Китай посилить готовність армії до війни, - Сі Цзіньпін (оновлено)

Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

8 листопада Сі Цзіньпін приїхав з інспекцією до об'єднаного оперативного командного центру Центральної військової комісії, показово прибувши у військовій формі.

"Китай всесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни", - сказав Цзіньпін.

Під час виступу Сі вкотре наголосив на необхідності модернізувати та посилювати китайську армію; заявив, що світ зазнає "змін, небачених за століття", а нацбезпека Китаю "стикається з підвищеною нестабільністю та невизначеністю".

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На зустрічі із військовим керівництвом він заявив, що "вся армія повинна присвятити всю свою енергію і виконати всю свою роботу для забезпечення бойової готовності, підвищити свою здатність боротися та перемагати".

Заяви переобраного на третій термін глави Китаю прозвучали після серії "агресивних" навчань китайської армії на кордонах Тайваню.