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В Кривом Роге во время авианалета прогремели взрывы

кривий,ріг

В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге прозвучали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают подробностей инцидента.

Жители города и области должны оставаться в укрытиях.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, прозвучавшие в Кривом Роге и Криворожском районе, вероятно, были связаны с работой российских "Смерча" или "Торнадо С".

"Взрывы в воздухе, возможен большой разброс кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, берегите детей, не берите в руки блестящие баллоны! Любая информация - звоните по телефонам 101, 102 и 1520", - написал он в телеграм-канале.

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Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27411)


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Вілкулоїд і війна. Кривий Ріг невиліковний.
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09.11.2022 20:57 Ответить
Саша Ровный и папа Юра,это крест который Кривбасс несёт не один год!И причём добровольно!Да Кривой Рог не исправим....
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09.11.2022 21:01 Ответить
да ну. а как же выборы 2015-2016... где с каруселями и аномальными явками разница в 720 голосв.. (семьсот двадцать) на городв с 650к+/- жителей....

и что произошло потом.. куда смотрели "патриоты".. как это ни прокурорище всех времен и народов Луценко.... ни глава избиркомов ни прочие .. люстрированные Петей службы ничего "не видели"...
и место переголосования на тех аномальных участках. мы получили новые выборы. даже не с 2го тура.. а полностью новые с 10+ кандидатами... на какие уши это натянуть?

на уши что ктото из актеров роли "патриотв" скорешился с бывшими рыгами всюду?
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09.11.2022 21:16 Ответить
неизлечимые те кто верит в патриотизм.. тех кто 20 лет бегает с партии в партию.. идет в разные договорняки со всеми...

вот верить что эти барыги чтото изменят.. это вобще лажа полная..
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09.11.2022 21:18 Ответить
авианалета????
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09.11.2022 21:40 Ответить
 
 