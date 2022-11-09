Путин решил не ехать на саммит G20, – СМИ
Президент России Владимир Путин все-таки решил не ехать на саммит лидеров "Группы двадцати", который пройдет на следующей неделе на острове Бали в Индонезии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, которым известно о планировании.
Причиной решения называют страх в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.
Вместо него на событие планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.
Напомним, на событие приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет участвовать только в том случае, если на саммите не будет Путина.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, присоединится к саммиту лидеров G20 виртуально.
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В конюшню его, а не на саммит.
Это не крутить пропеллер )
А теперь посмотри на золотой ершик от унитаза, который тебе в жопу засунут (вопрос еще, какой стороной). На сыновей от Кабаевой глядел и уже представлял, как передаст им корону в "многополярном" мире. Теперь представь себя на месте Чикатило на скамье подсудимых, очень похож на него, того тоже опустили в школе или в армии в детстве, шо он стал педофилом.
Тому путін там не такий важливий.
Або відчуває що його можуть заарештувати взагалі після війни путін нікуди не їзде
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱💙💛🇺🇦✊💪👍
Схоже, ***** всралося від одної думки не про те, що його тронові "прироблять ноги" сиволапі орки, а того, що трон вони використають в якості унітазу.
Ну от якщо палець поріжеш - це біда, але не катастрофа.
А якщо літак з ****** впаде - це катастрофа, але не біда.
воно вЄнтілятори на площаді вертить
а слушать лепет Макрона и др. нет смысла.
Нефть хорошо продаётся. Бабла хватит.
Я зае Бали моей покажу (с)
Решили все-таки не показывать этой кровавой и трусливой зае Бали.
что если его собьют или арестуют, Россия облегчённо вздохнёт.