Обмеження на споживання електроенергії до 14 листопада запровадили на Хмельниччині

На Хмельниччині ввели в дію рішення ради оборони області щодо обмеження споживання електроенергії з сьомої ранку до одинадцятої вечора, включно до 14 листопада 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний наказ підписав начальник Хмельницької обласної адміністрації Сергій Гамалій.

Обмеження на споживання електроенергії, згідно з наказом, є рекомендованими й запровадженні з метою підвищення надійності роботи Об’єднаної енергетичної системи України в період аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури, які були пошкодженні через російські обстріли.

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Згідно з документом, з 07:00 до 23:00 рекомендовано: