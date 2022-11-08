УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11718 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 847 9

Графіки від енергокомпаній зроблять відключення більш "передбачуваними", - Шмигаль

електрика,світло,леп

Енергетики працюють над тим, аби в Україні поступово зробити графіки відключень електроенергії більш передбачуваними для людей та бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. Тому, на жаль, ми не можемо виключати й подальші удари по системах водо- і теплозабезпечення", - заявив Шмигаль.

За його словами, найскладніша ситуація з точки зору електроенергії зараз у Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині запровадили двогодинні відключення електроенергії

"Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу. Звичайно, ми всі маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії", - додав Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють та робиться все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За відсутності нових обстрілів ситуація з енергопостачанням покращиться упродовж кількох днів, - голова "Укренерго" Кудрицький

Автор: 

електроенергія (6224) Шмигаль Денис (4615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
показати весь коментар
08.11.2022 19:07 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 19:09 Відповісти
Я так розумію, що про якесь відновлення ліній і розподілу мова взагалі не йде.... Намагаються лише графіки скласти....
показати весь коментар
08.11.2022 19:32 Відповісти
Схоже на те...
показати весь коментар
08.11.2022 19:37 Відповісти
А может пора дэтек у ахметки забрать, а шмыгаль? Явно это рыжее донецкое дерьмо воду каламутит
показати весь коментар
08.11.2022 19:34 Відповісти
Краще б енергетики працювали над ремонтом пошкоджень, а влада - над захистом інфраструктури. А графіки складати - то таке. Прилетить нова аркета і немає графіків.
показати весь коментар
08.11.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 19:55 Відповісти
зебилы по пять раз в день орут. Графики! Аварийное отключение -, никаких графиков! Никаких отключений! Электрики нет-всем эвакуация! Свет больше не выключат! Не хватает - 12 часов надо терпеть! Через час - всё хватает, выключать не будем))) Умственно отсталое навыбирали не думая
показати весь коментар
08.11.2022 20:22 Відповісти
 
 