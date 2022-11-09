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Окупанти йдуть із правобережжя Херсонщини, - нарада Шойгу і Суровікіна. ВIДЕО

Російський генерал, який очолив армію загарбників на території України, Сергій Суровікін наразі доповідає главі Міноборони РФ Сергію Шойгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Коментуючи ситуацію на Херсонщині, він зазначив: "Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежі річки Дніпро, лівим її берегом".

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ", - додав окупант. 

Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону кордоном річки Дніпро.

"Розпочинайте відведення військ", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готують відступні позиції, хоч і намагаються тримати оборону, - ОК "Південь"

"Маневр військ буде здійснено якнайшвидше, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра", - зазначив Суровікін.

"Місто Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати", - додав він. 

Автор: 

армія рф (17557) Шойгу Сергій (628) Суровікін Сергій (47) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+73
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09.11.2022 17:40
+57
Очередной жест доброй воли, перегруппировка, уход на более выгодные рубежи, а по факту отступление
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09.11.2022 17:18
+47
Ми вам Хаймерсами допоможемо евакуюватися...
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09.11.2022 17:19
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представить публичность подобного совещания в ставке верховного главнокомандующего, эйзенхауэра или мантгомери, было бы просто немыслимо.
впрочем, к аленеводам это не относится
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09.11.2022 19:47 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!!!

срахе верить никогда нельзя!!!
только говорят о прекращении огня - он усиливается !!
только пищат о переговорах - наших пытаются взять в кольцо!!!
только говорят!!! только говорят о выводе войск - значит все заминировано и готовят взрыв чего-то... и подтягивают резервы и дальнобойное что-то...

НЕ ВЕРЮ !!!!
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09.11.2022 19:58 Відповісти
Или они совсем добоебы или это какая-то ипсо. Потеря Херсона и Н. Каховки это считай потеря всей области. Откат в Крым будет уже вопросом пары месяцев. Им там тупо зацепиться не за что. Гораздо удобнее и легче организовывать оборону в больших городах и пригородах, чем туп в степи, да еще и зимой. А дальше потеря снабжения через Крым донецкой групировки, ну и еще один фронт для лаптей с запада. Дальше им или на раху или в Азовское море. Бред! Или они реально ждут что ВСУ будут как ненормальные форсировать Днепр, а лапти будут по ним стрелять как в тире? Тогда они дважды добоебы. Все будет с точностью до наоборот. Короче не верю что они на столько тупые...хотя.
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09.11.2022 19:59 Відповісти
они что то приготовили, какую то подлейшую мерзость.
или направленный подрыв каховской дамбы,
или минирование крупных зданий а то и целых кварталов Херсона с целью их одномоментного и мощного подрыва. Не просто так они население принудительно эвакуировали.
Что то тут нечисто.
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09.11.2022 20:43 Відповісти
Оце зараз оркам прилетить "попутный х¥й в спину"! В порядке жеста доброй воли, тащите, твари! Далі буде!
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09.11.2022 20:02 Відповісти
Ну , не знаю .. ..Щось не подобається це мені ,, а інтуїція мене рідко підводить . Не може все так бути гладко ,, от шкірою чую - кацапня щось замислила недобре .
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09.11.2022 20:15 Відповісти
а до цього вона в основному тільки пиріжками пригощала, да?
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10.11.2022 09:16 Відповісти
Ні .
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10.11.2022 09:18 Відповісти
Родненькие, наступайте осторожно, не спешите.
Лучше ******* оккупантов издалека по переправам, по их скоплениям.
Нанесите им наибольщий урон. Пусть начнется у них паника, у пусть как можно больше их утонет в Великой Реке!
Но вы наступайте осторожно, эти уроды от бессильной злобы способны на любую самую подлейшую мерзость. Подрыв ГЭС или массированное минирование целых кварталов в Херсоне, с целью их внезапного и одномоментного подрыва не исключен.
Слава ВСУ!
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09.11.2022 20:41 Відповісти
Савєщаніє пачті как в ставкє таварісча сталіна.
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09.11.2022 20:55 Відповісти
я тоже заметил что етот кукурикин суровикин пытается войти в образ маршала жукова
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10.11.2022 00:27 Відповісти
это какой-то цирк....когда это кацапы привселюдно уходили?? тут что-то не то
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09.11.2022 20:56 Відповісти
это какой-то цирк....когда это кацапы привселюдно уходили?? тут что-то не то
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09.11.2022 20:57 Відповісти
Да какая то подлива , Залужному виднее . Но как по мне , сначала надо взять Каховку
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09.11.2022 21:02 Відповісти
ВСУ не дайте ****** уйти. Вспомните подлянку в Иловайске, когда кацапы в упор вас расстреляли. На реке Днепр сделать то же самое будет еще легче. Нельзя с нелюдями играть в благородство. Мочите их нахрен.
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09.11.2022 21:13 Відповісти
только так!
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10.11.2022 00:28 Відповісти
Кацапи брешуть, як Сірко на місяць. Але подивимося і підправимо їх "операції".
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09.11.2022 21:40 Відповісти
*********** не просили зелений коридор, ну то й не треба)) тепер їм ЗСУ не дасть вийти з Херсона просто так)
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09.11.2022 21:40 Відповісти
Уже давно дає
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09.11.2022 22:45 Відповісти
Росіянський хенерал перед шойгой водить по карті пальцем, у них навіть указок немає.
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09.11.2022 22:19 Відповісти
Публичный видос сняли для Эрдогана, Пентагона и братана китайского Си...🤣
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09.11.2022 22:53 Відповісти
Щось тут не те...Щури мавзолейні щось замутили...
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09.11.2022 22:55 Відповісти
Однозначно! Бо якось дуже просто та награно вся ця муть виглядає.
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10.11.2022 00:21 Відповісти
москалю повірити - себе надурити
краще робити, як американці, сприймають кацапів - як чорну скриньку з якої може вискочити що завгодно і триматись подалі, постійно бути на поготові
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09.11.2022 23:58 Відповісти
москалі -чорти. Їх товкти треба, але не вірити.В них достатньо сили аби нас перемогти. І тільки допомога ЗСУ від міжнародної спільноти нас тримає. Наші курви опи --"ну вор ишів" здадуть нас при першій нагоді
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10.11.2022 00:31 Відповісти
Нужно бить по позициям орков во время их эвакуации. враг в состоянии эвакуации становится более уязвимым и это нужно использовать-уничтожить в это время как можно больше орков
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10.11.2022 00:36 Відповісти
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10.11.2022 01:37 Відповісти
https://t.me/zsuwar/24198 Збройні Сили України. Війна з окупантами

❗️В районі Олешок та Антонівки наші воїни накривають (артою) колони русні.
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10.11.2022 01:45 Відповісти
Не поленился и посмотрел до конца художественный фильм под названием «Доклад командующего Объединенной группировкой российских войск Суровикина министру обороны Шойгу»

Все выглядело примерно так :

Никакого говна в штанах нет. В штанах были в основном газы. Сейчас в штаны идет подлива. Работает кишечник и реактивное очко. Активно работает смена белья. Речи о глубоком обсёре не идёт. Ситуация +- как с контрнаступлением мочи на ширинковом направлении.

Обсер, конечно, есть - но на очень ограниченной площади. Ноги удерживаем, подливу туда не пустили, стоим крепко. Попукиваем, но в пределах разумного. Идёт нормальная боевая работа.
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10.11.2022 02:03 Відповісти
Говоря попроще - Шойгу пёрнул с крошками.
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10.11.2022 03:53 Відповісти
Якщо підходити з розумними мірками, то підірвавши греблю Каховської ГЕС вони позбавлять можливості отри мання води в Крим, охолодження Запорізької АЕС буде під питанням і лівобережні їхні так звані лінії оборони будуть змиті як лайно в унітазі.. Тому навряд чи буде підрив греблі. Хіба що показово для картинки ТБ невеликий отвір. Херсон пограбують та багато що знищать мінами, снарядами та ракетами. А ще багато шпигунів та законсервованих агентів показали свою гниль. Хоч Херсон очиститься від рашистський сраколизів
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10.11.2022 06:08 Відповісти
нужно уничтожить побольше скопления техники и живой силы козлов на переправе.
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10.11.2022 06:20 Відповісти
вторая армия третьего мира выводит стада оленей назад в тундру . главный оленевод шойга дал добро пастуху суровикину
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10.11.2022 06:57 Відповісти
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