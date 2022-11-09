Оккупанты уходят с правобережья Херсонщины, - совещание Шойгу и Суровикина. ВИДЕО
Российский генерал, возглавивший армию захватчиков на территории Украины, Сергей Суровикин докладывает главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
Комментируя ситуацию в Херсонской области, он отметил: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, левым ее берегом".
"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск", - добавил оккупант.
Шойгу согласился с предложением организовать оборону за границей реки Днепр.
"Приступайте к отводу войск", - отметил он.
"Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр", – отметил Суровикин.
"Город Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать", - добавил он.
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впрочем, к аленеводам это не относится
срахе верить никогда нельзя!!!
только говорят о прекращении огня - он усиливается !!
только пищат о переговорах - наших пытаются взять в кольцо!!!
только говорят!!! только говорят о выводе войск - значит все заминировано и готовят взрыв чего-то... и подтягивают резервы и дальнобойное что-то...
НЕ ВЕРЮ !!!!
или направленный подрыв каховской дамбы,
или минирование крупных зданий а то и целых кварталов Херсона с целью их одномоментного и мощного подрыва. Не просто так они население принудительно эвакуировали.
Что то тут нечисто.
Лучше ******* оккупантов издалека по переправам, по их скоплениям.
Нанесите им наибольщий урон. Пусть начнется у них паника, у пусть как можно больше их утонет в Великой Реке!
Но вы наступайте осторожно, эти уроды от бессильной злобы способны на любую самую подлейшую мерзость. Подрыв ГЭС или массированное минирование целых кварталов в Херсоне, с целью их внезапного и одномоментного подрыва не исключен.
Слава ВСУ!
кукурикинсуровикин пытается войти в образ маршала жукова
краще робити, як американці, сприймають кацапів - як чорну скриньку з якої може вискочити що завгодно і триматись подалі, постійно бути на поготові
❗️В районі Олешок та Антонівки наші воїни накривають (артою) колони русні.
Все выглядело примерно так :
Никакого говна в штанах нет. В штанах были в основном газы. Сейчас в штаны идет подлива. Работает кишечник и реактивное очко. Активно работает смена белья. Речи о глубоком обсёре не идёт. Ситуация +- как с контрнаступлением мочи на ширинковом направлении.
Обсер, конечно, есть - но на очень ограниченной площади. Ноги удерживаем, подливу туда не пустили, стоим крепко. Попукиваем, но в пределах разумного. Идёт нормальная боевая работа.