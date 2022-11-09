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Ограничения на потребление электроэнергии до 14 ноября ввели в Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области ввели в действие решение совета обороны области об ограничении потребления электроэнергии с семи утра до одиннадцати вечера, включая 14 ноября 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий приказ подписал начальник Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий.

Ограничения на потребление электроэнергии, согласно приказу, рекомендованы и введены с целью повышения надежности работы Объединенной энергетической системы Украины в период аварийно-восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных из-за российских обстрелов.

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Согласно документу, с 07:00 до 23:00 рекомендовано:

  • Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности и подчинения, жителям Хмельницкой области ограничить потребление электроэнергии.
  • Городским, поселковым, сельским головам ограничить внешнее уличное освещение, отключить ситилайты и рекламные щиты, освещение фасадов, билбордов, стел АЗС.
  • Хмельницкому городскому голове ограничить работу городского электротранспорта.
  • Руководителям промышленных предприятий области предусмотреть возможность ночных смен работы.

Автор: 

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Для кого-то ограничения и экономия, зато в Киеве, наряду с отключениями в домах, круглосуточно работают огромные рекламные световые табло.
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09.11.2022 19:17 Ответить
Вуличне з лютого так і не включали.
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09.11.2022 19:21 Ответить
 
 