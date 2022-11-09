В Кривом Роге во время авианалета прогремели взрывы
В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге прозвучали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают подробностей инцидента.
Жители города и области должны оставаться в укрытиях.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, прозвучавшие в Кривом Роге и Криворожском районе, вероятно, были связаны с работой российских "Смерча" или "Торнадо С".
"Взрывы в воздухе, возможен большой разброс кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, берегите детей, не берите в руки блестящие баллоны! Любая информация - звоните по телефонам 101, 102 и 1520", - написал он в телеграм-канале.
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и что произошло потом.. куда смотрели "патриоты".. как это ни прокурорище всех времен и народов Луценко.... ни глава избиркомов ни прочие .. люстрированные Петей службы ничего "не видели"...
и место переголосования на тех аномальных участках. мы получили новые выборы. даже не с 2го тура.. а полностью новые с 10+ кандидатами... на какие уши это натянуть?
на уши что ктото из актеров роли "патриотв" скорешился с бывшими рыгами всюду?
вот верить что эти барыги чтото изменят.. это вобще лажа полная..