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Хакеры сломали телеграм-каналы президента и вице-премьера Молдовы

хакер

Неизвестные сломали телеграм-каналы президента Молдовы Майи Санду и вице-премьера страны Андрея Спину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В администрации президента Молдовы подтвердили, что аккаунт Санду в телеграме сломали. Также там отрицали правдивость последних обнародованных сообщений.

Также в правительственном телеграм-канале Prima Sursă сообщили, что сломаны несколько аккаунтов, принадлежащих государственным деятелям.

Читайте также: Молдова очень уязвима перед Россией, в безопасности можно будет чувствовать себя в случае присоединения к Евросоюзу, - Санду

"Прилагаем усилия для устранения последствий этих кибератак", - говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах Санду и Спину хакеры опубликовали следующее сообщение: "Коррупция пустила глубокие корни в государственные учреждения. Но те, кто должен с ней бороться и продвигать честное правосудие, - самые главные коррупционеры. Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве. Узнай, что скрывает Сергей Литвиненко". Авторы сообщения утверждают, что сломали аккаунт главы Минюста Молдовы Сергея Литвиненко и опубликовали его личную переписку.

Point.md отмечает, что ранее сегодня правительство Молдовы одобрило обращение в КС о признании партии "Шор" вне закона.

Напомним, в последние месяцы партия "Шор" организовала большое количество антиправительственных акций протеста в Молдове. Власти страны заявили, что за этими протестами стоит Россия.

Читайте также: В Молдове - антиправительственные протесты. Власть говорит, за ними стоит РФ

Министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко направил на утверждение правительства обращение в Конституционный суд о признании неконституционной пророссийской партии "Шор".

Автор: 

Молдова (1876) хакер (1185) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+4
ессно...аналы Додона и Шора в безопасности....
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09.11.2022 17:54
+4
Вгадайте з якої невідомої країни було зроблено цей асвабадітєльний акт
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09.11.2022 17:55
+3
Зламали - сильно сказано. Незрозуміло хто власник і адміністратор того Телеграму. Алекватні люди не тримамають офіційні канали незрозуміло де.
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09.11.2022 17:55
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Правила форума Совет форумчан
ессно...аналы Додона и Шора в безопасности....
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09.11.2022 17:54 Ответить
Зламали - сильно сказано. Незрозуміло хто власник і адміністратор того Телеграму. Алекватні люди не тримамають офіційні канали незрозуміло де.
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09.11.2022 17:55 Ответить
Вгадайте з якої невідомої країни було зроблено цей асвабадітєльний акт
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09.11.2022 17:55 Ответить
кацапи Молдовашку кошмарять
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09.11.2022 17:56 Ответить
Ви що тупі? Телеграм контролюєтся гебістами, сервера в Москві і ця інформаціятвідкрита. Як що хтось думає що Телеграм безпечний, то його ******* москалі
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09.11.2022 17:57 Ответить
Нажаль людей вважаючих Телеграм безбечним дуже багато
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09.11.2022 18:01 Ответить
Секретные часы в телеге имеют шифрование от устройства до устройства, там же открытый исходный код (только скачать официальную версию, а не мод). По-крайней мере лучше ничего нету, разве что использовать ирку и другие способы общения с нулевых, к тому же этот способ небезопасен тем, что по трафику заметен сам факт обмена информацией этим способом у конкретного человека (но без ее получения, но и этого немало), а вот телеграмом многие пользуются, смотрят видео, загружают трафик и так просто не вычислишь по объему трафика (например партизан картинки переслал) в ночное время. Всегда стоит отдавать приоритет тем способом, которым многие пользуются, чтобы не вычислили перебором по специфическому трафику. А так конечно телеграм же мусор, регистрация по номеру телефона, обычные чаты без шифрования по сути, автоподхват контактов и многое другое, что делает его ненадежным мессенджером, но американские хуже по качеству кода и имеют дырки.
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09.11.2022 18:08 Ответить
Люди не вміють смартфонами користуватиися... Чипляють всяку гидоту.
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09.11.2022 17:57 Ответить
Ой, я вас прошу, зламали! Там мохнаті лапи фесебе з усіх шпар проглядаються!
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09.11.2022 18:38 Ответить
Шору и Додону и прочей вате никакие взломы не помогут!!
партия Шора а по сути бригада воров и коррупционеров будут викинуты с парламента
те кому нужно будет сядет на нары!
обязательно сядет!
как бы их не крышевали фсбшники !
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09.11.2022 18:53 Ответить
Власти страны заявили, что за этими протестами стоит Россия.

Ну конечно это Рука Кремля.
Тот факт, что людям уже нечем платить за коммуналку, и это пока без отопления, можно даже не учитывать.
Рост цен на продукты реально под 50% - это тоже пустяк.
То, что у нас газ, свет, вода дороже чем в Украине (напомню: воюющая страна) - тоже виноват Кремль.

Кремль - это он подговорил молдован быть недовольными нашей властью.
****, нет слов - как же удобно валить на Кремль свою тупость, продажность и ******** сущность.
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09.11.2022 19:00 Ответить
Слышь ты Кишинёвский, не ***** пожалуйста , Мая подняла цены всё ???? А ты вокруг посмотри как поднялись цены и на что ... В том числе в твоёй любимой ********** ... Хныри проплаченые бастуют ,ради денег и не желания работать . Я считаю себя молдованом, а ты видно что староник мраzzи , и нх к ним . Слава Украине 🇺🇦 , și Trăiască Moldova 🇲🇩 , zмерть мраzzи , Z-end
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09.11.2022 19:27 Ответить
А мне ***** на рашку.
А кто поднял цены покупая по конским ценам через третьи руки русский газ - Путин ?
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09.11.2022 20:24 Ответить
На карту когда смотрел последний раз?
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10.11.2022 02:05 Ответить
Берегите СВОЮ Молдавию , запомните раз и навсегда - расия самая подлая субстанция ,самая кровавая империя ,цены растут везде ,во всем мире ,и кстати это работа кровавого карлика ,все направлено на дестабилизацию мировой экономики
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09.11.2022 20:17 Ответить
Цены растут везде, но у нас слишком плодородная земля, видимо.
Да, я слышал, он и в США поднял цены - я Байдену верю, остальным не очень.
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09.11.2022 20:26 Ответить
Слышь ты Кишинёвский, не ***** пожалуйста , Мая подняла цены всё ???? А ты вокруг посмотри как поднялись цены и на что ... В том числе в твоёй любимой ********** ... Хныри проплаченые бастуют ,ради денег и не желания работать . Я считаю себя молдованом, а ты видно что староник мраzzи , и нх к ним . Слава Украине 🇺🇦 , și Trăiască Moldova 🇲🇩 , zмерть мраzzи , Z-end
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09.11.2022 19:25 Ответить
Ещё два раза напиши - для тупых
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09.11.2022 20:27 Ответить
 
 