Хакеры сломали телеграм-каналы президента и вице-премьера Молдовы

Неизвестные сломали телеграм-каналы президента Молдовы Майи Санду и вице-премьера страны Андрея Спину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В администрации президента Молдовы подтвердили, что аккаунт Санду в телеграме сломали. Также там отрицали правдивость последних обнародованных сообщений.

Также в правительственном телеграм-канале Prima Sursă сообщили, что сломаны несколько аккаунтов, принадлежащих государственным деятелям.

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"Прилагаем усилия для устранения последствий этих кибератак", - говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах Санду и Спину хакеры опубликовали следующее сообщение: "Коррупция пустила глубокие корни в государственные учреждения. Но те, кто должен с ней бороться и продвигать честное правосудие, - самые главные коррупционеры. Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве. Узнай, что скрывает Сергей Литвиненко". Авторы сообщения утверждают, что сломали аккаунт главы Минюста Молдовы Сергея Литвиненко и опубликовали его личную переписку.

Point.md отмечает, что ранее сегодня правительство Молдовы одобрило обращение в КС о признании партии "Шор" вне закона.

Напомним, в последние месяцы партия "Шор" организовала большое количество антиправительственных акций протеста в Молдове. Власти страны заявили, что за этими протестами стоит Россия.

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Министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко направил на утверждение правительства обращение в Конституционный суд о признании неконституционной пророссийской партии "Шор".