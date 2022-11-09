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Новини
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Хакери зламали телеграм-канали президентки та віцепрем’єра Молдови

хакер

Невідомі зламали телеграм-канали президентки Молдови Майї Санду та віцепрем’єра країни Андрія Спину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

В адміністрації президента Молдови підтвердили, що обліковий запис Санду в телеграм зламали. Також там заперечили правдивість останніх оприлюднених повідомлень.

Також в урядовому телеграм-каналі Prima Sursă повідомили, що зламані кілька акаунтів, що належать державним діячам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше третина дипломатів у Молдові пов’язані з ФСБ, - молдовські ЗМІ

"Докладаємо зусиль для усунення наслідків цих кібератак", - йдеться у повідомленні.

Раніше в тeлеграм-каналах Санду й Спину хакери опублікували таке повідомлення: "Корупція пустила глибоке коріння в державні установи. Але ті, хто має з нею боротися та просувати чесне правосуддя, — самі головні корупціонери. Вся правда про корупцію в молдавській прокуратурі та міністерстві юстиції. Дізнайся, що приховує Сергій Литвиненко". Автори повідомлення стверджують, що зламали акаунт голови Мін'юсту Молдови Сергія Литвиненка та опублікували його особисте листування.

Point.md зазначає, що раніше сьогодні уряд Молдови схвалив звернення до КС щодо визнання партії "Шор" поза законом.

Нагадаємо, протягом останніх місяців партія "Шор" організувала велику кількість антиурядових акцій протесту у Молдові. Влада країни заявила, що за цими протестами стоїть Росія.

Також читайте: В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко направив на затвердження уряду звернення до Конституційного суду щодо визнання неконституційною проросійської партії "Шор".

Автор: 

Молдова (2077) хакер (1353) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+4
ессно...аналы Додона и Шора в безопасности....
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09.11.2022 17:54
+4
Вгадайте з якої невідомої країни було зроблено цей асвабадітєльний акт
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09.11.2022 17:55
+3
Зламали - сильно сказано. Незрозуміло хто власник і адміністратор того Телеграму. Алекватні люди не тримамають офіційні канали незрозуміло де.
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09.11.2022 17:55
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ессно...аналы Додона и Шора в безопасности....
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09.11.2022 17:54 Відповісти
Зламали - сильно сказано. Незрозуміло хто власник і адміністратор того Телеграму. Алекватні люди не тримамають офіційні канали незрозуміло де.
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09.11.2022 17:55 Відповісти
Вгадайте з якої невідомої країни було зроблено цей асвабадітєльний акт
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09.11.2022 17:55 Відповісти
кацапи Молдовашку кошмарять
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09.11.2022 17:56 Відповісти
Ви що тупі? Телеграм контролюєтся гебістами, сервера в Москві і ця інформаціятвідкрита. Як що хтось думає що Телеграм безпечний, то його ******* москалі
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09.11.2022 17:57 Відповісти
Нажаль людей вважаючих Телеграм безбечним дуже багато
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09.11.2022 18:01 Відповісти
Секретные часы в телеге имеют шифрование от устройства до устройства, там же открытый исходный код (только скачать официальную версию, а не мод). По-крайней мере лучше ничего нету, разве что использовать ирку и другие способы общения с нулевых, к тому же этот способ небезопасен тем, что по трафику заметен сам факт обмена информацией этим способом у конкретного человека (но без ее получения, но и этого немало), а вот телеграмом многие пользуются, смотрят видео, загружают трафик и так просто не вычислишь по объему трафика (например партизан картинки переслал) в ночное время. Всегда стоит отдавать приоритет тем способом, которым многие пользуются, чтобы не вычислили перебором по специфическому трафику. А так конечно телеграм же мусор, регистрация по номеру телефона, обычные чаты без шифрования по сути, автоподхват контактов и многое другое, что делает его ненадежным мессенджером, но американские хуже по качеству кода и имеют дырки.
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09.11.2022 18:08 Відповісти
Люди не вміють смартфонами користуватиися... Чипляють всяку гидоту.
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09.11.2022 17:57 Відповісти
Ой, я вас прошу, зламали! Там мохнаті лапи фесебе з усіх шпар проглядаються!
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09.11.2022 18:38 Відповісти
Шору и Додону и прочей вате никакие взломы не помогут!!
партия Шора а по сути бригада воров и коррупционеров будут викинуты с парламента
те кому нужно будет сядет на нары!
обязательно сядет!
как бы их не крышевали фсбшники !
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09.11.2022 18:53 Відповісти
Власти страны заявили, что за этими протестами стоит Россия.

Ну конечно это Рука Кремля.
Тот факт, что людям уже нечем платить за коммуналку, и это пока без отопления, можно даже не учитывать.
Рост цен на продукты реально под 50% - это тоже пустяк.
То, что у нас газ, свет, вода дороже чем в Украине (напомню: воюющая страна) - тоже виноват Кремль.

Кремль - это он подговорил молдован быть недовольными нашей властью.
****, нет слов - как же удобно валить на Кремль свою тупость, продажность и ******** сущность.
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09.11.2022 19:00 Відповісти
Слышь ты Кишинёвский, не ***** пожалуйста , Мая подняла цены всё ???? А ты вокруг посмотри как поднялись цены и на что ... В том числе в твоёй любимой ********** ... Хныри проплаченые бастуют ,ради денег и не желания работать . Я считаю себя молдованом, а ты видно что староник мраzzи , и нх к ним . Слава Украине 🇺🇦 , și Trăiască Moldova 🇲🇩 , zмерть мраzzи , Z-end
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09.11.2022 19:27 Відповісти
А мне ***** на рашку.
А кто поднял цены покупая по конским ценам через третьи руки русский газ - Путин ?
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09.11.2022 20:24 Відповісти
На карту когда смотрел последний раз?
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10.11.2022 02:05 Відповісти
Берегите СВОЮ Молдавию , запомните раз и навсегда - расия самая подлая субстанция ,самая кровавая империя ,цены растут везде ,во всем мире ,и кстати это работа кровавого карлика ,все направлено на дестабилизацию мировой экономики
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09.11.2022 20:17 Відповісти
Цены растут везде, но у нас слишком плодородная земля, видимо.
Да, я слышал, он и в США поднял цены - я Байдену верю, остальным не очень.
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09.11.2022 20:26 Відповісти
Слышь ты Кишинёвский, не ***** пожалуйста , Мая подняла цены всё ???? А ты вокруг посмотри как поднялись цены и на что ... В том числе в твоёй любимой ********** ... Хныри проплаченые бастуют ,ради денег и не желания работать . Я считаю себя молдованом, а ты видно что староник мраzzи , и нх к ним . Слава Украине 🇺🇦 , și Trăiască Moldova 🇲🇩 , zмерть мраzzи , Z-end
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09.11.2022 19:25 Відповісти
Ещё два раза напиши - для тупых
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09.11.2022 20:27 Відповісти
 
 