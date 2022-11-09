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Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области

зеленський

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

  • Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
  • Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
  • Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
  • Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20530) военно-гражданская администрация (88) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+7
Российская армия пришла в Херсон, поубивала людей, сфисдила памятники и картины из музеев, выкопала труп Потёмкина и теперь уходит.
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09.11.2022 17:45
+6
С Херсона можно Скадовск прожаривать, расстояние как раз под gmlrs плюс активно-реактивные снаряды 155мм. А под Бериславлем есть прострел сухопутного пути в Крымскую область. Остается только Чонгар (******), который можно ХАРМами накрыть, если с дрона или от партизана поставить туда радиоизлучатель с антенной небольшой на пару сотен ватт скинуть и как наводку использовать.

Крымская вата, доставайте свои разрезанные паспорта, склеивайте их и учите хотя бы Конституцию, основные праздники и ключевые исторические события, по знанию которых сразу будет виден ватный биомусор или хотя бы адекватный гражданин. Трите свои посты в одноклассниках и вконтакте, выкрадите видеозаписи, где ваши рожи были замечены на ватных праздниках. Хорошего вам настроения, наслаждайтесь томным ожиданием нашего прихода.
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09.11.2022 18:03
+3
гавно, а может сцаяно-шушпанскую?
ватная петушила, водки нет!
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09.11.2022 18:03
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так Украина затопит берег с русскими взорвав дамбу???
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09.11.2022 17:44 Ответить
гавно, а может сцаяно-шушпанскую?
ватная петушила, водки нет!
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09.11.2022 18:03 Ответить
подожди. если там кучкуются русские, и взорвав дамбу можно будет их уничтожить без потерь ВСУ, то это нужно делать! Пох на конвенции и т.п. Нужно уничтожить русских! А ты - ватная петушила, получается защищаешь русских солдат!
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09.11.2022 18:07 Ответить
я хочу побольше подохлых, но там ниже по течению наши люди.
давай так - допустим 1000 чмобиков сдохнет и наших людей 10000?
вот приблизительно так уже было, правда ни людей ни чмобиков сталин не считал.
а теперь представь что это ты подрываешь - готов ли ты быть ответственным за 1000 плохо обученных чмобиков и 10000 мирных жителей?
слушай, давай поменьше играй в стратегии, а то видно что.... ну, скажем, простофиля простофилей
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09.11.2022 18:17 Ответить
Людям сказать эвакуироваться
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09.11.2022 18:22 Ответить
1. "ахаха, вывселжети"
2. ну давай, сказал - сделай, закона нет, то, се.
да и потом - кто кому как и не так сказал.
понятно что будет паника, а Ермак шашлычки хочет жарить.
извини, но на нашей этой власти столько уже ..... ну даже за те же шашлычки, жизней и военных погибло тоженемало, что она там скажет - давай эвакуирен, а люди там скажут - Зитхай.
да просто кто хотел тот и выехал.
ты сам то откуда?
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09.11.2022 18:31 Ответить
Российская армия пришла в Херсон, поубивала людей, сфисдила памятники и картины из музеев, выкопала труп Потёмкина и теперь уходит.
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09.11.2022 17:45 Ответить
Всі ціадміністрації на лівому березі. 🤔
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09.11.2022 18:08 Ответить
без охорони неголений приїхав в Бучу....
ну, так само як би путін туди нагрянув
просто один би був з любов.ю зустрічений, а другий ... так само, але були б нюанси
я просто думаю що відосіки би тупо звідтам мало куди би викладати могли люди.
он, дивився як в Африці простих злодіїв спалюють - тупо наклали дечого і налили теж дечого і підпалили. так там типу 2 яйця вкрали підпалені, або там вєлік.. а тут ....
ой, це просто як то .... наброс... нє, ... а, нарис, нє, просто коротше бачив таке відео, а Єрмак тут ні при чому...
та ладно, просто котів бачив - врятували з пащі крокодила, надо зробити ролік... правда не бачив, а може бачив, так що комент ні до чого не закликає.
взагалі ні до чого - он, каддафі бачив, певно треба .... зачіску зробити.
мля, я ж не в рашці..
Єрмак - йди ти на пусіна!
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09.11.2022 17:53 Ответить
святкуєш повернення Херсону?
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09.11.2022 17:58 Ответить
нахер мені його повернення,якщо самЕ повернення то не 1 день.
йди вибий орків.
ЗСУ не будуть як орда сралінська - давай до пєрвого мая всьо.
ти совок?
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09.11.2022 18:01 Ответить
я так і думав що ти бухий
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09.11.2022 18:07 Ответить
Він ********
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09.11.2022 18:18 Ответить
ага, дурень, просто думає шо то тобі не телемарафончик
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09.11.2022 18:24 Ответить
як в психлікарні інтернет дозволили пацієнтам?
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09.11.2022 18:33 Ответить
а може ви дурень?
йди, вибий орків з міста, як їм всього забезпечили запів-року, нівроку.

ти от може саме бухий - йди блін оточи місто під вогневим впливом, йди, штурмуй, йди чекай авіацію і дочекайся ї, правда не свою, йди, йди.
то може ще Вермахт міг штурмувати, просто там берегли життя солдатів, а тут - давай, йди, до нового року штурмуй, давай йома йо.
телемарафонщик мля
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09.11.2022 18:23 Ответить
гаразд...я зрозумів що ти не п'яний, а просто дурник
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09.11.2022 18:31 Ответить
уммм, замість нормальної бесіди, ти, або пригожинець, або тупо замірєц, обзиваєшся...
оце класно, я то не бот і міг би тобі видати адресу, котру ти й сам знаєш.
буде тут мені свистіти ше.
давай, містом йди, файне місто Крожопіль. от там пройдись і скажи те ж саме.
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09.11.2022 18:35 Ответить
Гаразд, ти переміг, я обісрався. За вибаченнями приїжджай в Миколаїв
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09.11.2022 18:38 Ответить
ладно, ти шо дурак, шоб туди їхати, тримайтесь без мене, не вистачало ше вам одного бика з західної частини?
тримайся там, реально. переможемо.
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09.11.2022 18:44 Ответить
Це вже готують "дорожні комбайни" для нового асфальту ?
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09.11.2022 18:02 Ответить
А вони не виключалися на окупованих територіях! На дороги в окупації віділені т освоєні кошти по ремонту і утриманю доріг!
О как! А при Пороху так не вміли!
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09.11.2022 21:03 Ответить
С Херсона можно Скадовск прожаривать, расстояние как раз под gmlrs плюс активно-реактивные снаряды 155мм. А под Бериславлем есть прострел сухопутного пути в Крымскую область. Остается только Чонгар (******), который можно ХАРМами накрыть, если с дрона или от партизана поставить туда радиоизлучатель с антенной небольшой на пару сотен ватт скинуть и как наводку использовать.

Крымская вата, доставайте свои разрезанные паспорта, склеивайте их и учите хотя бы Конституцию, основные праздники и ключевые исторические события, по знанию которых сразу будет виден ватный биомусор или хотя бы адекватный гражданин. Трите свои посты в одноклассниках и вконтакте, выкрадите видеозаписи, где ваши рожи были замечены на ватных праздниках. Хорошего вам настроения, наслаждайтесь томным ожиданием нашего прихода.
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09.11.2022 18:03 Ответить
Щось мені підказує, що все буде не так. Сподіваюсь на неочікуванки від ЗСУ.
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09.11.2022 18:15 Ответить
як що призначив з поради єрмака,
то посилайте туда більше Гуманітарки
бо у них вже все налагоджено..
а після запоріжжя, простої, слять, простої....
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09.11.2022 19:12 Ответить
Треба ще перевірити кого призначив! Може тих,хто в окупації замами були?
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09.11.2022 21:05 Ответить
 
 