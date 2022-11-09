Хакери зламали телеграм-канали президентки та віцепрем’єра Молдови
Невідомі зламали телеграм-канали президентки Молдови Майї Санду та віцепрем’єра країни Андрія Спину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
В адміністрації президента Молдови підтвердили, що обліковий запис Санду в телеграм зламали. Також там заперечили правдивість останніх оприлюднених повідомлень.
Також в урядовому телеграм-каналі Prima Sursă повідомили, що зламані кілька акаунтів, що належать державним діячам.
"Докладаємо зусиль для усунення наслідків цих кібератак", - йдеться у повідомленні.
Раніше в тeлеграм-каналах Санду й Спину хакери опублікували таке повідомлення: "Корупція пустила глибоке коріння в державні установи. Але ті, хто має з нею боротися та просувати чесне правосуддя, — самі головні корупціонери. Вся правда про корупцію в молдавській прокуратурі та міністерстві юстиції. Дізнайся, що приховує Сергій Литвиненко". Автори повідомлення стверджують, що зламали акаунт голови Мін'юсту Молдови Сергія Литвиненка та опублікували його особисте листування.
Point.md зазначає, що раніше сьогодні уряд Молдови схвалив звернення до КС щодо визнання партії "Шор" поза законом.
Нагадаємо, протягом останніх місяців партія "Шор" організувала велику кількість антиурядових акцій протесту у Молдові. Влада країни заявила, що за цими протестами стоїть Росія.
Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко направив на затвердження уряду звернення до Конституційного суду щодо визнання неконституційною проросійської партії "Шор".
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партия Шора а по сути бригада воров и коррупционеров будут викинуты с парламента
те кому нужно будет сядет на нары!
обязательно сядет!
как бы их не крышевали фсбшники !
Ну конечно это Рука Кремля.
Тот факт, что людям уже нечем платить за коммуналку, и это пока без отопления, можно даже не учитывать.
Рост цен на продукты реально под 50% - это тоже пустяк.
То, что у нас газ, свет, вода дороже чем в Украине (напомню: воюющая страна) - тоже виноват Кремль.
Кремль - это он подговорил молдован быть недовольными нашей властью.
****, нет слов - как же удобно валить на Кремль свою тупость, продажность и ******** сущность.
А кто поднял цены покупая по конским ценам через третьи руки русский газ - Путин ?
Да, я слышал, он и в США поднял цены - я Байдену верю, остальным не очень.