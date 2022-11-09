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Новости Помощь Украине Война
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Бывший посол Пайетт будет координировать помощь США Украине в сфере энергетики

антонов,пайетт

Госдепартамент США назначил координатора по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержании и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами", – объявил представитель ведомства Нед Прайс, отметив, что Пайетт обладает уникальной квалификацией для руководства этой работой, поскольку он работал послом США в Украине.

"В рамках правительства США Госдепартамент будет работать с министерством энергетики, министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы правительства Украины и выявить ресурсы или оборудование, которые могут подойти для выполнения задачи", – заявил Прайс.

"Правительству Украины потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой, – сказал Прайс. – Президент Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь".

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Автор: 

помощь (7831) США (26901) энергетика (2565) Пайетт Джеффри (349)


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Not Hunter Biden? 😂
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09.11.2022 16:51 Ответить
and not Rudy Giuliani
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09.11.2022 17:14 Ответить
Так і треба. жодній "владі" місцевого розливу - віри нема.
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09.11.2022 16:53 Ответить
Не, ну если из мусора умудряются биоэталон мутить, то такую кучу гамна как касап, тоже можно с пользой перерабатывать.
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09.11.2022 16:58 Ответить
Нет проблемы с производством электроэнергии. Проблема с ее распределением и передаче к потребителю. Орки по подстанциям лупят.
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09.11.2022 17:02 Ответить
Хорошая мантра)
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09.11.2022 17:30 Ответить
..головне - не давати координувати допомогу США Україні у сфері енергетики (чи будь-де) зебілам-дермакам-арагнідам
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09.11.2022 17:08 Ответить
 
 