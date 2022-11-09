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Новини
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Путін вирішив не їхати на саміт G20, – ЗМІ

путін

Президент Росії Володимир Путін усе-таки вирішив не їхати на саміт лідерів Групи двадцяти, який відбуватиметься наступного тижня на острові Балі в Індонезії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду,  про це повідомляє Bloomberg,  посилаючись на джерела, яким відомо про планування.

Причиною рішення називають острах у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.

Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сергія Лаврова.

Нагадаємо, на подію запрошений також президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що братиме участь лише у разі, якщо на саміті не буде Путіна.

Читайте: Зеленський візьме участь у саміті G20, найімовірніше в онлайн-форматі, - Никифоров

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально.

Автор: 

G20 (323) путін володимир (23910)


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Топ коментарі
+50
можна короче - путін всрався
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09.11.2022 18:24
+33
Реально хтось вірив, що він поїде через моря, коли за кілометровим столом сидить та в бункері ховається???
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09.11.2022 18:28
+32
Навіть до чємоданчіка з гавном не добіг. )))

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09.11.2022 18:40
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можна короче - путін всрався
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09.11.2022 18:24 Відповісти
ні. його просто послали на. всі в світі нарешті не тільки побачили, а і впевнилися, що літера G не має ніякого відношення до паРаші.
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09.11.2022 18:34 Відповісти
Навіть до чємоданчіка з гавном не добіг. )))

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09.11.2022 18:40 Відповісти
Зассал окурок полудохлый педофил
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09.11.2022 18:50 Відповісти
Ну а хто гвинти лiтакам буде накручувати? Нiкому справу довiрити не можна..
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09.11.2022 21:25 Відповісти
Ахах, лошара!
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09.11.2022 18:25 Відповісти
"Бункєрна" з бункера боїться вилізти!
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09.11.2022 18:26 Відповісти
Ну да. Председатель Сі наліпить лебедей по лисині за Херсон, карлік знає, до саміту ще щось учудить, за що можуть убити прямо там.
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09.11.2022 18:26 Відповісти
взагалі то так.він боїться Сі..не дарма він їздив брати дозвіл у Сі на війну..вони разом хотіли поділити світ проти США та Европейських демократій.
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09.11.2022 18:48 Відповісти
Председателя бояться всі мокші. китайські брати за чашку рису будуть їх заставляти працювати світовий день у лагерях перевиховання, а неслухняних будуть бити бамбуковими палками і розстрілювати.
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09.11.2022 19:29 Відповісти
недарма
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09.11.2022 22:19 Відповісти
А шо такоє? Злякався, що його там на швабру насадять?
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09.11.2022 18:27 Відповісти
Нєєєє, не цього він пісяє, своїх - оточення, зараз ВОНИ основні його вороги....
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09.11.2022 18:28 Відповісти
Швабру ще ніхто не винімав.
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09.11.2022 19:08 Відповісти
столько охраны нужно. броников, подгузников, решил вонять из бункера
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09.11.2022 18:27 Відповісти
невже це комусь цікаво.....повідомте тільки коли здохне
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09.11.2022 18:28 Відповісти
Реально хтось вірив, що він поїде через моря, коли за кілометровим столом сидить та в бункері ховається???
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09.11.2022 18:28 Відповісти
И лаврову там делать нечего.
В конюшню его, а не на саммит.
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09.11.2022 18:28 Відповісти
Не в конюшню - він, як терорист має бути арештований прямо біля трапу літака, зразу по прильоту!
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09.11.2022 18:34 Відповісти
А мені от цікаво, хто взагалі його туди запрошував.
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09.11.2022 18:28 Відповісти
Організатор! Президент Філліпін Цього від нього порядок вимагає - Росія ж з "двадцятки не виходила!
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09.11.2022 18:31 Відповісти
Добре що індонезійці не читають Цензор, був би шкандаль, Яр в них Балі поцупив.
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09.11.2022 21:42 Відповісти
Підкажи! Вони на мене в суд подадуть і з тобою поділяться грошовою компенсацією з виграної справи!
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10.11.2022 00:30 Відповісти
Невже у дважцядці стільки недемократичних країн, що рашку звідти виперти ніяк не можуть? Он з вісімки виперли без проблем.
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09.11.2022 21:54 Відповісти
Це питання не до мене!
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10.11.2022 00:35 Відповісти
Можна подумать - з "Конякою" хтось буде спілкуваться!
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09.11.2022 18:29 Відповісти
Йому б було #*************
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09.11.2022 18:29 Відповісти
Обхезафся короч.
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09.11.2022 18:29 Відповісти
дибiл мля.
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09.11.2022 18:30 Відповісти
она сломалась...
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09.11.2022 18:29 Відповісти
Двойников нет достойного уровня?

Это не крутить пропеллер )
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09.11.2022 18:30 Відповісти
Маленькая карлица с бункера ссыт вылезти какой саммит
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09.11.2022 18:31 Відповісти
бункерний дідок боїтся шо його там пришиють.
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09.11.2022 18:31 Відповісти
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09.11.2022 18:31 Відповісти
у бункерного мачо очко жим-жим
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09.11.2022 18:32 Відповісти
Правильно. Пускай берёт своего любовника шойгу и пи#дует к шаманам на саммит. Хоть упорется посреди тайги...да может сдохнет.
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09.11.2022 18:32 Відповісти
Обосрался. 20-го февраля (или когда там) на СовБезе такой крутой был, уже строил планы под круглые даты, под 9-ое мая, под остальные праздники, каждый день любовался собой в зеркало, какой он великий завоеватель и всенародный любимец. Правозащитники кацапские-либералы бы с таким интеллектуальным выражением лица бы рассуждали, что ой какой плохой Путин, ошейники тугие на шеи украинцев надевает, надо бы полегче и больше расцветок добавить, ведь мы же не такие, мы уважаем мелкие, послушные народцы и заботимся об их правах. Все бы так говорили, уверен, ведь Немцов и Новодворская уже убиты (Политковская еще, но она же украинка Мазепа) и ничего не скажут, а только они последовательно боролись с ****** и вели борьбу за настоящие демократические ценности. А Навальный бы тоже радовался, конечно выражая всяческие протесты против ***** исключительно ради борьбы за власть.

А теперь посмотри на золотой ершик от унитаза, который тебе в жопу засунут (вопрос еще, какой стороной). На сыновей от Кабаевой глядел и уже представлял, как передаст им корону в "многополярном" мире. Теперь представь себя на месте Чикатило на скамье подсудимых, очень похож на него, того тоже опустили в школе или в армии в детстве, шо он стал педофилом.
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09.11.2022 18:34 Відповісти
Витрати, на сральні чумайданчики(для візиту на Балі), ***** перенаправив на екіпіровку чмобіків
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09.11.2022 18:34 Відповісти
Та нахер він там всрався .
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09.11.2022 18:36 Відповісти
путін знає що світу він не цікавий якби в нього були б великі успіхи на війні тоді він ставив б умови всьому світу (ось яка в мене сила) Але Росія не перемогла Україну а Україна ще не звільнила повністю свої території.
Тому путін там не такий важливий.
Або відчуває що його можуть заарештувати взагалі після війни путін нікуди не їзде
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09.11.2022 18:36 Відповісти
Грохнуть літак ніхто і не сумнівався ..Значить двійників немає все-таки...Я думав він підводним човном попливе але вже пізно не встигне
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09.11.2022 18:38 Відповісти
лошарік же затонув
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09.11.2022 18:43 Відповісти
пєсков казав шо в донбас поїдє ..ага...якшо воно боїться по *****
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09.11.2022 18:38 Відповісти
Хмырь мавзолейный слился...,типа жест доброй Моли..., погремушка такая была в молодости Моль...😛🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱💙💛🇺🇦✊💪👍
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09.11.2022 18:39 Відповісти
а что случилось? оно обосралось,оно ссыкливое?
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09.11.2022 18:39 Відповісти
А ты всё в делах, великий государь... Аки пчела... (с)
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09.11.2022 18:40 Відповісти
Ліквідують у повітрі як терориста
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09.11.2022 18:41 Відповісти
Грохнули б його літак і проблема для Світу вирішена ..нема пуйла нема проблем
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09.11.2022 18:41 Відповісти
Вот интересно, чего ***** больше зассало - всеприлюдного опускания на G20 или того, шо после запросто возвращаться может быть некуда - трон хтось поцупить?
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09.11.2022 18:41 Відповісти
Макс, он похоже испугался другого.... Вот представь на секунду, что по времени сразу после посадки его летака на Бали..... в США его об'являют террористом N1. Уловил к чему это я?
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09.11.2022 19:02 Відповісти


Схоже, ***** всралося від одної думки не про те, що його тронові "прироблять ноги" сиволапі орки, а того, що трон вони використають в якості унітазу.
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10.11.2022 02:07 Відповісти
Злые языки кажуть шо Зе купил у Эрдогана Ятаган и хотел завалить на Бали ТРУПлера...,но рюZZkaя разведка разгадала злой план Маршалла Зели...🤣
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09.11.2022 18:42 Відповісти
посмотреть в глаза і увідеть мир..
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09.11.2022 20:28 Відповісти
Кажуть шо Украина призвала на службу 300 000 Боевых Комаров...из спецлаборатории на Лубянке...🤣Коронавирус это уже не в Тренде...
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09.11.2022 18:47 Відповісти
Можна подумати цього коня там приймуть у обійми.
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09.11.2022 18:49 Відповісти
Хйуло уже наглоталось вафлей на двух последних саммитах.
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09.11.2022 18:53 Відповісти
А кто же тебя падло туда приглашал?
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09.11.2022 18:54 Відповісти
Просто побоявся,що літак зіб'ють))Або зворотній рейс буде до Ґааґи)
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09.11.2022 18:55 Відповісти
Даже своего "тройника" не прислал
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09.11.2022 18:55 Відповісти
Говорят у него 2 осталось. Одного двойника пришлось утилизировать недавно.
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09.11.2022 18:58 Відповісти
Чим відрізняється катастрофа від біди?
Ну от якщо палець поріжеш - це біда, але не катастрофа.
А якщо літак з ****** впаде - це катастрофа, але не біда.
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09.11.2022 18:58 Відповісти
срускій сцарь тупін знову прогнозовано всрався
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09.11.2022 18:59 Відповісти
Який саміт?! Ця бліда бункерна гнида з бомбосховища боїться визирнути, навіть на червону площу випустив двійника.
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09.11.2022 19:04 Відповісти
Бггг... на нещодавньому саміті йому таджики "йогуртом по губам" водили. Побоявся ще від тайландців отримати
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09.11.2022 19:07 Відповісти
После как трамписты вчера на выборах потерпели крах, сегодня сдается Херсон, а "завтра" куйло уже не едет на саммит... Отлично
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09.11.2022 19:11 Відповісти
Основные двойники путлера это актер Андрей Панин,и ещё один поц из Краснодарского края, третьего двойника недавно утопили на Дальнем востоке...
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09.11.2022 19:11 Відповісти
прєзідєнт расіі путін накінець зрозумів, що він йбануте, брехливе, тупе, нквдешне хйло, яке нікому не потрібне крім расіян.
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09.11.2022 19:11 Відповісти
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09.11.2022 22:37 Відповісти
йому ніколи
воно вЄнтілятори на площаді вертить
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09.11.2022 19:13 Відповісти
Знову будуть морщинисту конячку Лаврова всі мутузити кому не ліньки....
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09.11.2022 19:19 Відповісти
валізовий черговий полегшено зітхнув
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09.11.2022 19:25 Відповісти
Це означає, що воно не хоче почути "Йди, бл*дь, нах*й, чмо обісране!", на двадцяти мовах...)))
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09.11.2022 19:35 Відповісти
х..ло засрало, ніхто не здивувався
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09.11.2022 19:36 Відповісти
Читав інше, що лідери деяких держав, шукають зустрічі з ******! Щоб п'ятак, маленькому лідору касабів, начистити! Навіть не в сортирі! Обіцяли! =)
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09.11.2022 19:41 Відповісти
Логічно. Чмирям чмирська доля. Але помазаниє гівном все одно відбудеться, тут без сумнівів.
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09.11.2022 19:46 Відповісти
Чнрв'як 🐛
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09.11.2022 19:52 Відповісти
уже отправился лавруха на саммит самоходом - цок,цок, цок, цок,...
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09.11.2022 19:54 Відповісти
А что там делать? Индия и КНР всё заблокируют,
а слушать лепет Макрона и др. нет смысла.
Нефть хорошо продаётся. Бабла хватит.
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09.11.2022 20:08 Відповісти
Для цього покидька спеціально організують G1. І він пройде з успіхом.
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09.11.2022 20:13 Відповісти
Царь-то не настоящий!
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09.11.2022 20:22 Відповісти
зассало животное .
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09.11.2022 20:46 Відповісти
теперь зе должен ехать
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09.11.2022 20:48 Відповісти
Сцикло звичайне)
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09.11.2022 22:26 Відповісти
Я покажу моей зае Бали,
Я зае Бали моей покажу (с)

Решили все-таки не показывать этой кровавой и трусливой зае Бали.
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09.11.2022 22:42 Відповісти
Який толк йому їхати ? А от трон можуть скомуніздити за відсутності сцаря
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09.11.2022 22:47 Відповісти
Он сразу засцал и ничего не "решал" - сам понимает,
что если его собьют или арестуют, Россия облегчённо вздохнёт.
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10.11.2022 01:28 Відповісти
 
 