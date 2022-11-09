Окупанти йдуть із правобережжя Херсонщини, - нарада Шойгу і Суровікіна. ВIДЕО

Російський генерал, який очолив армію загарбників на території України, Сергій Суровікін наразі доповідає главі Міноборони РФ Сергію Шойгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Коментуючи ситуацію на Херсонщині, він зазначив: "Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежі річки Дніпро, лівим її берегом".

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ", - додав окупант.

Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону кордоном річки Дніпро.

"Розпочинайте відведення військ", - зазначив він.

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"Маневр військ буде здійснено якнайшвидше, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - зазначив Суровікін.

"Місто Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати", - додав він.