Бывший посол Пайетт будет координировать помощь США Украине в сфере энергетики

Госдепартамент США назначил координатора по оказанию помощи Украине в ремонте, поддержании и укреплении ее энергетического сектора после массированных российских авиаударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Помощнику госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетту было поручено координировать энергетическую поддержку Украины правительством США с международными партнерами", – объявил представитель ведомства Нед Прайс, отметив, что Пайетт обладает уникальной квалификацией для руководства этой работой, поскольку он работал послом США в Украине.

"В рамках правительства США Госдепартамент будет работать с министерством энергетики, министерством обороны, Агентством США по международному развитию и Советом национальной безопасности, чтобы оценить запросы правительства Украины и выявить ресурсы или оборудование, которые могут подойти для выполнения задачи", – заявил Прайс.

"Правительству Украины потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России по отключению тепла и света этой зимой, – сказал Прайс. – Президент Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну против гражданской инфраструктуры Украины. Мы должны сделать все, чтобы он потерпел поражение и здесь".

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