Окупанти йдуть із правобережжя Херсонщини, - нарада Шойгу і Суровікіна. ВIДЕО
Російський генерал, який очолив армію загарбників на території України, Сергій Суровікін наразі доповідає главі Міноборони РФ Сергію Шойгу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
Коментуючи ситуацію на Херсонщині, він зазначив: "Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежі річки Дніпро, лівим її берегом".
"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ", - додав окупант.
Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону кордоном річки Дніпро.
"Розпочинайте відведення військ", - зазначив він.
"Маневр військ буде здійснено якнайшвидше, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - зазначив Суровікін.
"Місто Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати", - додав він.
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впрочем, к аленеводам это не относится
срахе верить никогда нельзя!!!
только говорят о прекращении огня - он усиливается !!
только пищат о переговорах - наших пытаются взять в кольцо!!!
только говорят!!! только говорят о выводе войск - значит все заминировано и готовят взрыв чего-то... и подтягивают резервы и дальнобойное что-то...
НЕ ВЕРЮ !!!!
или направленный подрыв каховской дамбы,
или минирование крупных зданий а то и целых кварталов Херсона с целью их одномоментного и мощного подрыва. Не просто так они население принудительно эвакуировали.
Что то тут нечисто.
Лучше ******* оккупантов издалека по переправам, по их скоплениям.
Нанесите им наибольщий урон. Пусть начнется у них паника, у пусть как можно больше их утонет в Великой Реке!
Но вы наступайте осторожно, эти уроды от бессильной злобы способны на любую самую подлейшую мерзость. Подрыв ГЭС или массированное минирование целых кварталов в Херсоне, с целью их внезапного и одномоментного подрыва не исключен.
Слава ВСУ!
кукурикинсуровикин пытается войти в образ маршала жукова
краще робити, як американці, сприймають кацапів - як чорну скриньку з якої може вискочити що завгодно і триматись подалі, постійно бути на поготові
❗️В районі Олешок та Антонівки наші воїни накривають (артою) колони русні.
Все выглядело примерно так :
Никакого говна в штанах нет. В штанах были в основном газы. Сейчас в штаны идет подлива. Работает кишечник и реактивное очко. Активно работает смена белья. Речи о глубоком обсёре не идёт. Ситуация +- как с контрнаступлением мочи на ширинковом направлении.
Обсер, конечно, есть - но на очень ограниченной площади. Ноги удерживаем, подливу туда не пустили, стоим крепко. Попукиваем, но в пределах разумного. Идёт нормальная боевая работа.