Путін вирішив не їхати на саміт G20, – ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін усе-таки вирішив не їхати на саміт лідерів Групи двадцяти, який відбуватиметься наступного тижня на острові Балі в Індонезії.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, яким відомо про планування.
Причиною рішення називають острах у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.
Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сергія Лаврова.
Нагадаємо, на подію запрошений також президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що братиме участь лише у разі, якщо на саміті не буде Путіна.
Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально.
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В конюшню его, а не на саммит.
Это не крутить пропеллер )
А теперь посмотри на золотой ершик от унитаза, который тебе в жопу засунут (вопрос еще, какой стороной). На сыновей от Кабаевой глядел и уже представлял, как передаст им корону в "многополярном" мире. Теперь представь себя на месте Чикатило на скамье подсудимых, очень похож на него, того тоже опустили в школе или в армии в детстве, шо он стал педофилом.
Тому путін там не такий важливий.
Або відчуває що його можуть заарештувати взагалі після війни путін нікуди не їзде
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱💙💛🇺🇦✊💪👍
Схоже, ***** всралося від одної думки не про те, що його тронові "прироблять ноги" сиволапі орки, а того, що трон вони використають в якості унітазу.
Ну от якщо палець поріжеш - це біда, але не катастрофа.
А якщо літак з ****** впаде - це катастрофа, але не біда.
воно вЄнтілятори на площаді вертить
а слушать лепет Макрона и др. нет смысла.
Нефть хорошо продаётся. Бабла хватит.
Я зае Бали моей покажу (с)
Решили все-таки не показывать этой кровавой и трусливой зае Бали.
что если его собьют или арестуют, Россия облегчённо вздохнёт.