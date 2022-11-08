Графики от энергокомпаний сделают отключения более "предсказуемыми", - Шмыгаль

Энергетики работают над тем, чтобы в Украине постепенно сделать графики отключений электроэнергии более предсказуемыми для людей и бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас российские террористы сконцентрировались на уничтожении систем генерации и распределения электроэнергии. Поэтому, к сожалению, мы не можем исключать и последующих ударов по системам водо- и теплообеспечения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас сложилась в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские террористические войска прицельно били по распределению в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции.

"Сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений более предсказуемыми для людей и бизнеса. Конечно, все мы должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет. И все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии" , – добавил Шмыгаль.

Премьер заверил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны работают и делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.

