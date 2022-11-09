В Кривом Роге во время авианалета прогремели взрывы

В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге прозвучали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают подробностей инцидента.

Жители города и области должны оставаться в укрытиях.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, прозвучавшие в Кривом Роге и Криворожском районе, вероятно, были связаны с работой российских "Смерча" или "Торнадо С".

"Взрывы в воздухе, возможен большой разброс кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, берегите детей, не берите в руки блестящие баллоны! Любая информация - звоните по телефонам 101, 102 и 1520", - написал он в телеграм-канале.

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