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Путін може взяти участь у саміті G20 віртуально, - президент Індонезії Відодо

путін

Російський диктатор Путін візьме участь у саміті лідерів G20 наступного тижня, "якщо буде можливість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив лідер Індонезії Джоко Відодо.

За його словами, Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключав участі в саміті на Балі, і, якщо можливо, приєднається до нього.

"Але якщо ні… можливо, він попросить зробити це віртуально", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін.

Також читайте: Байден особисто візьме участь у саміті G20 в Індонезії, - Білий дім

Автор: 

G20 (323) Індонезія (149) путін володимир (23910)


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Топ коментарі
+6
ТОБТО - З ГРОБА???
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08.11.2022 11:19
+4
Даже віртуально ніхто не хоче бачити Путина. Путін це брехлива, жорстока тварина, яка не має честі.
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08.11.2022 11:27
+3
Зробити йому окремий віртуальний саміт Г20, з вірутальним Макроном, Байденом, Сунаком та іншими, нехай у ньому і бере участь.
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08.11.2022 11:20
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ТОБТО - З ГРОБА???
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08.11.2022 11:19 Відповісти
Судячи по фото,то таки да і то після візажиста
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08.11.2022 11:20 Відповісти
Зробити йому окремий віртуальний саміт Г20, з вірутальним Макроном, Байденом, Сунаком та іншими, нехай у ньому і бере участь.
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08.11.2022 11:20 Відповісти
можно подумать что ***** вылезло бы из бункера что бы его припи*дячели в полёте и куда то полетело?
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08.11.2022 11:21 Відповісти
Если он живет виртуально, то в чем проблема.
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08.11.2022 11:22 Відповісти
огидна постать...
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08.11.2022 11:22 Відповісти
Та не будет никакого виртуально. Забоится. Его ж тогда и анально, и орально...
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08.11.2022 11:22 Відповісти
Або анально...?
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08.11.2022 11:22 Відповісти
спірітуально...
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08.11.2022 11:23 Відповісти
)(уйло не ризикне приїхати..?шоб десь над морем не збили літак.
-по відео .буде плести всяку дурню,що рашку зобіжають і шо дємони замуровалі.
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08.11.2022 11:24 Відповісти
Не лише взяти участь може віртуально, але й саміт, у якому буде ця цчасть, теж може бути віртуальний, створений спецами ФСБ, щоб не травмувати психіку сцаря загальним "фе!". Таке вже практикували чучхісти, коли організували паралельний ЧС з футболу, де кндр стала чемпіоном світу, перегравши у фвналі Бразилію. 😁 Ну і як не згадати "пряму трансляцію" висадки чучхісиа на Сонце вночі, шоб не було гаряче! 🤣
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08.11.2022 11:24 Відповісти
Даже віртуально ніхто не хоче бачити Путина. Путін це брехлива, жорстока тварина, яка не має честі.
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08.11.2022 11:27 Відповісти
Засцал плешивый лететь.
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08.11.2022 11:36 Відповісти
Краще б цей підар здох реально.
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08.11.2022 11:38 Відповісти
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08.11.2022 11:39 Відповісти
Біднесенький відодо аж труситься, так переживає за участь у саміті ху@ла!
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08.11.2022 11:51 Відповісти
Краще анально...
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08.11.2022 12:29 Відповісти
Путин возьмёт орально.
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08.11.2022 12:42 Відповісти
 
 