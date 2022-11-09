Путин решил не ехать на саммит G20, – СМИ

Президент России Владимир Путин все-таки решил не ехать на саммит лидеров "Группы двадцати", который пройдет на следующей неделе на острове Бали в Индонезии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, которым известно о планировании.

Причиной решения называют страх в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.

Вместо него на событие планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.

Напомним, на событие приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет участвовать только в том случае, если на саммите не будет Путина.

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Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, присоединится к саммиту лидеров G20 виртуально.