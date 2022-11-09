Хакери зламали телеграм-канали президентки та віцепрем’єра Молдови

Невідомі зламали телеграм-канали президентки Молдови Майї Санду та віцепрем’єра країни Андрія Спину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

В адміністрації президента Молдови підтвердили, що обліковий запис Санду в телеграм зламали. Також там заперечили правдивість останніх оприлюднених повідомлень.

Також в урядовому телеграм-каналі Prima Sursă повідомили, що зламані кілька акаунтів, що належать державним діячам.

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"Докладаємо зусиль для усунення наслідків цих кібератак", - йдеться у повідомленні.

Раніше в тeлеграм-каналах Санду й Спину хакери опублікували таке повідомлення: "Корупція пустила глибоке коріння в державні установи. Але ті, хто має з нею боротися та просувати чесне правосуддя, — самі головні корупціонери. Вся правда про корупцію в молдавській прокуратурі та міністерстві юстиції. Дізнайся, що приховує Сергій Литвиненко". Автори повідомлення стверджують, що зламали акаунт голови Мін'юсту Молдови Сергія Литвиненка та опублікували його особисте листування.

Point.md зазначає, що раніше сьогодні уряд Молдови схвалив звернення до КС щодо визнання партії "Шор" поза законом.

Нагадаємо, протягом останніх місяців партія "Шор" організувала велику кількість антиурядових акцій протесту у Молдові. Влада країни заявила, що за цими протестами стоїть Росія.

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Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко направив на затвердження уряду звернення до Конституційного суду щодо визнання неконституційною проросійської партії "Шор".