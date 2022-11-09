Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области
В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.
Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:
- Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
- Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
- Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
- Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
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+7 Максім ХОЙ #398010
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ватная петушила, водки нет!
давай так - допустим 1000 чмобиков сдохнет и наших людей 10000?
вот приблизительно так уже было, правда ни людей ни чмобиков сталин не считал.
а теперь представь что это ты подрываешь - готов ли ты быть ответственным за 1000 плохо обученных чмобиков и 10000 мирных жителей?
слушай, давай поменьше играй в стратегии, а то видно что.... ну, скажем, простофиля простофилей
2. ну давай, сказал - сделай, закона нет, то, се.
да и потом - кто кому как и не так сказал.
понятно что будет паника, а Ермак шашлычки хочет жарить.
извини, но на нашей этой власти столько уже ..... ну даже за те же шашлычки, жизней и военных погибло тоженемало, что она там скажет - давай эвакуирен, а люди там скажут - Зитхай.
да просто кто хотел тот и выехал.
ты сам то откуда?
ну, так само як би путін туди нагрянув
просто один би був з любов.ю зустрічений, а другий ... так само, але були б нюанси
я просто думаю що відосіки би тупо звідтам мало куди би викладати могли люди.
он, дивився як в Африці простих злодіїв спалюють - тупо наклали дечого і налили теж дечого і підпалили. так там типу 2 яйця вкрали підпалені, або там вєлік.. а тут ....
ой, це просто як то .... наброс... нє, ... а, нарис, нє, просто коротше бачив таке відео, а Єрмак тут ні при чому...
та ладно, просто котів бачив - врятували з пащі крокодила, надо зробити ролік... правда не бачив, а може бачив, так що комент ні до чого не закликає.
взагалі ні до чого - он, каддафі бачив, певно треба .... зачіску зробити.
мля, я ж не в рашці..
Єрмак - йди ти на пусіна!
йди вибий орків.
ЗСУ не будуть як орда сралінська - давай до пєрвого мая всьо.
ти совок?
йди, вибий орків з міста, як їм всього забезпечили запів-року, нівроку.
ти от може саме бухий - йди блін оточи місто під вогневим впливом, йди, штурмуй, йди чекай авіацію і дочекайся ї, правда не свою, йди, йди.
то може ще Вермахт міг штурмувати, просто там берегли життя солдатів, а тут - давай, йди, до нового року штурмуй, давай йома йо.
телемарафонщик мля
оце класно, я то не бот і міг би тобі видати адресу, котру ти й сам знаєш.
буде тут мені свистіти ше.
давай, містом йди, файне місто Крожопіль. от там пройдись і скажи те ж саме.
тримайся там, реально. переможемо.
О как! А при Пороху так не вміли!
Крымская вата, доставайте свои разрезанные паспорта, склеивайте их и учите хотя бы Конституцию, основные праздники и ключевые исторические события, по знанию которых сразу будет виден ватный биомусор или хотя бы адекватный гражданин. Трите свои посты в одноклассниках и вконтакте, выкрадите видеозаписи, где ваши рожи были замечены на ватных праздниках. Хорошего вам настроения, наслаждайтесь томным ожиданием нашего прихода.
то посилайте туда більше Гуманітарки
бо у них вже все налагоджено..
а після запоріжжя, простої, слять, простої....