Колишній посол Пайєтт координуватиме допомогу США Україні у сфері енергетики

Держдепартамент США призначив координатора з надання допомоги Україні у ремонті, підтримці та зміцненні її енергетичного сектору після масованих російських авіаударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Помічнику держсекретаря з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтту було доручено координувати енергетичну підтримку України урядом США з міжнародними партнерами", – оголосив представник відомства Нед Прайс, зазначивши, що Пайєтт має унікальну кваліфікацію для керівництва цією роботою, оскільки він працював послом США в Україні.

"У рамках уряду США Держдепартамент працюватиме з міністерством енергетики, міністерством оборони, Агентством США з міжнародного розвитку та Радою національної безпеки, щоб оцінити запити уряду України та виявити ресурси або обладнання, які можуть підійти для виконання завдання", - заявив Прайс.

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"Уряду України буде потрібна допомога, щоб Україна залишалася стійкою та сильною, незважаючи на зусилля Росії щодо відключення тепла та світла цієї зими, - сказав Прайс. - Президент Путін зазнав невдачі на полі бою, тож тепер він веде війну проти громадянської інфраструктури України. Ми повинні зробити все, щоб він зазнав поразки і тут".