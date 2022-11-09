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Новини Війна
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Китай посилить готовність армії до війни, - Сі Цзіньпін (оновлено)

Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

8 листопада Сі Цзіньпін приїхав з інспекцією до об'єднаного оперативного командного центру Центральної військової комісії, показово прибувши у військовій формі.

Китай посилить готовність армії до війни, - Сі Цзіньпін 01

"Китай всесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни", - сказав Цзіньпін.

Під час виступу Сі вкотре наголосив на необхідності модернізувати та посилювати китайську армію; заявив, що світ зазнає "змін, небачених за століття", а нацбезпека Китаю "стикається з підвищеною нестабільністю та невизначеністю".

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На зустрічі із військовим керівництвом він заявив, що "вся армія повинна присвятити всю свою енергію і виконати всю свою роботу для забезпечення бойової готовності, підвищити свою здатність боротися та перемагати".

Заяви переобраного на третій термін глави Китаю прозвучали після серії "агресивних" навчань китайської армії на кордонах Тайваню.

Автор: 

Китай (4636) Сі Цзіньпін (326)


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Топ коментарі
+12
)(уйло теж казав що на нього нападати хочуть,учєнія біля нашого кордону проводив а бульбяник з картою нападєнія носився.
Сі покажи карту,откуда будєт нападєніє.
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09.11.2022 09:04
+11
Разивати комуняк з КНР Китаєм - все одно що називати ордло Донбасом.

А Республіка Китай - знаходиться на о.Тайвань бо її туди вигнали ті самі комуняцькі КНР (китайська ордло що виросла)
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09.11.2022 09:04
+10
Що сказати... Підори вони і на дальньому сході - підори
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09.11.2022 09:04
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Краснопузые не уймутся никак посмотрел на ***** и подумал может повторить?
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09.11.2022 09:04 Відповісти
Що сказати... Підори вони і на дальньому сході - підори
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09.11.2022 09:04 Відповісти
)(уйло теж казав що на нього нападати хочуть,учєнія біля нашого кордону проводив а бульбяник з картою нападєнія носився.
Сі покажи карту,откуда будєт нападєніє.
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09.11.2022 09:04 Відповісти
Саме так. Мені теж здається, що це натяк на підготовку Китаєм до вступу в третю світову, та зовсім не як супротивник росії, нажаль. І риторика та ж сама, як і у рашистів була до повномасштабного вторгнення.
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09.11.2022 09:49 Відповісти
а як же тоді зовсім недавні заяви Сі на адресу Байдена про "двополярний світ", та про "необхідність налагоджування відносин із США"?
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09.11.2022 10:11 Відповісти
Ви ще скажіть, що комуністи ніколи не брешуть.
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09.11.2022 11:01 Відповісти
Ну якщо цей комуніст - лідер найбільш населеної та однієї з найбільш економічно розвинених та впливових країн світу, то мабуть він мав би відповідати за свої слово, й не "ляпати що попало"...
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09.11.2022 12:54 Відповісти
Тому й він зараз обережно бреше, щоб потім можна було вилавірувати між *****, та легко виправдатись.
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09.11.2022 23:54 Відповісти
Це буде смішно, бо по-перше, у такому випадку Китай повністю закінчиться економічно, а по-друге, вони не в курсі, як військову логістику будувати для закордонних операцій, бо вони жодної не робили.
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09.11.2022 10:20 Відповісти
Почнуть з Тайваню, а далі у китайців дуже великі імперські амбіції. А гарматного м'яса в них дуже багато.

Звісно, сумнівно, що Китай вступить у війну у найближчи місяці, тому Китай зараз тягне час, та зображає нейтралітет - не хоче потрапити під санкції, та в одночас не хоче до санкцій приєднуватися, щоб росія не гепнулась завчасно.
П
Але в найближчи декілька років - набагато більш ймовірно що вступить у війну.
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09.11.2022 11:11 Відповісти
гарматне м'ясо в 21-му столітті має вже не вирішальний вплив на хід війни.
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09.11.2022 13:43 Відповісти
Тому китайці зараз дуже активно озброюється. Також вони активно працюють в напрямку гіперзвукових ракет.
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09.11.2022 23:53 Відповісти
Разивати комуняк з КНР Китаєм - все одно що називати ордло Донбасом.

А Республіка Китай - знаходиться на о.Тайвань бо її туди вигнали ті самі комуняцькі КНР (китайська ордло що виросла)
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09.11.2022 09:04 Відповісти
Ви щось дуже плутаєте порівнюючи з ордло. комуняцька і націоналістська кнр виросли обидві з гоміньдана. і той же чан кайши не проти був співпрацювати з москвою, відправивши туди сина, коли це було вигідно.
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09.11.2022 11:19 Відповісти
ніби до цього вона до неї цілеспрямовано не готувалась...
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09.11.2022 09:05 Відповісти
самі собі хформу пошиете, 3тя армія світу?
бо другу ми вже бачіли...
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09.11.2022 09:07 Відповісти
Ще жоден ватник не зміг мені пояснити,
чому багата скарбами й оточена з усіх боків Швейцарія, не боїться нападу НАТО...
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09.11.2022 09:17 Відповісти
тому що вона на *** нікому не потрібна, як і кацапня, як і китайчята, як і нордичні пельмені, як і чалмата іранська, наглухуло іпанута прідурь....
але є нюанс - Щвейцарія нікому в пицкі не лізе...
а ці тварі - всім в очі...
ну і що з ними робити?
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09.11.2022 09:25 Відповісти
ваше мацкварецьке мненіє яке?
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09.11.2022 09:29 Відповісти
вас вже зараз, долбойобів, *******, чі ще трохі почекати?
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09.11.2022 09:30 Відповісти
А не боїтеся, що ваша економіка в дупі вже наполовину. Кормити народ треба, не кажучи вже про армію
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09.11.2022 09:20 Відповісти
Щоб піти війною армія і народ має ути голодним і злим ....
На жаль
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09.11.2022 09:22 Відповісти
Потому и не кусают.
А я говорил, когда Синь Пинь устроил выворотку своему корешу. Дело идет к Большой Войне
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09.11.2022 09:23 Відповісти
Сі ще підожде, поки Росія в угарі всі свої ракеті вистріляє, війська уробить, гроші закінчаться, і от тоді - "Сібірь нася!"
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09.11.2022 09:26 Відповісти
Китай копировал российскую армию. Потом увидел, что она (вс рф) - ничто, и понял, что НОАК - чуть больше, чем ничто. Испугался. Решил что-то делать. Дурак, уже поздно.
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09.11.2022 09:28 Відповісти
бред сивой кобылы, почёрпнутый, видимо из писулек мясника Жукова. Одними касками не только не удержать, но и не захватить ничего. А в случае Китая, эти каски до сраки, так как Китай не в курсе, как строить военную логистику.
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09.11.2022 10:24 Відповісти
так Афган США власними касками і не утримували, а місцевими. Намагалися виростити світську державу, інститути влади та армію, але для цього потрібно працювати власне аборигенам, а якщо аборигенам головне опіум для тіла та души, то закінчуються саме так - повернення в середньовіччя
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09.11.2022 10:40 Відповісти
так вони не вважать це за наркотик, тому вживають вільно як сигарети )
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09.11.2022 10:53 Відповісти
а все однаково для них, що СРСР що США. Штаты просто свежий пример. СРСР ніс для них світський комунізм, а США світську демократію. Обі країни для них окупанти, там інше днк, мислення, світогляд. І ніякими касками утримати ворожу країну яка ментально інша неможливо. Лише викинуті гроші, які можна направити на власну державу.
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09.11.2022 10:58 Відповісти
розмовляв, але англійською з іммігрантами в штатах в 2016, молодь яка побачила можливість втекти від застарілих догм та устроїв. частина суспільства хотіла змін і підтримували США, але не вийшло. а СРСР вони не застали, тому порівняти не змогли
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09.11.2022 11:11 Відповісти
Сі хоче замість будувати майбутнє хоче знову щоб китайці бігали горобців ганяли по полю
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09.11.2022 09:37 Відповісти
Ситі та розвинені країни думають,як себе захистити від цих голодранців...
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09.11.2022 09:45 Відповісти
Посилить то также... а от до нападу на товарищей по классу готуйеться
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09.11.2022 10:06 Відповісти
Кто же собирается напасть на Китайский Китай... наверное опять бИндеровцы... т.е. эти гоминьдановцы ))
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09.11.2022 10:08 Відповісти
наверное Тайвань собирается нападать...
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09.11.2022 10:34 Відповісти
Товариш Сі неправильно вибрав собі союзників, тому така ситуація з безпекою Китаю. Будьте ближче до пана Шольца!
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09.11.2022 10:11 Відповісти
С такими ссыкливыми подходами надо уже из Тайваня вывозить заводы.
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09.11.2022 11:10 Відповісти
Для Тайваня нужен флот, а сухопутная НОАК для этих целей не очень годится, разве что если китайским солдатам жабры отрастить.
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09.11.2022 11:38 Відповісти
З ким воювати зібрався, генералісимус ти наш?
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09.11.2022 12:01 Відповісти
зато інвестори з ЄС та США в Китаї якийсь новий заводік побудують, грошу не пахнуть...
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09.11.2022 12:17 Відповісти
НЕ ПРО ВОЙНУ НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ, А ПРО ПРОБЛЕМЫ !!!
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09.11.2022 12:35 Відповісти
ИЛИ СКАЖИ О ВОЙНЕ С КЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ !)
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09.11.2022 13:07 Відповісти
Даже методичка уже готова, которая отшлифована до блеска.
1."Если бы мы(Китай) не напали на Тайвань, то Тайвань напал бы на нас, мы просто на опережение действовали."
2.денацификация и демилитаризация,
3.один нарот,
4.западные биолаборатории,
5.разработка ядерного оружия или грязной бімби
6.Тайванская республика искусственная и создал ее Ленин(Мао Цзэдун)
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09.11.2022 14:36 Відповісти
Си внимательно смотрит на то, как сша ведут себя в ситуации, когда рф пытается отжать территории у Украины. Если США покажут слабину, Си решится отжимать Тайвань.

Думаю, что в штатах это понимают.
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09.11.2022 16:04 Відповісти
 
 