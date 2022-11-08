Путін може взяти участь у саміті G20 віртуально, - президент Індонезії Відодо

Російський диктатор Путін візьме участь у саміті лідерів G20 наступного тижня, "якщо буде можливість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив лідер Індонезії Джоко Відодо.

За його словами, Путін під час телефонної розмови минулого тижня не виключав участі в саміті на Балі, і, якщо можливо, приєднається до нього.

"Але якщо ні… можливо, він попросить зробити це віртуально", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін.

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