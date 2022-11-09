Зеленський утворив 4 військові адміністрації в Херсонській області

У середу, 9 листопада, президент України Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Офісу президента.

Своїм указом № 760 глава держави утворив військові адміністрації в Херсонській області, а саме:

Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району;

Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району;

Каховську міську військову адміністрацію Каховського району;

Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району.

Генеральний штаб ЗСУ та обласна військова адміністрація Херсонської області має здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

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