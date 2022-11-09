Хакеры сломали телеграм-каналы президента и вице-премьера Молдовы
Неизвестные сломали телеграм-каналы президента Молдовы Майи Санду и вице-премьера страны Андрея Спину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
В администрации президента Молдовы подтвердили, что аккаунт Санду в телеграме сломали. Также там отрицали правдивость последних обнародованных сообщений.
Также в правительственном телеграм-канале Prima Sursă сообщили, что сломаны несколько аккаунтов, принадлежащих государственным деятелям.
"Прилагаем усилия для устранения последствий этих кибератак", - говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-каналах Санду и Спину хакеры опубликовали следующее сообщение: "Коррупция пустила глубокие корни в государственные учреждения. Но те, кто должен с ней бороться и продвигать честное правосудие, - самые главные коррупционеры. Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве. Узнай, что скрывает Сергей Литвиненко". Авторы сообщения утверждают, что сломали аккаунт главы Минюста Молдовы Сергея Литвиненко и опубликовали его личную переписку.
Point.md отмечает, что ранее сегодня правительство Молдовы одобрило обращение в КС о признании партии "Шор" вне закона.
Напомним, в последние месяцы партия "Шор" организовала большое количество антиправительственных акций протеста в Молдове. Власти страны заявили, что за этими протестами стоит Россия.
Министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко направил на утверждение правительства обращение в Конституционный суд о признании неконституционной пророссийской партии "Шор".
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партия Шора а по сути бригада воров и коррупционеров будут викинуты с парламента
те кому нужно будет сядет на нары!
обязательно сядет!
как бы их не крышевали фсбшники !
Ну конечно это Рука Кремля.
Тот факт, что людям уже нечем платить за коммуналку, и это пока без отопления, можно даже не учитывать.
Рост цен на продукты реально под 50% - это тоже пустяк.
То, что у нас газ, свет, вода дороже чем в Украине (напомню: воюющая страна) - тоже виноват Кремль.
Кремль - это он подговорил молдован быть недовольными нашей властью.
****, нет слов - как же удобно валить на Кремль свою тупость, продажность и ******** сущность.
А кто поднял цены покупая по конским ценам через третьи руки русский газ - Путин ?
Да, я слышал, он и в США поднял цены - я Байдену верю, остальным не очень.