Цзиньпин приехал с инспекцией в объединенный оперативный командный центр Центральной военной комиссии, показательно прибыв в военной форме.

Китай усилит готовность армии к войне, - Си Цзиньпин 01

"Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне", - сказал Цзиньпин.

Во время выступления Си в очередной раз отметил необходимость модернизировать и усиливать китайскую армию; заявил, что мир претерпевает "изменения, невиданные за столетия", а нацбезопасность Китая "стыкается с повышенной нестабильностью и неопределенностью".

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На встрече с военным руководством он заявил, что "вся армия должна посвятить всю свою энергию и выполнить всю свою работу по обеспечению боевой готовности, повысить свою способность бороться и побеждать".

Заявления переизбранного на третий срок главы Китая прозвучали после серии "агрессивных" учений китайской армии на границах Тайваня.

Китай (3000) Си Цзиньпин (292)


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Топ комментарии
+12
)(уйло теж казав що на нього нападати хочуть,учєнія біля нашого кордону проводив а бульбяник з картою нападєнія носився.
Сі покажи карту,откуда будєт нападєніє.
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09.11.2022 09:04
+11
Разивати комуняк з КНР Китаєм - все одно що називати ордло Донбасом.

А Республіка Китай - знаходиться на о.Тайвань бо її туди вигнали ті самі комуняцькі КНР (китайська ордло що виросла)
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09.11.2022 09:04
+10
Що сказати... Підори вони і на дальньому сході - підори
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09.11.2022 09:04
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Краснопузые не уймутся никак посмотрел на ***** и подумал может повторить?
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09.11.2022 09:04 Ответить
Що сказати... Підори вони і на дальньому сході - підори
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09.11.2022 09:04 Ответить
)(уйло теж казав що на нього нападати хочуть,учєнія біля нашого кордону проводив а бульбяник з картою нападєнія носився.
Сі покажи карту,откуда будєт нападєніє.
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09.11.2022 09:04 Ответить
Саме так. Мені теж здається, що це натяк на підготовку Китаєм до вступу в третю світову, та зовсім не як супротивник росії, нажаль. І риторика та ж сама, як і у рашистів була до повномасштабного вторгнення.
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09.11.2022 09:49 Ответить
а як же тоді зовсім недавні заяви Сі на адресу Байдена про "двополярний світ", та про "необхідність налагоджування відносин із США"?
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09.11.2022 10:11 Ответить
Ви ще скажіть, що комуністи ніколи не брешуть.
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09.11.2022 11:01 Ответить
Ну якщо цей комуніст - лідер найбільш населеної та однієї з найбільш економічно розвинених та впливових країн світу, то мабуть він мав би відповідати за свої слово, й не "ляпати що попало"...
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09.11.2022 12:54 Ответить
Тому й він зараз обережно бреше, щоб потім можна було вилавірувати між *****, та легко виправдатись.
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09.11.2022 23:54 Ответить
Це буде смішно, бо по-перше, у такому випадку Китай повністю закінчиться економічно, а по-друге, вони не в курсі, як військову логістику будувати для закордонних операцій, бо вони жодної не робили.
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09.11.2022 10:20 Ответить
Почнуть з Тайваню, а далі у китайців дуже великі імперські амбіції. А гарматного м'яса в них дуже багато.

Звісно, сумнівно, що Китай вступить у війну у найближчи місяці, тому Китай зараз тягне час, та зображає нейтралітет - не хоче потрапити під санкції, та в одночас не хоче до санкцій приєднуватися, щоб росія не гепнулась завчасно.
П
Але в найближчи декілька років - набагато більш ймовірно що вступить у війну.
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09.11.2022 11:11 Ответить
гарматне м'ясо в 21-му столітті має вже не вирішальний вплив на хід війни.
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09.11.2022 13:43 Ответить
Тому китайці зараз дуже активно озброюється. Також вони активно працюють в напрямку гіперзвукових ракет.
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09.11.2022 23:53 Ответить
Разивати комуняк з КНР Китаєм - все одно що називати ордло Донбасом.

А Республіка Китай - знаходиться на о.Тайвань бо її туди вигнали ті самі комуняцькі КНР (китайська ордло що виросла)
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09.11.2022 09:04 Ответить
Ви щось дуже плутаєте порівнюючи з ордло. комуняцька і націоналістська кнр виросли обидві з гоміньдана. і той же чан кайши не проти був співпрацювати з москвою, відправивши туди сина, коли це було вигідно.
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09.11.2022 11:19 Ответить
ніби до цього вона до неї цілеспрямовано не готувалась...
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09.11.2022 09:05 Ответить
самі собі хформу пошиете, 3тя армія світу?
бо другу ми вже бачіли...
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09.11.2022 09:07 Ответить
Ще жоден ватник не зміг мені пояснити,
чому багата скарбами й оточена з усіх боків Швейцарія, не боїться нападу НАТО...
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09.11.2022 09:17 Ответить
тому що вона на *** нікому не потрібна, як і кацапня, як і китайчята, як і нордичні пельмені, як і чалмата іранська, наглухуло іпанута прідурь....
але є нюанс - Щвейцарія нікому в пицкі не лізе...
а ці тварі - всім в очі...
ну і що з ними робити?
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09.11.2022 09:25 Ответить
ваше мацкварецьке мненіє яке?
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09.11.2022 09:29 Ответить
вас вже зараз, долбойобів, *******, чі ще трохі почекати?
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09.11.2022 09:30 Ответить
А не боїтеся, що ваша економіка в дупі вже наполовину. Кормити народ треба, не кажучи вже про армію
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09.11.2022 09:20 Ответить
Щоб піти війною армія і народ має ути голодним і злим ....
На жаль
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09.11.2022 09:22 Ответить
Потому и не кусают.
А я говорил, когда Синь Пинь устроил выворотку своему корешу. Дело идет к Большой Войне
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09.11.2022 09:23 Ответить
Сі ще підожде, поки Росія в угарі всі свої ракеті вистріляє, війська уробить, гроші закінчаться, і от тоді - "Сібірь нася!"
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09.11.2022 09:26 Ответить
Китай копировал российскую армию. Потом увидел, что она (вс рф) - ничто, и понял, что НОАК - чуть больше, чем ничто. Испугался. Решил что-то делать. Дурак, уже поздно.
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09.11.2022 09:28 Ответить
бред сивой кобылы, почёрпнутый, видимо из писулек мясника Жукова. Одними касками не только не удержать, но и не захватить ничего. А в случае Китая, эти каски до сраки, так как Китай не в курсе, как строить военную логистику.
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09.11.2022 10:24 Ответить
так Афган США власними касками і не утримували, а місцевими. Намагалися виростити світську державу, інститути влади та армію, але для цього потрібно працювати власне аборигенам, а якщо аборигенам головне опіум для тіла та души, то закінчуються саме так - повернення в середньовіччя
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09.11.2022 10:40 Ответить
так вони не вважать це за наркотик, тому вживають вільно як сигарети )
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09.11.2022 10:53 Ответить
а все однаково для них, що СРСР що США. Штаты просто свежий пример. СРСР ніс для них світський комунізм, а США світську демократію. Обі країни для них окупанти, там інше днк, мислення, світогляд. І ніякими касками утримати ворожу країну яка ментально інша неможливо. Лише викинуті гроші, які можна направити на власну державу.
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09.11.2022 10:58 Ответить
розмовляв, але англійською з іммігрантами в штатах в 2016, молодь яка побачила можливість втекти від застарілих догм та устроїв. частина суспільства хотіла змін і підтримували США, але не вийшло. а СРСР вони не застали, тому порівняти не змогли
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09.11.2022 11:11 Ответить
Сі хоче замість будувати майбутнє хоче знову щоб китайці бігали горобців ганяли по полю
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09.11.2022 09:37 Ответить
Ситі та розвинені країни думають,як себе захистити від цих голодранців...
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09.11.2022 09:45 Ответить
Посилить то также... а от до нападу на товарищей по классу готуйеться
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09.11.2022 10:06 Ответить
Кто же собирается напасть на Китайский Китай... наверное опять бИндеровцы... т.е. эти гоминьдановцы ))
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09.11.2022 10:08 Ответить
наверное Тайвань собирается нападать...
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09.11.2022 10:34 Ответить
Товариш Сі неправильно вибрав собі союзників, тому така ситуація з безпекою Китаю. Будьте ближче до пана Шольца!
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09.11.2022 10:11 Ответить
С такими ссыкливыми подходами надо уже из Тайваня вывозить заводы.
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09.11.2022 11:10 Ответить
Для Тайваня нужен флот, а сухопутная НОАК для этих целей не очень годится, разве что если китайским солдатам жабры отрастить.
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09.11.2022 11:38 Ответить
З ким воювати зібрався, генералісимус ти наш?
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09.11.2022 12:01 Ответить
зато інвестори з ЄС та США в Китаї якийсь новий заводік побудують, грошу не пахнуть...
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09.11.2022 12:17 Ответить
НЕ ПРО ВОЙНУ НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ, А ПРО ПРОБЛЕМЫ !!!
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09.11.2022 12:35 Ответить
ИЛИ СКАЖИ О ВОЙНЕ С КЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ !)
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09.11.2022 13:07 Ответить
Даже методичка уже готова, которая отшлифована до блеска.
1."Если бы мы(Китай) не напали на Тайвань, то Тайвань напал бы на нас, мы просто на опережение действовали."
2.денацификация и демилитаризация,
3.один нарот,
4.западные биолаборатории,
5.разработка ядерного оружия или грязной бімби
6.Тайванская республика искусственная и создал ее Ленин(Мао Цзэдун)
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09.11.2022 14:36 Ответить
Си внимательно смотрит на то, как сша ведут себя в ситуации, когда рф пытается отжать территории у Украины. Если США покажут слабину, Си решится отжимать Тайвань.

Думаю, что в штатах это понимают.
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09.11.2022 16:04 Ответить
 
 