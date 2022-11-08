РУС
Графики от энергокомпаний сделают отключения более "предсказуемыми", - Шмыгаль

Энергетики работают над тем, чтобы в Украине постепенно сделать графики отключений электроэнергии более предсказуемыми для людей и бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас российские террористы сконцентрировались на уничтожении систем генерации и распределения электроэнергии. Поэтому, к сожалению, мы не можем исключать и последующих ударов по системам водо- и теплообеспечения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас сложилась в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские террористические войска прицельно били по распределению в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции.

"Сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений более предсказуемыми для людей и бизнеса. Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет. И все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии" , – добавил Шмыгаль.

Премьер заверил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны работают и делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.

Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
08.11.2022 19:07 Ответить
08.11.2022 19:09 Ответить
Я так розумію, що про якесь відновлення ліній і розподілу мова взагалі не йде.... Намагаються лише графіки скласти....
08.11.2022 19:32 Ответить
Схоже на те...
08.11.2022 19:37 Ответить
А может пора дэтек у ахметки забрать, а шмыгаль? Явно это рыжее донецкое дерьмо воду каламутит
08.11.2022 19:34 Ответить
Краще б енергетики працювали над ремонтом пошкоджень, а влада - над захистом інфраструктури. А графіки складати - то таке. Прилетить нова аркета і немає графіків.
08.11.2022 19:39 Ответить
08.11.2022 19:55 Ответить
зебилы по пять раз в день орут. Графики! Аварийное отключение -, никаких графиков! Никаких отключений! Электрики нет-всем эвакуация! Свет больше не выключат! Не хватает - 12 часов надо терпеть! Через час - всё хватает, выключать не будем))) Умственно отсталое навыбирали не думая
08.11.2022 20:22 Ответить
 
 