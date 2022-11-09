Путін вирішив не їхати на саміт G20, – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін усе-таки вирішив не їхати на саміт лідерів Групи двадцяти, який відбуватиметься наступного тижня на острові Балі в Індонезії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, яким відомо про планування.

Причиною рішення називають острах у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.

Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сергія Лаврова.

Нагадаємо, на подію запрошений також президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що братиме участь лише у разі, якщо на саміті не буде Путіна.

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Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально.