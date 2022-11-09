Оккупанты уходят с правобережья Херсонщины, - совещание Шойгу и Суровикина. ВИДЕО

Российский генерал, возглавивший армию захватчиков на территории Украины, Сергей Суровикин докладывает главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

Комментируя ситуацию в Херсонской области, он отметил: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, левым ее берегом".

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск", - добавил оккупант.

Шойгу согласился с предложением организовать оборону за границей реки Днепр.

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"Приступайте к отводу войск", - отметил он.

"Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр", – отметил Суровикин.

"Город Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать", - добавил он.