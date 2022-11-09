Ограничения на потребление электроэнергии до 14 ноября ввели в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области ввели в действие решение совета обороны области об ограничении потребления электроэнергии с семи утра до одиннадцати вечера, включая 14 ноября 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приказ подписал начальник Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий.

Ограничения на потребление электроэнергии, согласно приказу, рекомендованы и введены с целью повышения надежности работы Объединенной энергетической системы Украины в период аварийно-восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных из-за российских обстрелов.

Читайте также: В Киеве во вторник от электроснабжения отключали 904 тыс. потребителей

Согласно документу, с 07:00 до 23:00 рекомендовано: