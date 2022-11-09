Ограничения на потребление электроэнергии до 14 ноября ввели в Хмельницкой области.
В Хмельницкой области ввели в действие решение совета обороны области об ограничении потребления электроэнергии с семи утра до одиннадцати вечера, включая 14 ноября 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приказ подписал начальник Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий.
Ограничения на потребление электроэнергии, согласно приказу, рекомендованы и введены с целью повышения надежности работы Объединенной энергетической системы Украины в период аварийно-восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных из-за российских обстрелов.
Согласно документу, с 07:00 до 23:00 рекомендовано:
- Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности и подчинения, жителям Хмельницкой области ограничить потребление электроэнергии.
- Городским, поселковым, сельским головам ограничить внешнее уличное освещение, отключить ситилайты и рекламные щиты, освещение фасадов, билбордов, стел АЗС.
- Хмельницкому городскому голове ограничить работу городского электротранспорта.
- Руководителям промышленных предприятий области предусмотреть возможность ночных смен работы.
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Сергей Евланов
показать весь комментарий09.11.2022 19:17 Ответить Мне нравится 0
Андрій Андріїшин
показать весь комментарий09.11.2022 19:21 Ответить Мне нравится 0
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