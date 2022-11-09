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Новини Допомога Україні Війна
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Колишній посол Пайєтт координуватиме допомогу США Україні у сфері енергетики

антонов,пайетт

Держдепартамент США призначив координатора з надання допомоги Україні у ремонті, підтримці та зміцненні її енергетичного сектору після масованих російських авіаударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту було доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами", – оголосив представник відомства Нед Прайс, зазначивши, що Пайєтт має унікальну кваліфікацію для керівництва цією роботою, оскільки він працював послом США в Україні.

"У рамках уряду США Держдепартамент працюватиме з міністерством енергетики, міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити уряду України та виявити ресурси або обладнання, які можуть підійти для виконання завдання", - заявив Прайс.

Також читайте: Путін програв на полі бою та почав атакувати енергетику України. Він має зазнати поразки і в цьому, - Держдеп США

"Уряду України буде потрібна допомога, щоб Україна залишалася стійкою та сильною, незважаючи на зусилля Росії щодо відключення тепла та світла цієї зими, - сказав Прайс. - Президент Путін зазнав невдачі на полі бою, тож тепер він веде війну проти громадянської інфраструктури України. Ми повинні зробити все, щоб він зазнав поразки і тут".

Автор: 

допомога (8389) США (23119) енергетика (2602) Пайєтт Джеффрі (88)


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Not Hunter Biden? 😂
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09.11.2022 16:51 Відповісти
and not Rudy Giuliani
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09.11.2022 17:14 Відповісти
Так і треба. жодній "владі" місцевого розливу - віри нема.
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09.11.2022 16:53 Відповісти
Не, ну если из мусора умудряются биоэталон мутить, то такую кучу гамна как касап, тоже можно с пользой перерабатывать.
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09.11.2022 16:58 Відповісти
Нет проблемы с производством электроэнергии. Проблема с ее распределением и передаче к потребителю. Орки по подстанциям лупят.
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09.11.2022 17:02 Відповісти
Хорошая мантра)
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09.11.2022 17:30 Відповісти
..головне - не давати координувати допомогу США Україні у сфері енергетики (чи будь-де) зебілам-дермакам-арагнідам
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09.11.2022 17:08 Відповісти
 
 