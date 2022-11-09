Обмеження на споживання електроенергії до 14 листопада запровадили на Хмельниччині
На Хмельниччині ввели в дію рішення ради оборони області щодо обмеження споживання електроенергії з сьомої ранку до одинадцятої вечора, включно до 14 листопада 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний наказ підписав начальник Хмельницької обласної адміністрації Сергій Гамалій.
Обмеження на споживання електроенергії, згідно з наказом, є рекомендованими й запровадженні з метою підвищення надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи України в період аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури, які були пошкодженні через російські обстріли.
Згідно з документом, з 07:00 до 23:00 рекомендовано:
- Підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності та підпорядкування, мешканцям Хмельницької області обмежити споживання електроенергії.
- Міським, селищним, сільським головам обмежити зовнішнє вуличне освітлення, відключити сітілайти та рекламні щити, освітлення фасадів, білбордів, стел АЗС.
- Хмельницькому міському голові обмежити роботу міського електротранспорту.
- Керівникам промислових підприємств області передбачити можливість нічних змін роботи.
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Сергей Евланов
показати весь коментар09.11.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 0
Андрій Андріїшин
показати весь коментар09.11.2022 19:21 Відповісти Мені подобається 0
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