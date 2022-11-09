Китай посилить готовність армії до війни, - Сі Цзіньпін (оновлено)
Китай має намір зміцнити боєготовність своєї армії через нестабільну безпекову ситуацію у світі.
Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
8 листопада Сі Цзіньпін приїхав з інспекцією до об'єднаного оперативного командного центру Центральної військової комісії, показово прибувши у військовій формі.
"Китай всесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни", - сказав Цзіньпін.
Під час виступу Сі вкотре наголосив на необхідності модернізувати та посилювати китайську армію; заявив, що світ зазнає "змін, небачених за століття", а нацбезпека Китаю "стикається з підвищеною нестабільністю та невизначеністю".
На зустрічі із військовим керівництвом він заявив, що "вся армія повинна присвятити всю свою енергію і виконати всю свою роботу для забезпечення бойової готовності, підвищити свою здатність боротися та перемагати".
Заяви переобраного на третій термін глави Китаю прозвучали після серії "агресивних" навчань китайської армії на кордонах Тайваню.
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Сі покажи карту,откуда будєт нападєніє.
Звісно, сумнівно, що Китай вступить у війну у найближчи місяці, тому Китай зараз тягне час, та зображає нейтралітет - не хоче потрапити під санкції, та в одночас не хоче до санкцій приєднуватися, щоб росія не гепнулась завчасно.
П
Але в найближчи декілька років - набагато більш ймовірно що вступить у війну.
А Республіка Китай - знаходиться на о.Тайвань бо її туди вигнали ті самі комуняцькі КНР (китайська ордло що виросла)
бо другу ми вже бачіли...
чому багата скарбами й оточена з усіх боків Швейцарія, не боїться нападу НАТО...
але є нюанс - Щвейцарія нікому в пицкі не лізе...
а ці тварі - всім в очі...
ну і що з ними робити?
На жаль
А я говорил, когда Синь Пинь устроил выворотку своему корешу. Дело идет к Большой Войне
1."Если бы мы(Китай) не напали на Тайвань, то Тайвань напал бы на нас, мы просто на опережение действовали."
2.денацификация и демилитаризация,
3.один нарот,
4.западные биолаборатории,
5.разработка ядерного оружия или грязной бімби
6.Тайванская республика искусственная и создал ее
Ленин(Мао Цзэдун)
Думаю, что в штатах это понимают.